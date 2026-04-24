Adiós al papel higiénico: las 4 tendencias que están ganando tendencia en los baños

Las innovaciones redefinen la higiene cotidiana en el hogar. Cada vez más personas optan por soluciones sustentables y prácticas.

Nuevas opciones ganan terreno con propuestas que apuntan a despedir el uso de papel higiénico.

  • Los baños modernos incorporan tecnologías que reducen o eliminan el uso de papel tradicional.

  • El bidet inteligente se posiciona como la opción más elegida por higiene y comodidad.

  • Surgen alternativas reutilizables y accesorios que priorizan el cuidado ambiental.

  • El cambio responde tanto a razones económicas como a una mayor conciencia ecológica.

El uso del papel higiénico, durante décadas considerado indispensable, comienza a perder protagonismo frente a nuevas soluciones que le dan más lugar a la higiene y la sustentabilidad. En 2026, distintas innovaciones están transformando la forma en que se equipan los baños en hogares de todo el mundo.

Este cambio no solo responde a avances tecnológicos, sino también a una mayor preocupación por el impacto ambiental. La producción de papel implica un alto consumo de recursos naturales, lo que impulsó la búsqueda de alternativas más eficientes y amigables con el entorno.

En este marco, nuevas opciones ganan terreno con propuestas que apuntan a mejorar la limpieza, reducir residuos y optimizar el uso diario, marcando una tendencia que crece con rapidez.

Bidet

Las 4 tendencias que reemplazan al papel higiénico en los baños

El principal avance está liderado por el bidet inteligente, también conocido como “washlet”. Este dispositivo, que se adapta al inodoro tradicional, incorpora funciones como lavado con agua templada, secado con aire y regulación de temperatura, lo que permite prescindir del papel. Su popularidad crece por ofrecer una limpieza más profunda y una experiencia más cómoda.

Otra alternativa que suma adeptos son las toallas de tela reutilizables. Están confeccionadas con materiales suaves y propiedades antibacterianas, pensadas para un único uso antes de ser lavadas. Esta opción reduce residuos y se alinea con hábitos más responsables en el hogar.

Bidet de mano

También se destacan las duchas de mano, conocidas como shattafs, un accesorio extendido en distintas culturas que permite dirigir un chorro de agua de forma precisa. Su practicidad y bajo costo las convierten en una solución cada vez más adoptada.

Por último, aparecen propuestas más recientes como el uso de esponjas naturales junto con agua ionizada, enfocadas en mejorar la limpieza sin recurrir a productos químicos. Estas tecnologías buscan conseguir una higiene más eficiente, reforzando una tendencia que intenta reemplazar el uso tradicional de papel.

