Este es el nuevo estilo de pelo puede parecer desprolijo pero si queda correcto es la tendencia del momento

Este look se convierte en protagonista de la temporada. Una textura natural y con carácter cambia las reglas del estilo.

El universo beauty inaugura una temporada en la que el pelo deja de buscar la perfección absoluta y se anima a mostrar su lado más libre. La gran novedad de este otoño-invierno es un look que recupera la textura natural, incluso con cierto aire rebelde, y lo convierte en sinónimo de estilo.

De nuevo a la moda: cómo es el pelo fosco y cuál es la mejor forma de llevarlo

Tras años de protagonismo del glass hair , con sus acabados pulidos y brillantes conseguidos a fuerza de tratamientos, planchitas y productos de efecto espejo, la moda da un giro hacia algo distinto enfocado en lo auténtico. El pelo encrespado y con volumen, que antes se intentaba disimular, hoy se celebra como símbolo de frescura y personalidad.

Las pasarelas internacionales ya lo confirmaron y los salones de peluquería lo avalan. Es así que el pelo fosco se posiciona como el nuevo favorito, no solo por su fuerza estética sino también por su carga de identidad y naturalidad.

El pelo fosco, con su textura encrespada y un volumen intencionadamente imperfecto, es la gran apuesta capilar del otoño-invierno 2025-26 . Diseñadores como Loewe, Valentino o Jacquemus lo llevaron a la pasarela, mientras que estilistas de renombre lo destacan como el relevo del clásico “bad hair day”.

La clave está en jugar con el frizz de forma estratégica, por lo que se busca mantener las raíces más prolijas y concentrar el encrespado en medios y puntas, lo que genera un contraste teatral y atractivo . Este recurso potencia especialmente a pelos rizados u ondulados, que encuentran en el fosco una manera de mostrar textura y movimiento manteniendo el estilo.

Los especialistas también remarcan que esta moda es una excelente oportunidad para darle descanso a las herramientas de calor. Tras años de alisados, keratinas y ondas artificiales, muchas mujeres buscan reconectar con su cabellera real. Para cabellos afro o rizos naturales, el frizz se convierte en un gesto de identidad y autenticidad, lejos de los estándares rígidos de belleza.

pelo fosco L'Oréal Paris

Además de llevarse suelto, el pelo fosco también gana protagonismo en recogidos. Estas versiones, como las que elige Carlota Casiraghi, rejuvenecen por su aspecto ligero, evitando peinados rígidos o demasiado estructurados. Su versatilidad permite adaptarlos a diferentes tipos de rostro y estilos personales.

Con respecto a su mantenimiento, es fundamental el cuidado profundo. Los tratamientos nutritivos son aliados imprescindibles para evitar que el encrespado se confunda con daño capilar. Mascarillas hidratantes como la Scalp Solutions Hydrating Scalp & Hair Masque de Aveda, o la Molecular Repair Mask de K18, ayudan a mantener la fibra fuerte, flexible y con brillo.