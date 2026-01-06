Adiós al blanco en el baño: así es el color que es tendencia y te da un toque distinto Una nueva paleta cromática redefine este ambiente del hogar a partir de sensaciones orgánicas, calmas y una estética más envolvente. Por + Seguir en







Los tonos tierra desplazan al blanco y redefinen la estética del baño. Freepik

Los tonos tierra como terracota, beige, ocre y marrón se imponen en el baño como alternativa al blanco tradicional, aportando calidez visual y una estética más natural.

La tendencia responde a un enfoque de diseño biofílico, que busca reducir el estrés y favorecer la relajación mediante colores inspirados en la piedra, la arena, el barro y la madera.

Estos colores se adaptan a distintos estilos de interiorismo, desde propuestas minimalistas hasta ambientes rústicos o modernos, sin perder elegancia ni funcionalidad.

La incorporación de paletas terrosas permite transformar incluso baños pequeños en espacios más íntimos y acogedores, sin resignar luminosidad ni sensación de limpieza. Durante décadas, el imaginario del hogar vinculó de manera directa al baño con superficies claras y uniformes. La asociación entre blancura, limpieza e higiene consolidó una estética casi obligatoria que se repitió en viviendas de distintos estilos y épocas. Sin embargo, ese esquema comienza a mostrar signos de desgaste frente a la irrupción de tonos tierra como el beige, el ocre, el marrón y la terracota, que ganan protagonismo en el diseño interior.

El avance de corrientes que priorizan la experiencia sensorial y el vínculo con el entorno natural impulsa un cambio profundo en la elección de colores y materiales. En ese proceso, el blanco pierde centralidad y es reemplazado por una paleta inspirada en la arena, la piedra, el barro y la madera, mientras el baño deja de ser un espacio meramente funcional para convertirse en un ámbito asociado a la pausa y el bienestar.

Lejos de tratarse de una moda pasajera, esta transformación responde a una concepción más amplia del confort en el hogar. La incorporación de tonalidades cálidas y de baja saturación apunta a construir ambientes que transmitan calma, armonía y serenidad, sin resignar elegancia ni versatilidad estética.

Baño tono tierra Los tonos tierra se consolidan como una tendencia en diseño de baños al reemplazar el blanco por una estética más cálida, vinculada al bienestar y a la conexión con la naturaleza dentro del hogar. Freepik Cuál es la tendencia que desplaza al blanco en los baños La alternativa que se consolida frente al dominio histórico del blanco está marcada por los tonos tierra, una gama que incluye variantes como terracota, beige, ocre y marrón. Estas tonalidades evocan directamente materiales presentes en la naturaleza y permiten generar una atmósfera más acogedora dentro del baño.

Inspirados en la arena, la piedra, el barro y la madera, estos colores se vinculan con el diseño biofílico, una corriente que busca integrar elementos naturales en los espacios interiores. Esta elección no solo responde a criterios estéticos, sino que también apunta a reducir el estrés y favorecer la relajación, una función cada vez más valorada en este ambiente del hogar.