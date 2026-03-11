¿Adiós a las toallas? La nueva tendencia que se instaló en baños para secarse las manos Se termina el legado del pedazo de tela absorbente para secarse las manos. Esta es la alternativa de diseño que se ve cada vez más en los hogares particulares. Por + Seguir en







¿Chau a las toallas? Esta es la nueva tendencia que pisa fuerte en las casas. Freepik

Desde el punto de vista higiénico, evitar el uso compartido de toallas húmedas es una buena opción para prolongar la higiene y que no se acumulen bacterias.

Una alternativa que crece es el uso de secadores de aire, que ayudan a mantener el ambiente más ordenado y con menor humedad, algo especialmente valorado en baños pequeños.

Esto secadores responden a una tendencia del diseño contemporáneo que prioriza soluciones prácticas, tecnológicas y de bajo mantenimiento.

Los secadores de aire permiten secarse las manos en pocos segundos sin la necesidad de usar telas, lo que simplifica la rutina diaria y reduce la cantidad de elementos dentro del baño. Durante décadas, las toallas de mano ocuparon un lugar casi indiscutido en el baño doméstico, colgadas cerca de la canilla y siempre disponibles para resolver el secado de manos. Sin embargo, en los últimos años, comenzaron a aparecer cambios en el diseño del baño, siempre vinculadas a las nuevas ideas sobre higiene y tecnología.

En ese contexto, distintos especialistas en equipamiento para el baño y diseño señalan que ciertos elementos tradicionalmente asociados a espacios públicos están empezando a incorporarse en viviendas particulares. La transformación responde tanto a cuestiones prácticas como a una creciente preocupación por la limpieza y el mantenimiento cotidiano de los ambientes más utilizados de la casa.

toalla-mojada Las toallas, aunque siguen siendo el recurso más extendido en los hogares, requieren un recambio constante para mantener las condiciones adecuadas de higiene. La humedad acumulada después de cada uso, especialmente en ambientes con poca ventilación -como suele ser el baño; puede favorecer la aparición de malos olores y la proliferación de bacterias. Por esa razón, distintos especialistas sugieren lavar las toallas después de tres o cuatro usos. Especialmente las de mano, que suelen compartirse entre varias personas.

En paralelo, los criterios de diseño actuales también priorizan ambientes más despejados, funcionales y fáciles de mantener, algo que influye directamente en la elección de accesorios dentro del baño. En ese escenario aparecen nuevas soluciones que buscan simplificar el uso cotidiano y reducir la acumulación de elementos que requieren mantenimiento permanente.

Toallas Freepik La nueva tendencia para secarse las manos que desplazó a las toallas Uno de los recursos que empieza a ganar lugar en baños contemporáneos es el secador de aire eléctrico, un dispositivo que durante años estuvo asociado casi exclusivamente a baños de aeropuertos, restaurantes o shoppings, pero que ahora comienza a instalarse también en las viviendas.