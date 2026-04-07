Meryl Streep y Anna Wintour en la tapa de Vogue: adelantaron los nuevos looks de El diablo se viste a la moda

En un encuentro histórico con la la mítica editora de Vogue, que dirigió la revista casi cuarenta años, la actriz confesó que los diseñadores se negaron a prestar ropa para la película original por miedo.

Con el próximo estreno de El diablo se viste a la moda 2 , el 30 de abril de 2026, Meryl Steep posó junto a Anna Wintour para la tapa de la revista Vogue con los nuevos looks para personificar a Miranda Priestly.

En la secuela de la película , la ropa será "más sencillo y más fiel a su esencia ", dejando de lado los ornamentos para tener una estética minimalista pero contundente. Streep aseguró que Miranda aparecerá con "menos pelo" y por lo tanto tendrá una imagen más pulida y menos "desaliñada", según la intérprete de la icónica editora en jefe de la revista de moda Runway.

“ En cuanto a Miranda , y al retomar ese personaje 20 años después, pensé honestamente en Anna e intenté imaginar cómo era asumir su responsabilidad y ser tan curiosa y estar tan interesada en el mundo como ella debía ser”, contó Streep a Greta Gerwig en la portada de Vogue de mayo de 2026.

Aunque el atuendo se simplifica , la actriz destacó que seguirá con complementos: " Tiene algo de intrépida . Le preocupa poco lo que piensen los demás". En este sentido, explicó que la evolución de la mujer ya no necesita demostrar su poder a través de la ropa.

Wintour, que dejó su cargo en Voque tras casi 40 años, se mostró agradecida de que la película elevó la moda a una categoría de fuerza económica global. A sus 76 años, ambas mujeres posaron en la portada de Vogue para mayo de 2026, demostrando que a pesar del paso del tiempo el estilo sigue intacto.

"Han cambiado muchas cosas", dijo la editora de modas sobre la evolución de la industria. Lo que contó Streep es que en 2006 todos le cerraron la puerta para vestirla, hoy se pelearían por combinar las tendencias actuales con el estilo personal de cada una. Nadie nos daba ropa", sentenció Streep, por el miedo que los diseñadores le tenían a Wintour.

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La historia de El Diablo Viste a la Moda

El Diablo Viste a la Moda (2006) sigue a Andy Sachs, personifica por Anne Hathaway, una joven periodista que, buscando trabajo, se convierte en la asistente junior de Miranda Priestly, en la piel de Meryl Streep, la temida y exigente editora de la revista de moda Runway en Nueva York. Andy debe sobrevivir a las humillantes exigencias de Miranda mientras se adentra en un mundo superficial, poniendo en riesgo su vida personal, amigos y novio.