Adiós a la grasa en la airfryer: el truco de limpieza para dejarla impecable

Método de limpieza fácil y económico para airfryer.
Hogarmania
La freidora de aire es un elemento clave que revolucionó la cocina al ofrecer una alternativa de cocción más saludable y crujiente.
Frotar con demasiada fuerza para limpiarla puede rayar el revestimiento antiadherente, provocando que los alimentos se peguen de forma permanente.
Las pastillas de lavavajillas son ideales porque están diseñadas específicamente para descomponer aceites complejos y lípidos.
Este método evita la fricción agresiva, protegiendo la integridad de la superficie interna del electrodoméstico.
La freidora de aire o airfryer se convirtió en un elemento indispensable de la cocina moderna. Su capacidad para cocinar alimentos crujientes sin necesitar aceite no solo revolucionó la forma de cocinar sino también impactó en la dieta de miles de personas al ser un método de cocción más saludable.
Una de sus ventajas es la facilidad para usarla; sin embargo, la complicación está en el momento de la limpieza. A pesar de usar poco aceite, los residuos de grasa y los jugos de los alimentos tienden a pegarse en las rejillas y paredes del cestillo, creando una capa viscosa y difícil de eliminar que parece resistirse a cualquier esponja o artículo de limpieza.
Mantener este electrodoméstico en perfectas condiciones es vital, no solo por una cuestión de higiene, sino también para prolongar su vida útil y evitar que los sabores de comidas anteriores contaminen tus nuevas recetas. Muchas veces, en el afán de dejarla reluciente, se comete el error de frotar con demasiada fuerza, dañando el delicado revestimiento antiadherente. Una vez que la superficie se raya, los alimentos comienzan a pegarse irremediablemente.
Por suerte, existe un método definitivo que está ganando popularidad por su eficacia y sencillez. No necesitas productos químicos costosos ni pasar horas rascando la suciedad incrustada si seguís las indicaciones para desengrasar tu freidora de aire de forma rápida y segura.
El truco para eliminar la grasa de la airfryer
El secreto reside en utilizar pastillas de lavavajillas. Estos potentes cubos están formulados específicamente para disolver lípidos y descomponer aceites complejos, siendo más eficaces que los detergentes líquidos convencionales.
Como no es necesario aplicar fricción agresiva, el riesgo de rayar el interior o degradar la capa antiadherente desaparece por completo. Por lo tanto, al optar por este método, te asegurás de proteger la integridad y vida útil de tu electrodoméstico.
Para ponerlo en práctica, hay que seguir estos sencillos pasos:
Vertir agua muy caliente (aproximadamente a 90 °C) dentro del cestillo de la freidora hasta alcanzar 3/4 partes de su capacidad.
Introducir una pastilla de lavavajillas directamente en el agua.
Encender la airfryer y programarla durante 10 minutos a 200 °C. El calor y el movimiento del aire permitirán que la fórmula química de la pastilla penetre y ablande la grasa.
Una vez finalizado el tiempo, apagar el equipo y desenchufarlo de la corriente eléctrica.
Utilizar una esponja suave o un cepillo de silicona para pasar ligeramente por la cesta. Los restos de comida se desprenden casi sin esfuerzo.
Enjuagar con abundante agua limpia para eliminar cualquier residuo de jabón y secar bien con un paño seco o dejar que se evapore la humedad al aire.