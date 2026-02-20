20 de febrero de 2026 Inicio
Tagliafico mostró sus nuevas zapatillas deportivas: son totalmente novedosas y marcarán tendencia en 2026

El futbolista de la Selección consolidó su vínculo con la industria de la moda a través de lanzamientos propios y un marcado estilo personal que suele compartir en redes sociales.

Nicolás Tagliafico es actualmente una de las principales dudas de la Selección Argentina para la Finalissima.

Instagram @tagliafico3
Nicolás Tagliafico, futbolista de Lyon y la Selección argentina, consolidó su vínculo con la industria de la moda a través de lanzamientos propios y un marcado estilo personal que suele compartir en redes sociales.

Lionel Scaloni analiza variantes ante las bajas físicas en la recta final.
En ese sentido, en las últimas horas subió una foto en la que luce un look canchero, donde las zapatillas son el foco de atención y no pasaron desapercibidas por sus seguidores y sus fans. Es uno de los tantos futbolistas que se ha consagrado un modelo referente para varias marcas internacionales y ha sido citado para sponsorearlas.

De acuerdo a lo que subió en una de sus historias, el lateral izquierdo mostró sus nuevas zapatillas Nike Mind, las cuales tienen un diseño particular, pero que, de acuerdo a lo que indican portales especializados en calzados, son muy cómodas.

Tagliafico es una de las dudas en Argentina para el partido ante España por la Finalissima

Nicolás Tagliafico es actualmente una de las principales dudas de la Selección argentina para la Finalissima 2026 contra España, debido a una lesión sufrida a finales de enero. El lateral izquierdo del Olympique de Lyon sufrió un esguince de tobillo el 22 de enero de 2026, durante un partido de la Europa League contra el Young Boys.

Su regreso a las canchas en Francia sigue siendo incierto tras haber tenido que abandonar aquel encuentro con una bota ortopédica. Inicialmente se estimó un mes de recuperación, lo que lo mantiene en una carrera contra el tiempo para recuperar ritmo futbolístico antes del duelo ante España.

El partido que enfrenta al campeón de la Copa América con el de la Eurocopa será el viernes 27 de marzo de 2026, en el Estadio Lusail, Doha, Qatar.

