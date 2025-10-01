1 de octubre de 2025 Inicio
Adiós al paraguas: esta es la nueva tendencia que te protege de la lluvia en 2025

Una prenda tecnológica y práctica se impone como alternativa al accesorio clásico y gana terreno en las ciudades.

Con un valor cercano a los $52.000

Con un valor cercano a los $52.000, se impone una nueva alternativa moderna y funcional.

Salir a la calle en días de tormenta siempre fue sinónimo de paraguas. Sin embargo, en 2025 la nueva moda y la tecnología se unieron para ofrecer una opción diferente: el poncho alargado, una prenda que cubre de pies a cabeza y promete dejar obsoletos a los paraguas tradicionales.

Conocé qué dicen los expertos sobre este comportamiento
Cuál es el verdadero significado de hablar mal de tu ex según la psicología

Este nuevo accesorio ya se convirtió en tendencia en las calles, gracias a su diseño práctico y a la comodidad que brinda. Se trata de una pieza que se coloca rápidamente, protege por completo y evita los clásicos problemas de los paraguas: el viento que los da vuelta o el agua que moja los pantalones y zapatos.

El auge del poncho alargado se explica también por los avances en materiales. Está confeccionado en TPU o poliéster impermeable y transpirable, lo que permite mantenerse seco sin la incomodidad de los antiguos pilotos de plástico. Además, cuenta con capucha y visera transparente que resguarda la cara sin obstaculizar la visión, ideal para peatones, ciclistas y motociclistas.

El poncho alargado cubre de pies a cabeza y evita los inconvenientes del paraguas.

Esta es la tendencia que reemplaza el paraguas en 2025

El poncho alargado no es solo un impermeable más. Su diseño urbano incluye cremalleras, cierres y botones que facilitan su uso, mientras que su estructura evita que se adhiera al cuerpo con el viento. Disponible en varios colores y estilos, puede combinarse con diferentes looks y se guarda en una bolsa compacta que cabe en cualquier mochila o cartera.

Además de ser práctico para la ciudad, es una opción funcional para actividades al aire libre como camping o excursiones. En Argentina, su precio ronda los $52.000, lo que refuerza su posicionamiento como producto de moda y tecnología accesible frente al paraguas clásico.

Los materiales tecnológicos permiten comodidad, impermeabilidad y transpiración.

El fenómeno del poncho alargado plantea una pregunta inevitable: ¿es este el inicio del fin para el paraguas? Aunque el accesorio de varillas y tela todavía conserva su lugar, cada vez más personas eligen esta prenda por su practicidad, estilo y protección total frente a la lluvia.

Zaira Nara quedó apuntada tras los Martín Fierro 2025.

Zaira Nara y una interna inédita en Telefe: "Pidió no entrevistar a..."

Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

A pesar de la fama, Nico Occhiato utiliza un perfume de gama media, que igual tiene gran presencia. 

Este es el perfume favorito de Nico Occhiato: a qué huele y cuánto sale

Mantis, un nuevo estreno coreano de este año que está siendo tendencia en Netflix.
play

De qué se trata Mantis, la película coreana de acción y venganza que sorprende a todos en Netflix

Llegó a la gran N roja Quiero bailar con alguien, un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella.
play

Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical?

Una de las ex-Gran Hermano﻿ se encuentra en un dramático momento de salud.

El dramático momento que vive una ex-Gran Hermano: "Pasé cuatro días sin comer..."

