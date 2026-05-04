4 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo se originó el brote de hantavirus en el crucero y quiénes eran las víctimas fatales

Hasta el momento se confirmaron tres personas fallecidas a bordo del crucero MV Hondius durante una travesía por el océano Atlántico. El barco, que zarpó desde Tierra del Fuego, con destino a Cabo Verde, trasladaba a 170 pasajeros y 70 tripulantes bajo una estricta vigilancia sanitaria. Dos personas infectadas continúan arriba de la embarcación.

Por
De las víctimas

De las víctimas, dos eran oriundas de Países Bajos, mientras que el otro era británico.

En medio de la investigación por el brote de hantavirus detectado en un crucero que partió de Argentina y murieron tres personas, dieron a conocer cómo se desataron los casos y quiénes eran las víctimas fatales.

Estas localidades bonaerenses tienen feriados confirmados para mayo 2026.
Te puede interesar:

Confirmado: todas estas localidades de Buenos Aires tienen feriado en mayo 2026

Según las primeras informaciones, el virus se desató en el MV Hondius, un barco operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, que zarpó de Ushuaia y tenía como destino final Cabo Verde, en África, previsto para este lunes 4 de mayo.

La embarcación, que trasladaba a 170 pasajeros y 70 tripulantes bajo una estricta vigilancia sanitaria, reportó la muerte de un pasajero de 70 años, que desarrolló síntomas en pleno viaje y murió en el barco. Su cuerpo fue trasladado a Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur.

Por su parte, la segunda víctima se trataría de una mujer de 69 años, esposa del hombre, quien también enfermó en dicho viaje, que fue evacuada a Sudáfrica, donde finalmente falleció en un hospital de Johannesburgo. Según fuentes del caso, ambos serían oriundos de Países Bajos.

En tanto, la tercera persona fallecida, sería un ciudadano británico de 69 años, quien fue evacuado a Johannesburgo y permanece en cuidados intensivos. Además, otros dos pacientes afectados continúan dentro del crucero, aunque se evalúa su traslado a un hospital en Cabo Verde, donde serían aislados.

MV Hondius crucero

Muerte por hantavirus en un crucero: qué dice la OMS

Luego que se diera a conocer la noticia de la muerte de tres personas por hantavirus en un crucero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevó tranquilidad con respecto al caso y aseguraron que “no hay ningún motivo para ceder al pánico, ni para imponer restricciones de viaje”.

“Se están llevando a cabo investigaciones detalladas, incluidas pruebas de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. Se está brindando atención médica y apoyo a los pasajeros y la tripulación. También está en curso la secuenciación del virus”, explicaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WHO/status/2051029427614818551&partner=&hide_thread=false

Por su parte, en la Argentina rige una alerta sanitaria desde hace varias semanas por el aumento de casos y fallecimientos por hantavirus. De igual modo, desde el Ministerio de Salud provincial explicaron que “no existe evidencia epidemiológica que vincule a la provincia con casos confirmados asociados a este evento”.

Además, precisó que “no se registran casos confirmados de hantavirosis en Tierra del Fuego desde que existen registros epidemiológicos”, sino que la zona endémica de la enfermedad en el sur de la Argentina se concentra principalmente en sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Noticias relacionadas

Coscu habló de su pelea con Galperin por polémica publicación sobre una jubilada: Genera odio

Coscu se cruzó con Marcos Galperin por una polémica publicación sobre una jubilada: "Genera odio"

En el lugar no encontraron a sus tripulantes. Creen que habrían escapado

Misterio por una avioneta que cayó en Chaco: estaba abandonada y con la matrícula borrada

El Gobierno tomó una postura regulacionista ante el aumento del consumo de cigarrillos electrónicos.

El Gobierno levantó la prohibición de cigarrillos electrónicos y reguló su venta

El subte también sufrirá un aumento y pasará de$1414 a $1490 con la sube registrada

Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: de cuánto es el saldo negativo de la SUBE

play

Extraditan desde Perú a Pequeño J, acusado por el triple crimen de Florencio Varela

Las ráfagas podrán superar los 100 km/h en varias zonas este lunes.

Alertan por una ciclogénesis que impacta en el AMBA: viento, tormentas y frío invernal

Rating Cero

Tyago Griffo opinó sobre el romance de su ex con Adrián Suar: Puede lograr lo que quiere, no me sorprende

Tyago Griffo opinó sobre el romance de su ex con Adrián Suar: "Puede lograr lo que quiere, no me sorprende"

Antes de su gira por Europa, La Renga hizo vibrar Gualeguaychú

Antes de su gira por Europa, La Renga hizo vibrar Gualeguaychú

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity junto a sus tres hijos.

"Wanda Nara como suegra es...": la revelación de la exnovia de Valentino López que sorprendió a todos

Flor Vigna sumó un título de boxeo en una velada multitudinaria en Ciudad de México.

Qué fue de la vida de Flor Vigna: tras la crisis personal adoptó una nueva vida

A pocos días de su estreno, la película recaudó más de 156millones de dólares a nivel mundial. Además, lidera el ranking de lo más vistoen Estados Unidos y Canadá. 

La nostalgia como salvavidas del cine: ¿El diablo viste a la moda 2 viene a rescatar la taquilla?

Recientemente Escudero habló con Ángel De Brito sobre esta noticia, confirmándolo

Silvina Escudero se separó después de 9 años de matrimonio: ¿qué sucedió?

últimas noticias

Después de diez, la Casa Rosada volvió a abrir la sala deprensa.

Adorni volvió a esquivar las preguntas sobre su patrimonio: "Ya di las explicaciones"

Hace 12 minutos
Conseguir un arma en Argentina es más fácil que hasta 2023.

Pese a las amenazas de tiroteos en escuelas, el Gobierno flexibiliza el acceso y la portación de armas

Hace 39 minutos
play

El Gobierno reabre la Sala de Prensa y Adorni vuelve a dar una conferencia en Casa Rosada

Hace 40 minutos
Estas localidades bonaerenses tienen feriados confirmados para mayo 2026.

Confirmado: todas estas localidades de Buenos Aires tienen feriado en mayo 2026

Hace 54 minutos
De las víctimas, dos eran oriundas de Países Bajos, mientras que el otro era británico.

Cómo se originó el brote de hantavirus en el crucero y quiénes eran las víctimas fatales

Hace 1 hora