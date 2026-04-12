12 de abril de 2026 Inicio
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¿Adiós a los autos y motos? El vehículo que podría reemplazarlos

Nuevas formas de traslado ganan protagonismo en las ciudades. La regulación avanza junto con su creciente uso cotidiano.

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El crecimiento del uso de e-scooters llevó a que algunas ciudades establezcan regulaciones específicas para ordenar su circulación.

El crecimiento del uso de e-scooters llevó a que algunas ciudades establezcan regulaciones específicas para ordenar su circulación.

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  • Los monopatines eléctricos ganan terreno como alternativa para traslados urbanos cortos.
  • Su uso crece por el bajo costo, la rapidez y la facilidad de acceso mediante aplicaciones.
  • En ciudades con alto tránsito, se posicionan como opción frente a medios tradicionales.
  • Algunas localidades ya aplican normas estrictas para regular su circulación y uso.

La movilidad urbana atraviesa un cambio impulsado por nuevas opciones más ágiles y económicas. En ese marco, los monopatines eléctricos comenzaron a destacarse como una alternativa cada vez más utilizada para desplazamientos diarios.

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Este tipo de transporte se afianzó especialmente en ciudades con gran densidad de tránsito, donde la necesidad de optimizar tiempos y evitar congestionamientos impulsa la búsqueda de soluciones prácticas. Su crecimiento también está vinculado a nuevas formas de consumo, donde las aplicaciones móviles cumplen un rol central.

Con estas características, el e-scooter se afianza como una opción que está cambiando la forma de moverse en entornos urbanos, aunque su expansión también genera desafíos en términos de regulación y convivencia en el espacio público.

e-scooter

El vehículo que todos quieren usar: por qué el e-scooter es el más elegido

El monopatín eléctrico, conocido como e-scooter, se transformó en una de las alternativas más utilizadas en varias ciudades de Estados Unidos debido a su practicidad y accesibilidad. Su funcionamiento, basado en aplicaciones para el celular, permite a los usuarios activarlos fácilmente sin necesidad de contar con combustible.

Una de sus principales ventajas es la rapidez con la que permite recorrer trayectos cortos, lo que resulta muy importante en zonas con tránsito intenso o dificultades para estacionar. Además, su bajo costo frente a otros medios de transporte lo convierte en una opción atractiva para el uso cotidiano.

El cambio en los hábitos de movilidad también impulsó su adopción. Cada vez más personas priorizan opciones individuales, dinámicas y simples de utilizar, lo que favorece el crecimiento de este tipo de vehículos en el entorno urbano.

e-scooter Beverly Hills

Las restricciones en Beverly Hills: información importante antes de comprar un e-scooter

El crecimiento del uso de e-scooters llevó a que algunas ciudades establezcan regulaciones específicas para ordenar su circulación. En Beverly Hills, por ejemplo, existen normas estrictas que buscan garantizar la seguridad y reducir riesgos en la vía pública.

Entre las principales disposiciones, se prohíbe circular por veredas en áreas comerciales y se limita su uso a una sola persona por vehículo. Además, los usuarios deben cumplir con las normas de tránsito vigentes, al igual que cualquier otro medio de transporte.

También se exige contar con una licencia de conducir válida para utilizarlos, y se establece una velocidad máxima cercana a los 24 km/h. Estas medidas dejan a la vista el intento por equilibrar la innovación en movilidad con el orden en el espacio urbano.

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