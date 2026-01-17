17 de enero de 2026 Inicio
Adiós a la minifalda tradicional: esta es la moda de los 80 que vuelve a escena en 2026

Esta nueva tendencia con aires retro combina comodidad, versatilidad y estilo. Es perfecta para todo tipo de looks, desde los más formales hasta los de estilo urbano.

La minifalda fue superada por una nueva tendencia en 2026.

La minifalda fue superada por una nueva tendencia en 2026.

  • La tradicional minifalda fue desplazada por una nueva tendencia en el verano 2026.
  • Se trata de las bermudas femeninas, un clásico de los 80 que volvió renovado.
  • Su diseño recto, holgado y de tiro alto combina funcionalidad y sofisticación.
  • Son populares los modelos en lino, gabardina y denim ligero.

Una frase muy popular dice que todo vuelve en la moda, y el tiempo parece darle la razón. Durante los meses de calor, una de las prendas más elegidas por las mujeres suele ser la tradicional minifalda, que puede usarse tanto en la playa como en la ciudad, pero está perdiendo terreno en el verano 2026.

Esta temporada, una tendencia de los años 80 vuelve a escena para desplazar a la clásica mini. Se trata de las bermudas, una prenda que en los últimos años estuvo más relacionada con la moda deportiva o masculina, pero se ha reinventado para adaptarse a nuevos estilos.

En este caso, las bermudas de mujer apuestan por una silueta más cómoda y holgada, que puede aportar un toque de elegancia sin resignar comodidad. Estos modelos reaparecieron en las pasarelas de marcas de lujo y rápidamente se convirtieron en tendencia para el verano 2026.

Mujer bermudas

Así es la nueva tendencia que desplaza a la minifalda tradicional

Las bermudas femeninas que son tendencia esta temporada se caracterizan por su largo hasta las rodillas o justo por encima de ellas, además de un diseño recto, de tiro alto y con pinzas o tablas. Los géneros más populares son el lino, el denim liviano y la gabardina, entre otros.

A diferencia de la minifalda, que suele asociarse con looks nocturnos o más informales, las bermudas pueden adaptarse a todo tipo de estilos y ocasiones. Combinadas con un blazer o una camisa, son perfectas para un conjunto más sofisticado; con un top o suéter, resultan en un estilo más urbano.

Además, quedan bien con botas, zapatillas o sandalias, lo que las convierte en una prenda súper versátil. Por su combinación de elementos retro y modernos, y su equilibrio entre moda y funcionalidad, las bermudas no pueden faltar en tu armario para esta temporada.

La impresionante transformación de María Becerra: un cambio que la transporta a sus inicios

