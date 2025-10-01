Adiós al paraguas: esta es la nueva tendencia que te protege de la lluvia en 2025

Salir a la calle en días de tormenta siempre fue sinónimo de paraguas. Sin embargo, en 2025 la nueva moda y la tecnología se unieron para ofrecer una opción diferente: el poncho alargado, una prenda que cubre de pies a cabeza y promete dejar obsoletos a los paraguas tradicionales.
Este nuevo accesorio ya se convirtió en tendencia en las calles, gracias a su diseño práctico y a la comodidad que brinda. Se trata de una pieza que se coloca rápidamente, protege por completo y evita los clásicos problemas de los paraguas: el viento que los da vuelta o el agua que moja los pantalones y zapatos.
El auge del poncho alargado se explica también por los avances en materiales. Está confeccionado en TPU o poliéster impermeable y transpirable, lo que permite mantenerse seco sin la incomodidad de los antiguos pilotos de plástico. Además, cuenta con capucha y visera transparente que resguarda la cara sin obstaculizar la visión, ideal para peatones, ciclistas y motociclistas.
Esta es la tendencia que reemplaza el paraguas en 2025
El poncho alargado no es solo un impermeable más. Su diseño urbano incluye cremalleras, cierres y botones que facilitan su uso, mientras que su estructura evita que se adhiera al cuerpo con el viento. Disponible en varios colores y estilos, puede combinarse con diferentes looks y se guarda en una bolsa compacta que cabe en cualquier mochila o cartera.
Además de ser práctico para la ciudad, es una opción funcional para actividades al aire libre como camping o excursiones. En Argentina, su precio ronda los $52.000, lo que refuerza su posicionamiento como producto de moda y tecnología accesible frente al paraguas clásico.
Los materiales tecnológicos permiten comodidad, impermeabilidad y transpiración.
Mercado Libre
El fenómeno del poncho alargado plantea una pregunta inevitable: ¿es este el inicio del fin para el paraguas? Aunque el accesorio de varillas y tela todavía conserva su lugar, cada vez más personas eligen esta prenda por su practicidad, estilo y protección total frente a la lluvia.