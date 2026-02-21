Adiós a la grasa en la airfryer: el truco de limpieza para dejarla impecable Mantener la freidora impecable es fundamental para garantizar la higiene, evitar la contaminación de sabores y prolongar su vida útil. Conocé cuál es la mejor forma de limpiarla. Por + Seguir en







Método de limpieza fácil y económico para airfryer. Hogarmania

La freidora de aire es un elemento clave que revolucionó la cocina al ofrecer una alternativa de cocción más saludable y crujiente. Frotar con demasiada fuerza para limpiarla puede rayar el revestimiento antiadherente, provocando que los alimentos se peguen de forma permanente. Las pastillas de lavavajillas son ideales porque están diseñadas específicamente para descomponer aceites complejos y lípidos. Este método evita la fricción agresiva, protegiendo la integridad de la superficie interna del electrodoméstico. La freidora de aire o airfryer se convirtió en un elemento indispensable de la cocina moderna. Su capacidad para cocinar alimentos crujientes sin necesitar aceite no solo revolucionó la forma de cocinar sino también impactó en la dieta de miles de personas al ser un método de cocción más saludable.

Una de sus ventajas es la facilidad para usarla; sin embargo, la complicación está en el momento de la limpieza. A pesar de usar poco aceite, los residuos de grasa y los jugos de los alimentos tienden a pegarse en las rejillas y paredes del cestillo, creando una capa viscosa y difícil de eliminar que parece resistirse a cualquier esponja o artículo de limpieza.

Mantener este electrodoméstico en perfectas condiciones es vital, no solo por una cuestión de higiene, sino también para prolongar su vida útil y evitar que los sabores de comidas anteriores contaminen tus nuevas recetas. Muchas veces, en el afán de dejarla reluciente, se comete el error de frotar con demasiada fuerza, dañando el delicado revestimiento antiadherente. Una vez que la superficie se raya, los alimentos comienzan a pegarse irremediablemente.

freidora de aire Por suerte, existe un método definitivo que está ganando popularidad por su eficacia y sencillez. No necesitas productos químicos costosos ni pasar horas rascando la suciedad incrustada si seguís las indicaciones para desengrasar tu freidora de aire de forma rápida y segura.

El truco para eliminar la grasa de la airfryer El secreto reside en utilizar pastillas de lavavajillas. Estos potentes cubos están formulados específicamente para disolver lípidos y descomponer aceites complejos, siendo más eficaces que los detergentes líquidos convencionales.