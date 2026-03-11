11 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

¿Adiós a las toallas? La nueva tendencia que se instaló en baños para secarse las manos

Se termina el legado del pedazo de tela absorbente para secarse las manos. Esta es la alternativa de diseño que se ve cada vez más en los hogares particulares.

Por
¿Chau a las toallas? Esta es la nueva tendencia que pisa fuerte en las casas.

¿Chau a las toallas? Esta es la nueva tendencia que pisa fuerte en las casas.

Freepik
  • Desde el punto de vista higiénico, evitar el uso compartido de toallas húmedas es una buena opción para prolongar la higiene y que no se acumulen bacterias.

  • Una alternativa que crece es el uso de secadores de aire, que ayudan a mantener el ambiente más ordenado y con menor humedad, algo especialmente valorado en baños pequeños.

  • Esto secadores responden a una tendencia del diseño contemporáneo que prioriza soluciones prácticas, tecnológicas y de bajo mantenimiento.

  • Los secadores de aire permiten secarse las manos en pocos segundos sin la necesidad de usar telas, lo que simplifica la rutina diaria y reduce la cantidad de elementos dentro del baño.

Durante décadas, las toallas de mano ocuparon un lugar casi indiscutido en el baño doméstico, colgadas cerca de la canilla y siempre disponibles para resolver el secado de manos. Sin embargo, en los últimos años, comenzaron a aparecer cambios en el diseño del baño, siempre vinculadas a las nuevas ideas sobre higiene y tecnología.

Uno de los tesoros mejor guardados y más auténticos del corredor turístico uruguayo.
Te puede interesar:

Este es el balneario uruguayo que está en Colonia, no todos lo conocen y es perfecto para una escapada de fin de semana

En ese contexto, distintos especialistas en equipamiento para el baño y diseño señalan que ciertos elementos tradicionalmente asociados a espacios públicos están empezando a incorporarse en viviendas particulares. La transformación responde tanto a cuestiones prácticas como a una creciente preocupación por la limpieza y el mantenimiento cotidiano de los ambientes más utilizados de la casa.

toalla-mojada

Las toallas, aunque siguen siendo el recurso más extendido en los hogares, requieren un recambio constante para mantener las condiciones adecuadas de higiene. La humedad acumulada después de cada uso, especialmente en ambientes con poca ventilación -como suele ser el baño; puede favorecer la aparición de malos olores y la proliferación de bacterias. Por esa razón, distintos especialistas sugieren lavar las toallas después de tres o cuatro usos. Especialmente las de mano, que suelen compartirse entre varias personas.

En paralelo, los criterios de diseño actuales también priorizan ambientes más despejados, funcionales y fáciles de mantener, algo que influye directamente en la elección de accesorios dentro del baño. En ese escenario aparecen nuevas soluciones que buscan simplificar el uso cotidiano y reducir la acumulación de elementos que requieren mantenimiento permanente.

Toallas

La nueva tendencia para secarse las manos que desplazó a las toallas

Uno de los recursos que empieza a ganar lugar en baños contemporáneos es el secador de aire eléctrico, un dispositivo que durante años estuvo asociado casi exclusivamente a baños de aeropuertos, restaurantes o shoppings, pero que ahora comienza a instalarse también en las viviendas.

Desde el punto de vista higiénico, el secador de aire permite evitar el contacto directo con telas húmedas, y esta característica es uno de los principales argumentos que explican su crecimiento dentro del diseño doméstico. Además, en baños con dimensiones reducidas o con alta circulación de personas, los secadores contribuyen a mantener el ambiente más ordenado.

secador de aire para manos
secador de aire reemplaza toallas

secador de aire reemplaza toallas

De todos modos, varios especialistas señalan que el avance de esta tecnología no necesariamente implica la desaparición total de las toallas. En muchos proyectos actuales ambos sistemas conviven dentro del mismo espacio: el secador para el uso rápido de manos; y las toallas reservadas para uso personal.

Noticias relacionadas

Por la variedad de opcionesp ara disfrutar, el paseo preferido de los formoseños.

El destino que no todos contemplan para hacer un viaje en Argentina, pero que enamora con su costanera

Playa de río en Vuelta de Obligado, uno de los rincones más visitados.

Escapada cerca de Buenos Aires: el destino con una playa de río muy cuidada para tomar mates

Fiesta del Queso Provoleta, tradición gastronómica de Arroyo Algodón.

Conocé Córdoba 2026: el pueblo donde hacen la fiesta del queso provoleta

El chocolate caliente de Paulina Cocina.

La receta imbatible de chocolate caliente que recomienda Paulina Cocina para los días de lluvia

Receta fácil de alitas de pollo crujientes en air fryer paso a paso.

Cómo hacer para que las alitas de pollo queden 10 puntos en la air fryer

Su bajo impacto también facilita mantener la actividad durante muchos años.

Por qué natación es el deporte que más potencia la longevidad según expertos

Rating Cero

Los shows de la Renga serán en el Parque de la Ciudad. 

La Renga confirmó dónde realizará sus dos recitales tras la suspensión en Huracán por el derrumbe en Parque Patricios

Natalia Oreiro sorprende con un cambio de look con reflejos cobrizos.

La impresionante transformación de Natalia Oreiro: un cambio de look para esperar el otoño

La película cuenta con la destacada actuación de Jacob Elordi. 
play

Aprovechá para verla: tiene múltiples nomiaciones al Oscar y es una de las pocas que está en Netflix

La edición 98 de los Premios de la Academia se realizará el 15 de marzo.

Dónde ver en streaming las películas nominadas al Oscar 2026

Los protagonistas de la exitosa serie Heated Rivalry hicieron un descargo contra los comentarios de odio. 

Los protagonistas de Heated Rivalry denunciaron ataques de odio en redes sociales

Geraldine Neumann se metió en la pelea entre su hermana y Fabián Cubero.

Geraldine Neumann respaldó a Nicole y arremetió contra Fabián Cubero: "Lo ridículo que es..."

últimas noticias

Luis Ventura opinó sobre cuáles entrenadores son mejores que él

¿Y si lo llama Riquelme? Luis Ventura afirmó que es mejor entrenador que Úbeda

Hace 6 minutos
Franco Colapinto finalizó 14° en el debut en el Gran Premio de Australia,

La calentura del papá de Colapinto por los errores de Alpine: "Siempre pasa algo"

Hace 11 minutos
Los cortes comenzaron e 8 de marzo y se extenderá hasta el lunes 16.

Vuelve el Callejero de Buenos Aires en el TC2000: qué calles estarán cortadas en la Ciudad

Hace 16 minutos
El Metrobús de Roca se verá perjudicado.

Sorpresa: cierra un Metrobús de la Ciudad de Buenos Aires y habrá modificaciones en el tránsito

Hace 19 minutos
Manuel Adorni, en el foco de las críticas por haber viajado con su esposa a Estados Unidos.

Qué dice la norma sobre viajes oficiales al exterior que fue firmada por Manuel Adorni

Hace 22 minutos