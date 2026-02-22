22 de febrero de 2026 Inicio
De Paul lleva la tendencia de las bermudas XL al extremo: el look del campeón del mundo

De Paul compartió estas imágenes al inicio de una nueva temporada, expresando su ilusión por defender lo logrado el año anterior.

  • La imagen que se viralizó en redes sociales, más precisamente en la cuenta oficial del futbolista argentino Rodrigo De Paul, marca su regreso a los entrenamientso con el equipo Inter Miami CF.
  • Ha expresado su ilusión por defender lo logrado el año anterior.
  • En esta fotografía se lo ve al mediocampista luciendo un estilo casual que llamó la atención de sus fanáticos.
  • En lo deportivo, según su visión, la Major League Soccer (MLS) presenta una dificultad competitiva superior a la de la UEFA Champions League. Esta declaración ha dado que hablar.

La imagen muestra al futbolista argentino Rodrigo De Paul en una publicación de su cuenta oficial de Instagram. El post, realizado el 18 de febrero de 2026, marca su regreso a los entrenamientos con el equipo Inter Miami CF.

De Paul compartió estas imágenes al inicio de una nueva temporada, expresando su ilusión por defender lo logrado el año anterior. Las fotografías fueron tomadas en las instalaciones del Inter Miami CF, donde también se encuentraban sus compañeros de selección Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

El futbolista luce un estilo casual con una camiseta blanca, bermudas oscuras de corte holgado, gafas de sol y una gorra. Un detalle que llamó la atención de sus seguidores fue su colgante con un dije en forma de corazón.

En los comentarios de la publicación, se observa a los fanáticos bromeando sobre la relación entre Messi y De Paul (referidos como "MM = Messi y Martina" o "De Tini y mío"), así como mensajes de afecto hacia él y Tini Stoessel.

Para De Paul, ganar la MLS es más difícil que la Champions League

En el mundo del fútbol, pocas voces son tan directas como la de Rodrigo De Paul. El mediocampista argentino, pilar de la "Scaloneta", ha soltado una bomba dialéctica que ha cruzado el Atlántico de forma instantánea: según su visión, la Major League Soccer (MLS) presenta una dificultad competitiva superior a la de la UEFA Champions League.

La frase, que ya recorre las redacciones deportivas de todo el mundo, no ha tardado en generar una polarización inmediata entre los puristas del fútbol europeo y los defensores del modelo estadounidense.

Para entender la lógica detrás de la polémica afirmación de De Paul, es necesario analizar los factores logísticos y estructurales que diferencian a ambos torneos:

  • La logística extrema: Mientras que en la Champions los traslados suelen ser cortos y en condiciones de máximo confort, la MLS exige viajes extenuantes, cambios radicales de huso horario y climas extremos (del calor de Miami al frío de Toronto en pocos días).
  • El techo salarial: A diferencia de Europa, donde el poder económico de clubes como el Real Madrid o el Manchester City crea una brecha casi insalvable, la MLS utiliza un sistema de "Salary Cap". Esto obliga a una paridad donde "cualquiera puede ganar a cualquiera", eliminando los partidos de trámite.
  • El factor físico: De Paul destaca que el ritmo de la MLS es menos táctico pero mucho más físico y de ida y vuelta, lo que castiga el desgaste de los jugadores a lo largo de la temporada.

Reacciones en el vestuario europeo

En los pasillos de los grandes estadios de Europa, la frase se ha tomado con una mezcla de escepticismo y respeto. Para muchos, la Champions sigue siendo la cima técnica y táctica del deporte; sin embargo, el testimonio de un campeón del mundo que convive con figuras que ya han dado el salto a EE. UU. (como Messi o Busquets) le otorga un peso distinto.

Las declaraciones de De Paul llegan en un momento en que la MLS busca validación global de cara al Mundial 2026. Al equiparar la dificultad de ambos torneos, el argentino no solo defiende el nivel de la liga donde juega el y sus amigos de selección, sino que desafía el orden establecido del fútbol "Eurocentrista".

rodrigo de paul mls cup
