Adiós a los leggings: 3 alternativas que comienzan a reemplazarlos en 2026

Las calzas dejan de ser la opción dominante y ceden espacio frente a propuestas más estructuradas que combinan comodidad y estética urbana.

Tras años de protagonismo

Tras años de protagonismo, los leggings comienzan a perder centralidad en 2026.

  • La moda 2026 prioriza prendas con mejor caída y estructura, pensadas para múltiples contextos.
  • El estilo athleisure pierde centralidad fuera del ámbito deportivo.
  • Los leggings no desaparecen, pero se redefinen con diseños más sofisticados.
  • Pantalones rectos, bermudas sastreras y jeans renovados ganan terreno.

En esta temporada 2026, los leggings dejan de ocupar el centro de la escena de la moda y comienzan a ser desplazados por alternativas más versátiles y urbanas. Aunque siguen presentes, ya no dominan los looks cotidianos como en temporadas anteriores.

Durante años, las calzas fueron sinónimo de practicidad y comodidad, al punto de convertirse en una pieza infaltable del guardarropas femenino. Su auge estuvo ligado al crecimiento del estilo deportivo aplicado a la vida diaria, una tendencia que marcó toda una etapa.

Sin embargo, los cambios en los hábitos urbanos y laborales impulsaron nuevas demandas: prendas que funcionen tanto para el trabajo flexible como para salidas informales, sin resignar estética. En ese escenario, la moda empezó a mirar hacia diseños con mayor estructura.

Flare leggings
La moda 2026 busca un equilibrio entre comodidad y elegancia, dejando atrás el dominio absoluto del estilo deportivo.

La moda 2026 busca un equilibrio entre comodidad y elegancia, dejando atrás el dominio absoluto del estilo deportivo.

Por qué se despiden los leggings de las tendencias

El desplazamiento de los leggings responde a una transformación clara del mercado. Las colecciones 2026 apuestan por pantalones con cortes definidos, telas de mayor calidad y siluetas que estilizan sin perder confort. El look excesivamente deportivo empieza a quedar relegado en contextos urbanos, donde se imponen combinaciones más pulidas. Así, las calzas clásicas pierden protagonismo fuera del gimnasio.

Las prendas que los reemplazarán

Las alternativas que ganan espacio mantienen la comodidad como eje, pero suman sofisticación. Entre las más destacadas aparecen:

  • Los pantalones sastreros de pierna recta
  • Las bermudas de sastrería
  • Los jeans ajustados con telas más elásticas
jean
Pantalones rectos, bermudas y jeans renovados se posicionan como las nuevas prendas clave del guardarropas 2026.

Pantalones rectos, bermudas y jeans renovados se posicionan como las nuevas prendas clave del guardarropas 2026.

Estas opciones permiten armar looks adaptables al día a día, con combinaciones que funcionan tanto con zapatillas como con calzado formal, marcando el pulso de la temporada.

