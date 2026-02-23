Como evitar que te den de baja de ARCA si te retrasaste en el pago del monotributo Existen instancias para regularizar la situación antes de que se concrete la suspensión o la baja definitiva. Por + Seguir en







Conocé lo que debés hacer si te retrasaste con el pago a ARCA por el Monotributo

Para pagar deuda del monotributo, se debe ingresar al portal de ARCA con CUIT y clave fiscal. Se puede usar “Presentación de DDJJ y Pagos” o la CCMA.

Hay que generar un VEP por cada mes adeudado. El pago puede hacerse por home banking o transferencia electrónica.

Si el VEP no se paga a tiempo, caduca y debe emitirse otro. ARCA puede tardar hasta 48 horas en registrar el pago.

Por otro lado, la recategorización es obligatoria si se supera el tope de facturación. Mantenerse al día permite conservar beneficios como la obra social. El atraso en el pago del Monotributo puede encender una señal de alerta entre contribuyentes que dependen de su regularidad fiscal para seguir facturando sin inconvenientes. En este escenario, muchos se preguntan qué ocurre cuando se acumulan cuotas impagas y cómo evitar la baja automática en el sistema de la ARCA.

La normativa vigente contempla plazos y condiciones específicas que determinan cuándo un contribuyente puede ser excluido del régimen simplificado. Cuáles son los límites de mora permitidos y de qué manera se puede poner al día para no perder la categoría son datos fundamentales para los monotributistas que enfrentan demoras en el pago durante febrero de 2026.

Qué hacer si te retrasaste en el pago del monotributo de ARCA ARCA Para saldar cuotas vencidas del monotributo, el contribuyente debe ingresar al sitio oficial de la ARCA con su CUIT y clave fiscal. Una vez dentro, tiene que dirigirse al apartado “Presentación de DDJJ y Pagos” o a la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA) y emitir un Volante Electrónico de Pago (VEP) por cada período adeudado.

El abono puede concretarse a través de distintos medios habilitados: transferencia electrónica o home banking, código QR, billeteras virtuales, tarjetas de crédito o débito automático. Es importante tener en cuenta que el organismo puede demorar hasta 48 horas en impactar el pago; si el VEP no se cancela dentro de ese plazo, pierde vigencia y debe generarse nuevamente.

Cómo hacer la recategorización del monotributo de ARCA Si el contribuyente supera el tope anual de facturación correspondiente a su categoría, está obligado a recategorizarse, un trámite que solo se realiza en enero y julio.