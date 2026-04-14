¿Adiós a las canas? El tinte natural y sin químicos que reconstruye el tono del cabello Una opción de tintura amigable con el pelo, fácil de aplicar y que se consigue en cualquier perfumería. Por + Seguir en







La tintura de origen natural y duradera que tenés que probar para cuidarte el pelo mientras te teñís. Reddit

La henna reaparece como alternativa para cubrir canas sin recurrir a tintes químicos.

Se trata de un pigmento vegetal que además de dar color fortalece la fibra capilar.

Su uso se populariza en redes sociales a partir de rutinas de cuidado natural.

El resultado depende del tono base del cabello y mejora con aplicaciones continuas. En un contexto donde crece el interés por rutinas de cuidado personal menos invasivas, la henna vuelve a ocupar un lugar en el mundo de la moda y la estética capilar. Este pigmento vegetal, utilizado desde hace siglos, se presenta como una opción para quienes buscan cubrir canas o modificar el tono del cabello sin recurrir a productos industriales.

La tendencia se impulsa en redes sociales, donde creadoras de contenido difunden métodos de aplicación y resultados. Según explican, la henna no solo actúa como tinte, sino que también mejora la estructura del cabello y le aporta brillo, lo que explica su crecimiento en popularidad.

A diferencia de los tintes tradicionales, la henna no penetra de la misma manera en la fibra capilar, sino que recubre el cabello, lo que genera un efecto progresivo. Esto implica que el color se intensifica con el uso y que las canas no desaparecen por completo, sino que se integran con el resto del tono.

Tintura pelo Freepik Cuáles son los beneficios de la henna para el cabello Uno de los principales motivos de su adopción es su origen natural, ya que no contiene componentes químicos agresivos. Esto reduce el riesgo de daño en el pelo y la vuelve compatible con rutinas de cuidado más suaves. A su vez, aporta brillo desde las primeras aplicaciones, un efecto que suele destacarse entre quienes la utilizan de manera frecuente.

Otro aspecto relevante es su capacidad para fortalecer el cabello, ya que mejora la resistencia de la fibra capilar y contribuye a un aspecto más uniforme. El color que proporciona depende del tono base: en cabellos claros puede derivar en matices cobrizos visibles, mientras que en tonos oscuros el cambio es más sutil. También existen variantes neutras que no modifican el color, pero sí mejoran la textura general.