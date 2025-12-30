Adiós a las mamparas tradicionales: probá estas 3 propuestas para decorar el baño en 2026 Las tendencias del próximo año impulsan soluciones integradas que priorizan luz, bienestar y una sensación de mayor amplitud en espacios renovados. Por + Seguir en







Tendencias 2026 que transforman el diseño del baño. Gemini

Las mamparas tradicionales pierden protagonismo frente a propuestas más abiertas y contemporáneas.

El diseño del baño en 2026 prioriza amplitud visual, luz natural y continuidad estética.

Nuevos materiales y soluciones reducen barreras sin resignar funcionalidad ni intimidad.

Las tendencias apuntan a convertir el baño en un espacio de bienestar con impronta personal. Durante los últimos años, el baño dejó de ser concebido únicamente como un ambiente funcional dentro del hogar. De cara a 2026, este espacio se consolida como uno de los focos de mayor transformación en términos de diseño interior, con propuestas que buscan integrar estética, comodidad y una sensación de calma cotidiana.

En ese proceso, las mamparas tradicionales comienzan a quedar relegadas. Arquitectos e interioristas coinciden en que las estructuras rígidas y los perfiles visibles interrumpen la fluidez visual y reducen la percepción espacial, especialmente en baños de dimensiones acotadas. La tendencia actual se inclina hacia soluciones más livianas, abiertas y coherentes con el resto del ambiente.

El nuevo enfoque combina diseño contemporáneo, practicidad y una experiencia más relajante. La eliminación de barreras innecesarias permite que el baño se perciba más luminoso y amplio, al tiempo que refuerza la idea de un espacio pensado para el bienestar, en sintonía con una estética cercana al spa doméstico.

Ducha sin mampara Las duchas abiertas y los materiales continuos marcan el rumbo del diseño de baños hacia 2026. Freepik Las opciones para decorar el baño en 2026 Una de las propuestas que lidera las tendencias es la incorporación de duchas sin mampara, también conocidas como duchas abiertas o walk-in showers. Al prescindir de puertas y marcos, estas soluciones generan una continuidad visual que amplía el espacio y aporta un estilo minimalista cada vez más valorado. Además de su impacto estético, se destacan por su accesibilidad y por reducir obstáculos dentro del baño, lo que las vuelve funcionales para todas las edades.

Otra clave del diseño para 2026 está en los materiales continuos y acabados naturales. Superficies como el microcemento, la piedra natural o los revestimientos sin juntas ganan terreno por su capacidad de unificar visualmente el ambiente. Estas elecciones no solo aportan un aspecto moderno y sofisticado, sino que también simplifican la limpieza y disminuyen el mantenimiento frente a las soluciones tradicionales con rieles y perfiles.