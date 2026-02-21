21 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós a las zapatillas blancas: el calzado de moda para mujeres inspirado en el ballet

Un nuevo modelo vuelve renovado y promete conquistar la temporada gracias a su comodidad.

Por
Las nuevas ballerinas no son las mismas de hace una década. Este año

Las nuevas ballerinas no son las mismas de hace una década. Este año, las marcas apuestan por modelos con punta levemente cuadrada o almendrada, confeccionados en cuero blando o gamuza de calidad premium.

  • Las zapatillas blancas, protagonistas indiscutidas de los últimos años, empiezan a ceder terreno en 2026.
  • Se trata de las las ballerinas minimalistas. Inspiradas en el calzado de ballet, estas versiones actualizadas combinan comodidad, diseño limpio y estética elegante.
  • Los tonos neutros como marrón chocolate, borgoña y gris topo dominan la paleta, y los diseños se mantienen simples, sin detalles excesivos.
  • No cortan el outfit visualmente y logra una imagen más armónica.

Las zapatillas blancas, protagonistas indiscutidas de los últimos años, empiezan a ceder terreno en 2026. En su lugar, un modelo más delicado y refinado gana presencia en colecciones y vidrieras.

Un destino tranquilo en Buenos Aires para visitar en una tarde.
Te puede interesar:

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo tranquilo que tiene un excelente restaurante

Se trata de las las ballerinas minimalistas. Inspiradas en el calzado de ballet, estas versiones actualizadas combinan comodidad, diseño limpio y estética elegante, lo que las convierte en una alternativa ideal para quienes buscan elevar un outfit sin resignar practicidad. Un nuevo modelo vuelve renovado y promete conquistar la temporada gracias a su comodidad.

zapas blancas

El calzado que reemplaza a las zapatillas blancas

Las nuevas ballerinas no son las mismas de hace una década. Este año, las marcas apuestan por modelos con punta levemente cuadrada o almendrada, confeccionados en cuero blando o gamuza de calidad premium.

Los tonos neutros como marrón chocolate, borgoña y gris topo dominan la paleta, y los diseños se mantienen simples, sin detalles excesivos. El resultado es un zapato delicado y mucho más refinado que la clásica zapatilla blanca.

nueva tendencia de calzado

Qué las hace más elegantes

  • Estilizan el pie y alargan la silueta.
  • Se adaptan mejor a prendas formales y looks de oficina.
  • No cortan el outfit visualmente y logra una imagen más armónica.
  • Aportan un aire parisino y elegante que eleva cualquier conjunto.

Cómo combinarlas en otoño 2026

  • Con pantalón sastrero: logran un look pulido y profesional, perfecto para la oficina.
  • Con jeans rectos: elevan automáticamente un outfit básico y suman un toque chic.
  • Con faldas midi o vestidos tejidos: refuerzan una estética femenina y actual, ideal para la temporada.

Noticias relacionadas

Chacras de Coria es el corazón bohemio y gastronómico de Luján de Cuyo, Mendoza.

Turismo en Argentina: el pueblito poco conocido que mezcla gastronomía, paisaje, arte y cultura

Platos de pastas abundantes y cocina casera en la Ciudad de Buenos Aires. 

El bodegón de Buenos Aires que hace unas pastas excelentes y tiene precios en "modo ahorro"

El verano abre un abanico de posibilidades para organizar días a medida.

Qué playas son las mejores para ir en familia si estás de visita por Uruguay en 2026

El Lago Piedras Moras, el espejo de agua más limpio y preservado de la provincia.

Vacaciones en Córdoba 2026: el destino no tan conocido que tiene el espejo de agua más limpio de la provincia

Dos destinos de los más deseados de la Costa Atlántica Argentina.

Vacaciones en la Costa 2026: los 2 lugares más tranquilos para disfrutar del final del verano

MetaPark ofrece una experiencia de realidad virtual inmersiva con cascos inalámbricos y sonido envolvente que aísla por completo del entorno.

Este parque virtual de Buenos Aires es un plan distinto y tiene diferentes ingresos en toda la ciudad: como ir

Rating Cero

Una historia de amor que evoluciona hacia la obsesión. La trama sigue a Kemal, un hombre cuya vida cambia tras iniciar una relación que termina marcando todas sus decisiones personales y emocionales.
play

Cuál es la trama de El museo de la inocencia, la serie turca romántica que es de lo más visto de Netflix

La nueva película de Marvel con Spider Man ya está en camino.

Marvel reveló la primera sinopsis de Spider-Man Brand New Day: de qué se trata

La periodista habló sobre el programa de Casella.

Yanina Latorre dio su veredicto sobre el programa de Beto Casella tras su explosivo cruce en redes: qué dijo

La serie romántica está siendo lo más visto de Netflix.
play

Esta serie turca sobre amor y obsesión se está destacando en Netflix y es de lo más visto: cómo se llama

La serie ofrecerá un nivel de acceso sin precedentes, permitiendo a los seguidores vivir de cerca la intensidad de la máxima categoría. Se espera que esta temporada sea una de las más vistas debido a los profundos cambios en las grillas 
play

Con Franco Colapinto, cuándo se estrena la octava temporada de Drive To Survive en Netflix

Icardi y la China Suárez aparecieron con unas pulseras que causaron revuelo en redes

Icardi y la China Suárez estrenaron unas polémicas pulseras: cuál es su significado

últimas noticias

La reforma laboral introduce cambiios en distintos aspectos.

Reforma laboral: los cambios que más impactarán en la vida de los trabajadores

Hace 13 minutos
Nuevamente la NASA posterga la misión que llevará al hombre a la Luna. 

Misión a la luna: la NASA aplaza otra vez el despegue de Artemis II por problemas técnicos

Hace 25 minutos
La joven de 20 años manejaba alcoholizada cuando chocó y mató a un motociclista.

Córdoba: una joven de 20 años manejaba alcoholizada y chocó y mató a un motociclista

Hace 32 minutos
play
Una historia de amor que evoluciona hacia la obsesión. La trama sigue a Kemal, un hombre cuya vida cambia tras iniciar una relación que termina marcando todas sus decisiones personales y emocionales.

Cuál es la trama de El museo de la inocencia, la serie turca romántica que es de lo más visto de Netflix

Hace 57 minutos
Un destino tranquilo en Buenos Aires para visitar en una tarde.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo tranquilo que tiene un excelente restaurante

Hace 58 minutos