Adiós a las mamparas tradicionales: probá estas 3 propuestas para decorar el baño en 2026

En ese proceso, las mamparas tradicionales comienzan a quedar relegadas. Arquitectos e interioristas coinciden en que las estructuras rígidas y los perfiles visibles interrumpen la fluidez visual y reducen la percepción espacial, especialmente en baños de dimensiones acotadas. La tendencia actual se inclina hacia soluciones más livianas, abiertas y coherentes con el resto del ambiente.
El nuevo enfoque combina diseño contemporáneo, practicidad y una experiencia más relajante. La eliminación de barreras innecesarias permite que el baño se perciba más luminoso y amplio, al tiempo que refuerza la idea de un espacio pensado para el bienestar, en sintonía con una estética cercana al spa doméstico.
Las opciones para decorar el baño en 2026
Una de las propuestas que lidera las tendencias es la incorporación de duchas sin mampara, también conocidas como duchas abiertas o walk-in showers. Al prescindir de puertas y marcos, estas soluciones generan una continuidad visual que amplía el espacio y aporta un estilo minimalista cada vez más valorado. Además de su impacto estético, se destacan por su accesibilidad y por reducir obstáculos dentro del baño, lo que las vuelve funcionales para todas las edades.
Otra clave del diseño para 2026 está en los materiales continuos y acabados naturales. Superficies como el microcemento, la piedra natural o los revestimientos sin juntas ganan terreno por su capacidad de unificar visualmente el ambiente. Estas elecciones no solo aportan un aspecto moderno y sofisticado, sino que también simplifican la limpieza y disminuyen el mantenimiento frente a las soluciones tradicionales con rieles y perfiles.
Para quienes buscan un punto intermedio entre apertura total e intimidad, los paneles fijos de vidrio y los vidrios texturizados se posicionan como alternativas equilibradas. Estas opciones permiten delimitar la zona de ducha sin bloquear el paso de la luz ni romper la armonía general. A diferencia de las mamparas clásicas, se integran de manera sutil y refuerzan una estética liviana y actual.
La tendencia se completa con detalles que potencian la experiencia sensorial del baño. Elementos como duchas tipo lluvia, iluminación indirecta, paletas detonos neutros y la incorporación de materiales naturales contribuyen a crear un clima de calma. Especialistas en interiorismo destacan la importancia de sumar toques personales que dialoguen con el resto del espacio, siempre bajo un criterio armónico que refuerce la identidad del ambiente.