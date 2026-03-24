24 de marzo de 2026 Inicio
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Adiós al lavarropas tradicional: esta es la nueva tendencia que ya domina Europa

Ideal para ahorrar espacio y darle una oportunidad a este nuevo estilo para diseño de interiores, pensada para optimizar los rincones de la casa.

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Chau al lavarropas tradicional para las nuevas casas y departamentos. 

Chau al lavarropas tradicional para las nuevas casas y departamentos. 

  • Los mini lavarropas portátiles se consolidan como una alternativa al modelo tradicional gracias a su diseño compacto y fácil de trasladar.
  • Su capacidad reducida, de hasta dos kilos por ciclo, los hace ideales para prendas pequeñas y lavados frecuentes en espacios limitados.
  • No requieren instalación fija y funcionan con agua y poco detergente, lo que simplifica su uso en distintos contextos.
  • La tendencia responde a cambios en el diseño del hogar, donde se priorizan soluciones prácticas, móviles y adaptadas a ambientes chicos.

En el universo del diseño de interiores y la organización del hogar, los cambios en los hábitos cotidianos suelen marcar el rumbo de nuevas tendencias, y en ese escenario el lavarropas tradicional comienza a perder terreno frente a soluciones más flexibles. En los últimos meses, una alternativa compacta y portátil empezó a consolidarse en distintos países de Europa, donde ya se posiciona como una opción práctica para viviendas de menor tamaño o estilos de vida más dinámicos.

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Durante décadas, el lavarropas convencional fue un electrodoméstico central en cualquier hogar, asociado a una instalación fija y a un uso intensivo pensado para familias numerosas o rutinas domésticas más estructuradas. Sin embargo, la reducción de metros cuadrados en departamentos urbanos, sumada a nuevas formas de habitar los espacios, impulsó la búsqueda de dispositivos más versátiles, fáciles de guardar y de trasladar.

En ese contexto, el concepto de funcionalidad se redefine, ya que no solo importa la capacidad de lavado sino también la adaptabilidad del electrodoméstico al entorno, lo que abre la puerta a soluciones que priorizan la practicidad sin requerir instalaciones complejas ni un lugar permanente dentro de la vivienda.

Lavarropas portátil

Cuál es la tendencia que reemplaza al lavarropas tradicional

La tendencia que gana protagonismo es la de los mini lavarropas portátiles, dispositivos diseñados para ocupar el menor espacio posible y ofrecer una solución concreta para el lavado de prendas en contextos donde el lavarropas tradicional resulta poco viable.

Estos equipos se caracterizan por su tamaño compacto, al punto de poder guardarse en una valija o en un bolso, lo que los convierte en una opción especialmente atractiva para monoambientes, dormitorios, viajes o incluso situaciones temporales donde no se dispone de un equipamiento completo.

En términos de funcionamiento, el mini lavarropas permite lavar hasta dos kilos de ropa por ciclo, una capacidad pensada para prendas livianas o lavados frecuentes, y su uso no requiere más que agua y una pequeña cantidad de detergente, lo que simplifica el proceso y reduce la necesidad de instalaciones fijas.

Lavarropas portátil

Algunos modelos incorporan además función de centrifugado, lo que acelera el secado de la ropa y mejora la eficiencia del sistema, mientras que las distintas opciones de programas, que pueden ir desde ciclos rápidos de pocos minutos hasta lavados más prolongados, aportan flexibilidad según el tipo de prenda y el nivel de suciedad.

De este modo, el mini lavarropas portátil no busca reemplazar por completo al modelo tradicional en todos los contextos, sino ofrecer una alternativa alineada con nuevas formas de habitar, donde la optimización del espacio y la movilidad se vuelven factores determinantes.

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