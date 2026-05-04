Coscu se cruzó con Marcos Galperin por una polémica publicación sobre una jubilada: "Genera odio"

El streamer cuestionó al empresario por burlarse en X de una mujer que no llega a fin de mes debido a los bajos haberes que perciben. "¿Cómo siendo una de las personas más ricas del país te vas a reir de una jubilada?", lanzó. ¿Qué dijo después?

El streamer Martín Pérez Disalvo , conocido como Coscu, y el empresario Marcos Galperin protagonizaron en las últimas horas un cruce que se volvió viral y generó polémicas en las redes sociales.

Todo comenzó cuando el fundador de Mercado Libre compartió en su cuenta de X un fragmento de una entrevista televisiva en el que una jubilada relataba que no logra llegar a fin de mes ni comprar sus medicamentos. El video cerraba con la mujer explicando que no había tenido trabajo formal, lo que motivó al empresario a acompañar la publicación con un emoji de risa.

El gesto generó un inmediato rechazo de distintos usuarios, entre ellos el de Coscu, quien salió al cruce con dureza . “¿Cómo siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada? Eran otras épocas, quizás en aquel entonces mantenía una familia siendo ama de casa…”, escribió.

En otra publicación, agregó: “Cuando les pregunten si la plata les da felicidad acuérdense de este ejemplo: la persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios”.

El planteo de Coscu apuntó, además, a contextualizar la situación de la mujer, que podría haber accedido a una jubilación de ama de casa mediante el reconocimiento de tareas domésticas, un derecho vigente en Argentina para quienes no tuvieron empleo registrado.

Horas después del cruce, el streamer amplió su postura en Blender, donde sostuvo que su reacción no fue política sino humana. “No soy una persona muy politizada, pero todos estamos involucrados socialmente, sobre todo cuando una de las personas con más dinero del país aborda de esa forma, un poco sobradora y despectiva, a una mujer jubilada”, explicó.

En la misma línea, remarcó el impacto que tienen los discursos de odio en redes: “Ser testigo de estas cosas y que no te despierte nada es injusto. Por algo tenemos voz e influencia sobre los jóvenes, sobre una generación”. Y sintetizó su enojo: “Siento que fue tirar odio por tirar. Me hirvió la sangre”.

Coscu también vinculó el episodio con un cambio de clima entre los más jóvenes: “Yo creo que los jóvenes se están despertando del verso que se comieron. Hay muchos pibes desilusionados con esa idea de cambio que propuso el Gobierno”.

En ese sentido, marcó límites: “Para un sector de la juventud hay cosas que ya no se pueden dejar pasar. Han habido estímulos en estos años donde muchos dijeron ‘con esto no’”.

Finalmente, apuntó directamente a la responsabilidad del empresario: “Galperin tiene que pensar en los tuits que hace. Tiene que pensar qué genera cuando tuitea algo. Generar odio hacia una viejita, no”.