Adiós al paraguas: esta es la nueva tendencia que te protege de la lluvia en 2025 Una prenda tecnológica y práctica se impone como alternativa al accesorio clásico y gana terreno en las ciudades. Por







Con un valor cercano a los $52.000, se impone una nueva alternativa moderna y funcional. Télam

Salir a la calle en días de tormenta siempre fue sinónimo de paraguas. Sin embargo, en 2025 la nueva moda y la tecnología se unieron para ofrecer una opción diferente: el poncho alargado, una prenda que cubre de pies a cabeza y promete dejar obsoletos a los paraguas tradicionales.

Este nuevo accesorio ya se convirtió en tendencia en las calles, gracias a su diseño práctico y a la comodidad que brinda. Se trata de una pieza que se coloca rápidamente, protege por completo y evita los clásicos problemas de los paraguas: el viento que los da vuelta o el agua que moja los pantalones y zapatos.

El auge del poncho alargado se explica también por los avances en materiales. Está confeccionado en TPU o poliéster impermeable y transpirable, lo que permite mantenerse seco sin la incomodidad de los antiguos pilotos de plástico. Además, cuenta con capucha y visera transparente que resguarda la cara sin obstaculizar la visión, ideal para peatones, ciclistas y motociclistas.

poncho alargado 1 El poncho alargado cubre de pies a cabeza y evita los inconvenientes del paraguas.

Esta es la tendencia que reemplaza el paraguas en 2025 El poncho alargado no es solo un impermeable más. Su diseño urbano incluye cremalleras, cierres y botones que facilitan su uso, mientras que su estructura evita que se adhiera al cuerpo con el viento. Disponible en varios colores y estilos, puede combinarse con diferentes looks y se guarda en una bolsa compacta que cabe en cualquier mochila o cartera.