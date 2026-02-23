La UEFA suspendió provisoriamente a Gianluca Prestianni: cuántos partidos se perderá por la Champions League El futbolista argentino del Benfica no podrá jugar la revancha ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu mientras avanza la investigación por un supuesto insulto racista contra el VInicius Jr. Por + Seguir en







La UEFA decidió suspender de manera provisional a Gianluca Prestianni, jugador argentino del Benfica, a raíz de los supuestos insultos racistas que le habría dicho a Vinicius Jr. en el partido de ida frente al Real Madrid por la fase previa a los octavos de final de la Champions League. La medida le impedirá estar presente en el duelo de vuelta en el Santiago Bernabéu hasta que concluya el expediente disciplinario.

El organismo de fútbol europeo informó que la resolución se tomó tras la designación de un inspector de Ética y Disciplina, quien analizará los hechos bajo el marco del artículo 14 del Reglamento Disciplinario, que sanciona conductas discriminatorias. La investigación se centra en presuntos insultos racistas dirigidos al delantero brasileño Vinicius Jr. durante el encuentro disputado en Lisboa.

El episodio se produjo en el segundo tiempo, en medio de un trámite caliente y de alta tensión. En una jugada sobre la banda izquierda, Vinicius encaró a Prestianni y, tras un cruce físico, ambos quedaron cara a cara.

Según trascendió, hubo intercambio de palabras y gestos. Vinicius reclamó de inmediato al árbitro, visiblemente molesto, mientras señalaba a su rival. Compañeros de ambos equipos intervinieron para evitar que la discusión escalara. El juego estuvo detenido algunos minutos y el juez dialogó con los protagonistas, aunque en ese momento no aplicó sanción disciplinaria vinculada a discriminación.