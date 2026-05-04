Cómo se originó el brote de hantavirus en el crucero y quiénes eran las víctimas fatales

Hasta el momento se confirmaron tres personas fallecidas a bordo del crucero MV Hondius durante una travesía por el océano Atlántico. El barco, que zarpó desde Tierra del Fuego, con destino a Cabo Verde, trasladaba a 170 pasajeros y 70 tripulantes bajo una estricta vigilancia sanitaria. Dos personas infectadas continúan arriba de la embarcación.

De las víctimas, dos eran oriundas de Países Bajos, mientras que el otro era británico.

En medio de la investigación por el brote de hantavirus detectado en un crucero que partió de Argentina y murieron tres personas , dieron a conocer cómo se desataron los casos y quiénes eran las víctimas fatales.

Según las primeras informaciones, el virus se desató en el MV Hondius, un barco operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, que zarpó de Ushuaia y tenía como destino final Cabo Verde, en África, previsto para este lunes 4 de mayo.

La embarcación, que trasladaba a 170 pasajeros y 70 tripulantes bajo una estricta vigilancia sanitaria, reportó la muerte de un pasajero de 70 años, que desarrolló síntomas en pleno viaje y murió en el barco . Su cuerpo fue trasladado a Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur.

Por su parte, la segunda víctima se trataría de una mujer de 69 años, esposa del hombre , quien también enfermó en dicho viaje, que fue evacuada a Sudáfrica, donde finalmente falleció en un hospital de Johannesburgo. Según fuentes del caso , ambos serían oriundos de Países Bajos.

En tanto, la tercera persona fallecida, sería un ciudadano británico de 69 años, quien fue evacuado a Johannesburgo y permanece en cuidados intensivos. Además, otros dos pacientes afectados continúan dentro del crucero, aunque se evalúa su traslado a un hospital en Cabo Verde, donde serían aislados.

MV Hondius crucero

Muerte por hantavirus en un crucero: qué dice la OMS

Luego que se diera a conocer la noticia de la muerte de tres personas por hantavirus en un crucero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevó tranquilidad con respecto al caso y aseguraron que “no hay ningún motivo para ceder al pánico, ni para imponer restricciones de viaje”.

“Se están llevando a cabo investigaciones detalladas, incluidas pruebas de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. Se está brindando atención médica y apoyo a los pasajeros y la tripulación. También está en curso la secuenciación del virus”, explicaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WHO/status/2051029427614818551&partner=&hide_thread=false WHO is aware of and supporting a public health event involving a cruise vessel sailing in the Atlantic Ocean. To date, one case of hantavirus infection has been laboratory confirmed, and there are five additional suspected cases. Of the six affected individuals, three have died… pic.twitter.com/SqMAAZzoID — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 3, 2026

Por su parte, en la Argentina rige una alerta sanitaria desde hace varias semanas por el aumento de casos y fallecimientos por hantavirus. De igual modo, desde el Ministerio de Salud provincial explicaron que “no existe evidencia epidemiológica que vincule a la provincia con casos confirmados asociados a este evento”.

Además, precisó que “no se registran casos confirmados de hantavirosis en Tierra del Fuego desde que existen registros epidemiológicos”, sino que la zona endémica de la enfermedad en el sur de la Argentina se concentra principalmente en sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro y Chubut.