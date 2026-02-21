Adiós a las zapatillas blancas: el calzado de moda para mujeres inspirado en el ballet Un nuevo modelo vuelve renovado y promete conquistar la temporada gracias a su comodidad. Por + Seguir en







Las nuevas ballerinas no son las mismas de hace una década. Este año, las marcas apuestan por modelos con punta levemente cuadrada o almendrada, confeccionados en cuero blando o gamuza de calidad premium.

Las zapatillas blancas, protagonistas indiscutidas de los últimos años, empiezan a ceder terreno en 2026.

Se trata de las las ballerinas minimalistas. Inspiradas en el calzado de ballet, estas versiones actualizadas combinan comodidad, diseño limpio y estética elegante.

Los tonos neutros como marrón chocolate, borgoña y gris topo dominan la paleta, y los diseños se mantienen simples, sin detalles excesivos.

