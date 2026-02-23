23 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Como evitar que te den de baja de ARCA si te retrasaste en el pago del monotributo

Existen instancias para regularizar la situación antes de que se concrete la suspensión o la baja definitiva.

Por
Conocé lo que debés hacer si te retrasaste con el pago a ARCA por el Monotributo

Conocé lo que debés hacer si te retrasaste con el pago a ARCA por el Monotributo

  • Para pagar deuda del monotributo, se debe ingresar al portal de ARCA con CUIT y clave fiscal. Se puede usar “Presentación de DDJJ y Pagos” o la CCMA.

  • Hay que generar un VEP por cada mes adeudado. El pago puede hacerse por home banking o transferencia electrónica.

  • Si el VEP no se paga a tiempo, caduca y debe emitirse otro. ARCA puede tardar hasta 48 horas en registrar el pago.

  • Por otro lado, la recategorización es obligatoria si se supera el tope de facturación. Mantenerse al día permite conservar beneficios como la obra social.

El atraso en el pago del Monotributo puede encender una señal de alerta entre contribuyentes que dependen de su regularidad fiscal para seguir facturando sin inconvenientes. En este escenario, muchos se preguntan qué ocurre cuando se acumulan cuotas impagas y cómo evitar la baja automática en el sistema de la ARCA.

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  
Te puede interesar:

Este es el paso a paso poco conocido para pagar el monotributo de ARCA cuando está vencido

La normativa vigente contempla plazos y condiciones específicas que determinan cuándo un contribuyente puede ser excluido del régimen simplificado. Cuáles son los límites de mora permitidos y de qué manera se puede poner al día para no perder la categoría son datos fundamentales para los monotributistas que enfrentan demoras en el pago durante febrero de 2026.

Qué hacer si te retrasaste en el pago del monotributo de ARCA

ARCA

Para saldar cuotas vencidas del monotributo, el contribuyente debe ingresar al sitio oficial de la ARCA con su CUIT y clave fiscal. Una vez dentro, tiene que dirigirse al apartado “Presentación de DDJJ y Pagos” o a la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA) y emitir un Volante Electrónico de Pago (VEP) por cada período adeudado.

El abono puede concretarse a través de distintos medios habilitados: transferencia electrónica o home banking, código QR, billeteras virtuales, tarjetas de crédito o débito automático. Es importante tener en cuenta que el organismo puede demorar hasta 48 horas en impactar el pago; si el VEP no se cancela dentro de ese plazo, pierde vigencia y debe generarse nuevamente.

Cómo hacer la recategorización del monotributo de ARCA

Si el contribuyente supera el tope anual de facturación correspondiente a su categoría, está obligado a recategorizarse, un trámite que solo se realiza en enero y julio.

Para hacerlo, debe ingresar al portal del Monotributo con CUIT y clave fiscal, seleccionar “Recategorización” y luego “Recategorizarme”, revisar los parámetros vigentes, cargar la facturación de los últimos 12 meses e indicar si posee local comercial.

Tras verificar la categoría sugerida por el sistema, podrá confirmar el cambio o corregir datos antes de finalizar. Cumplir con estos pasos resulta fundamental para mantenerse en regla y conservar beneficios asociados, como la cobertura de obra social.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La simple manera para pagar el monotributo si se te venció

Cómo hacer para pagar el monotributo de ARCA si se te venció la cuota de febrero 2026

Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.  

Qué debés saber para no perder el monotributo ni la obra social en ARCA en 2026

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  

Hasta cuándo se puede pagar la cuota del monotributo de ARCA tras la recategorización en febrero 2026

El 20 de febrero vence ARCA para todos los contribuyentes. Conocé los nuevos valores

Se acerca el primer vencimiento del monotributo de ARCA tras la recategorización: qué debés saber

ARCA (ex AFIP) señala la importancia de gestionar la recategorización desde el portal del Monotributo

Por qué es importante el 20 de febrero tras hacer la recategorización del monotributo de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.  

Cuál es la fecha clave de febrero 2026 que deben conocer los monotributistas de ARCA

Rating Cero

Alejo Igao había ganado el Martín Fierro Digital en 2019 y 2023

Quién es Alejo Igoa, el argentino que superó los 100 millones de suscriptores en YouTube

El ritmo vertiginoso y la carga emocional anticipan una historia intensa donde cada decisión tiene consecuencias.
play

Pasado, presente y mucha acción: esta es la película que sorprende a todos en Netflix y está siendo lo más visto

Juli Poggio sorprendió con un cambio de imagen que se volvió viral.

Nuevo color y corte de pelo: la impresionante transformación de Juli Poggio que impactó a todos

El efecto del estreno se sintió de inmediato: en pocos días escaló hasta ubicarse entre lo más visto a nivel global.
play

Esta serie a pura acción y suspenso estrenó su nueva temporada en Netflix y es lo más visto en todo el mundo: cómo se llama

Con incontables variantes en el Multiverso, estas podrían ser versiones de aspecto familiar, aunque completamente diferentes, de Spider-Man y Wolverine. 

Rumor de Marvel: cuáles son los dos famosos superhéroes que podrían morir en Avengers Doomsday

Mirtha Legrand junto a Enrique Serrano, quien interpretaba a su padre, en Los martes, orquídeas (1941).

Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles de su salto a la fama

últimas noticias

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions

Hace 14 minutos
Este es el caso de la mujer que sorprendió a toda la comunidad científica

Tenía mucha fatiga y un sangrado la hizo ir al médico: nadie esperaba el diagnóstico que dio el médico

Hace 18 minutos
Conocé lo que debés hacer si te retrasaste con el pago a ARCA por el Monotributo

Como evitar que te den de baja de ARCA si te retrasaste en el pago del monotributo

Hace 31 minutos
Alejo Igao había ganado el Martín Fierro Digital en 2019 y 2023

Quién es Alejo Igoa, el argentino que superó los 100 millones de suscriptores en YouTube

Hace 37 minutos
México: Sheinbaum aseguró que se restableció la normalidad tras la violencia por la muerte de El Mencho

México: Sheinbaum aseguró que "se restableció la normalidad" tras la violencia por la muerte de "El Mencho"

Hace 53 minutos