4 de mayo de 2026 Inicio
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Manuel Adorni, sobre las restricciones a la prensa: "Con ningún otro Gobierno han tenido tanta libertad"

En medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete volvió a enfrentar los micrófonos luego de su extensa presentación en el Congreso, donde brindó el informe de gestión.

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En vivo: Manuel Adorni vuelve a dar una conferencia de prensa en Casa Rosada

En medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete Manuel Adorni retomó este lunes sus habituales conferencias de prensa en Casa Rosada luego de un mes de ausencia.

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En sus primeras definiciones, Adorni justificó la decisión de restringir durante más de diez días el ingreso de periodistas por un presunto caso de espionaje. “Hace algunos días tomamos conocimiento de una filmación mediante una cámara espía en espacios no autorizados por parte de un periodista acreditado. Material que posteriormente fue difundido en un programa de televisión. Todo esto mientras la Justicia investiga un servicio de espionaje extranjero acusado de financiar medios de comunicación en Argentina”, afirma.

El vocero también rechazó las críticas por un supuesto avance sobre la libertad de prensa. “Desde el primer día el Gobierno ha abierto las puertas de la Casa Rosada al periodismo. Hemos compartido hasta aquí 215 conferencias. Me han realizado y he contestado más de 2 mil preguntas con el objetivo de informar sobre la gestión de cada área de gobierno. Bajo ningún otro gobierno han tenido tanta libertad para decir lo que quieran, cuando y donde quieran. Sorprenden declaraciones que han realizado en los últimos días señalando el cierre temporario de la sala de prensa como una amenaza a la libertad de expresión”, sostiene.

En la misma línea, insistió en que la medida responde a cuestiones de seguridad: “Hicimos cumplir la normativa, no es censurar la libertad de expresión ni amenazar al peronismo, ni construir un helicoide para silenciar voces disidentes. Estamos a favor de la libertad de prensa y somos el gobierno que más la ha impulsado. Pero no vamos a dejar que detrás de ella se cometan actos que pongan en riesgo la seguridad nacional”.

Acto seguido, el jefe de ministros comenzó a detallar y explicar una serie de resoluciones y medidas publicadas en las últimas horas entre los que se incluyen la puesta en marcha del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea; la reglamentación del régimen de incentivo a la formalización laboral; el plan de adecuación y requipamiento militar argentino; modificaciones en el registro nacional de armas; reformas en las normas que regulan el sistema nacional de donantes de sangre; la exención de tributos aduaneros para importaciones destinadas al sistema ferroviario; y el subsidio en las facturas del gas.

Antes de dar paso a la ronda de preguntas, aclaró que al igual que hizo en presentación del informe de gestión en el Congreso no iba a responder preguntas sobre las investigación judiciales en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. “Como hay una investigación judicial en curso, no voy a responder sobre aspectos específicos porque no me lo permite el debido proceso judicial”.

El regreso de Adorni también coincide con el avance de distintas investigaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. En las últimas semanas, el expediente suma elementos que, según fuentes judiciales, profundizan las sospechas iniciales sobre un posible desbalance entre sus ingresos declarados y su patrimonio.

La última aparición pública del vocero en este formato había sido el 25 de marzo, en los días posteriores a que se conocieran detalles sobre sus viajes y la incorporación de nuevos bienes a su patrimonio. La conferencia continúa.

NOTA EN DESARROLLO.-

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