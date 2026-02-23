23 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La UEFA suspendió provisoriamente a Gianluca Prestianni: cuántos partidos se perderá por la Champions League

El futbolista argentino del Benfica no podrá jugar la revancha ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu mientras avanza la investigación por un supuesto insulto racista contra el VInicius Jr.

Por
La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions

La UEFA decidió suspender de manera provisional a Gianluca Prestianni, jugador argentino del Benfica, a raíz de los supuestos insultos racistas que le habría dicho a Vinicius Jr. en el partido de ida frente al Real Madrid por la fase previa a los octavos de final de la Champions League. La medida le impedirá estar presente en el duelo de vuelta en el Santiago Bernabéu hasta que concluya el expediente disciplinario.

El goleador de la Selección llegaría con lo justo a la Finalissima frente a España.
Te puede interesar:

"Algo grave": preocupación en la Selección argentina por la lesión de Lautaro Martínez

El organismo de fútbol europeo informó que la resolución se tomó tras la designación de un inspector de Ética y Disciplina, quien analizará los hechos bajo el marco del artículo 14 del Reglamento Disciplinario, que sanciona conductas discriminatorias. La investigación se centra en presuntos insultos racistas dirigidos al delantero brasileño Vinicius Jr. durante el encuentro disputado en Lisboa.

El episodio se produjo en el segundo tiempo, en medio de un trámite caliente y de alta tensión. En una jugada sobre la banda izquierda, Vinicius encaró a Prestianni y, tras un cruce físico, ambos quedaron cara a cara.

Según trascendió, hubo intercambio de palabras y gestos. Vinicius reclamó de inmediato al árbitro, visiblemente molesto, mientras señalaba a su rival. Compañeros de ambos equipos intervinieron para evitar que la discusión escalara. El juego estuvo detenido algunos minutos y el juez dialogó con los protagonistas, aunque en ese momento no aplicó sanción disciplinaria vinculada a discriminación.

La situación fue reportada posteriormente por los delegados y quedó asentada en el informe oficial, lo que activó el protocolo de la UEFA. Desde el entorno del Real Madrid respaldaron la postura de Vinicius, quien en reiteradas ocasiones denunció hechos similares en distintos estadios de Europa. En tanto, desde el Benfica evitaron declaraciones contundentes hasta que avance la investigación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

 El presidente de FIFA dijo sentirse “sorprendido” y “entristecido” ante lo ocurrido en la Champions League. 

Gianni Infantino rompió el silencio y se refirió al episodio entre Vinícius y Prestianni: "Me quedé en shock"

El cruce entre Prestianni y Vinicius fue durante el partido de ida por los playoffs de Champions

El descargo de Prestianni tras el escándalo con Vinicius: "Malinterpretó lo que cree haber escuchado"

El entrenador de Atlético de Madrid sorprendió con una anécdota de su mamá en plena conferencia de prensa.
play

El emotivo mensaje de Diego Simeone a 20 años de su retiro: "Como me enseñó mi mamá"

El momento en que Prestianni se tapa la boca e insulta al brasileño.

Escándalo en la Champions League: Vinicius acusó al argentino Prestianni por un insulto racista

River se posiciona 10° en la tabla de la Zona B y, por el momento, está fuera de los playsoff

Tras la derrota ante Vélez, se viene horas decisivas en River: ¿continúa Gallardo?

Ezequiel Centurión vuelve a lesionarse y preocupa en River Plate.

Llegó a River como campeón, no lo tuvieron en cuenta y ahora se lesionó

Rating Cero

Alejo Igao había ganado el Martín Fierro Digital en 2019 y 2023

Quién es Alejo Igoa, el argentino que superó los 100 millones de suscriptores en YouTube

El ritmo vertiginoso y la carga emocional anticipan una historia intensa donde cada decisión tiene consecuencias.
play

Pasado, presente y mucha acción: esta es la película que sorprende a todos en Netflix y está siendo lo más visto

Juli Poggio sorprendió con un cambio de imagen que se volvió viral.

Nuevo color y corte de pelo: la impresionante transformación de Juli Poggio que impactó a todos

El efecto del estreno se sintió de inmediato: en pocos días escaló hasta ubicarse entre lo más visto a nivel global.
play

Esta serie a pura acción y suspenso estrenó su nueva temporada en Netflix y es lo más visto en todo el mundo: cómo se llama

Con incontables variantes en el Multiverso, estas podrían ser versiones de aspecto familiar, aunque completamente diferentes, de Spider-Man y Wolverine. 

Rumor de Marvel: cuáles son los dos famosos superhéroes que podrían morir en Avengers Doomsday

Mirtha Legrand junto a Enrique Serrano, quien interpretaba a su padre, en Los martes, orquídeas (1941).

Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles de su salto a la fama

últimas noticias

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions

Hace 12 minutos
Este es el caso de la mujer que sorprendió a toda la comunidad científica

Tenía mucha fatiga y un sangrado la hizo ir al médico: nadie esperaba el diagnóstico que dio el médico

Hace 16 minutos
Conocé lo que debés hacer si te retrasaste con el pago a ARCA por el Monotributo

Como evitar que te den de baja de ARCA si te retrasaste en el pago del monotributo

Hace 29 minutos
Alejo Igao había ganado el Martín Fierro Digital en 2019 y 2023

Quién es Alejo Igoa, el argentino que superó los 100 millones de suscriptores en YouTube

Hace 35 minutos
México: Sheinbaum aseguró que se restableció la normalidad tras la violencia por la muerte de El Mencho

México: Sheinbaum aseguró que "se restableció la normalidad" tras la violencia por la muerte de "El Mencho"

Hace 51 minutos