Adiós a las lámparas: esta es la nueva tendencia que resalta por su belleza y elegancia

Iluminación en capas: La iluminación en capas se posiciona como una de las tendencias más fuertes para 2026. Consiste en distribuir la luz en diferentes alturas dentro de un mismo ambiente, combinando puntos luminosos que generen una escena visual dinámica. No se trata de sumar lámparas al azar, sino de crear una composición que aporte profundidad, movimiento y una atmósfera más envolvente. Este enfoque deja atrás la idea de una única fuente central y transforma por completo la percepción del espacio. Iluminación en capas Distribuye la luz en distintas alturas para crear profundidad visual y ambientes más envolventes en espacios interiores.

Lámparas de vidrio ahumado: El vidrio ahumado continúa ganando protagonismo por su capacidad de suavizar la intensidad de la luz. Sus tonos grises o bronce evitan deslumbramientos y crean ambientes más cálidos y armónicos. Estas lámparas aportan una elegancia atemporal que funciona tanto en interiores modernos como en propuestas más clásicas, consolidándose como una opción versátil que equilibra diseño y funcionalidad. Lámparas de vidrio ahumado Su acabado en tonos gris y bronce suaviza la iluminación y reduce el deslumbramiento, aportando una estética elegante. @tulampara

Contraste de materiales: La mezcla de materiales se impone como un rasgo distintivo en la iluminación de 2026. Metal, vidrio, tejidos y acabados mate se combinan para crear piezas con fuerte identidad estética. El contraste de texturas convierte a las lámparas en protagonistas del espacio y deja en claro que la iluminación ya no es un complemento, sino un componente clave en la construcción visual de los ambientes. Lámpara Contraste de materiales La combinación de metal, vidrio y textiles convierte a la iluminación en un elemento central del diseño decorativo. @simig