Silvina Luna tendrá su documental: imágenes inéditas y un mensaje a su familia antes de morir "Perfecta: La voz de Silvina Luna" saldrá en 2027 con material exclusivo grabado por la modelo nunca antes visto, construido en base a archivo, entrevistas, videos y audios de voz. + Seguir en







Material inédito de la modelo formará parte del documental que se estrenará en 2027.

En 2027 se estrenará un documental sobre la ex participante de Gran Hermano que contendrá material inédito construido en base a archivo, entrevistas y videos y audios de voz de la modelo. "Perfecta: La voz de Silvina Luna" será una pieza audiovisual emotiva que contendrá mensajes para amigos y familia nunca antes revelados.

La vida de la modelo tuvo muchos vaivenes de salud pero antes supo disfrutar de una exitosa carrera desde su salto a la fama tras la participación en el reality más famoso de la televisión argentina. El documental que se podrá ver a partir del año próximo, reúne material de archivo de la mediática que nunca vio la luz.

Los videos y archivos de audio que Silvina le envió a su círculo íntimo serán expuestos y se la podrá ver en uno de los momentos más vulnerables de su vida: el duro tratamiento que atravesó cuando empeoró su salud.

La AUTOPSIA de SILVINA LUNA, en DUDA: ningún JUEZ la quiere ORDENAR

La producción del documental está a cargo de nada más y nada menos que Netflix. Según se supo, dos de las entrevistas más importantes que se podrán ver son la del hermano de la mediática, Ezequiel Luna, y la de una de sus mejores amigas, Bárbara Corvalán. Los dos aprobaron la pieza audiovisual con la idea de mostrarle al pública un lado de Silvina nunca antes visto. Tanto su hermano como su amiga expresaron que ella quería que “nadie viviera lo que ella sufrió” y, por eso, compartió el material.

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023 a los 43 años tras sufrir durante años una insuficiencia renal crónica que se generó a partir de la cirugía que se hizo para aplicarse polimetilmetacrilato, realizada por Aníbal Lotocki. La Justicia ordenó una pericia médica para conocer si el médico cometió errores en el seguimiento que le hizo a la modelo luego de la cirugía.