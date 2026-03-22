Las "falsas papas fritas" de Paulina Cocina: un snack rápido, rico e innovador Una preparación con berenjena que sorprende por su textura crujiente, su perfil saludable y su versatilidad como snack o acompañamiento en distintas comidas. Por + Seguir en







Gastronomía veggie: berenjena crocante al horno como snack saludable. @paulinacocina

Paulina Cocina transforma la berenjena en una alternativa crujiente que imita la textura de las papas fritas tradicionales mediante una cocción al horno.

La receta combina ingredientes simples como semillas, queso rallado y polenta para lograr un resultado sabroso y equilibrado.

Se trata de una opción apta para vegetarianos que se destaca por su perfil saludable y su facilidad de preparación.

Puede consumirse como snack o como guarnición, acompañada por una salsa a base de yogur que potencia el sabor final. Las llamadas “falsas papas fritas” de Paulina Cocina surgen como una opción innovadora dentro de las preparaciones caseras, donde la berenjena se convierte en protagonista de un snack que imita la textura crocante de las papas tradicionales. La clave está en el corte y en la combinación de ingredientes que recubren cada bastón antes de su cocción.

La receta propone una alternativa que se aleja de la fritura convencional, apostando por el horno como método principal. Esto permite obtener un resultado más liviano sin resignar sabor ni textura. A su vez, el uso de condimentos y aderezos aporta una identidad marcada, logrando un equilibrio entre lo crocante por fuera y lo tierno en el interior.

Otro aspecto distintivo es su versatilidad. Este snack no solo funciona como una opción para picar entre comidas, sino también como acompañamiento de distintos platos. Además, se sugiere una salsa que combina yogur con otros ingredientes, sumando un contraste que realza aún más el conjunto.

Berenjenas en air fryer - Paulina La gastronomía encuentra en la berenjena una alternativa crocante y saludable para snacks caseros. @paulinacocina Cómo hacer las "papas fritas" de berenjena de Paulina Cocina La preparación se apoya en pasos simples y en una mezcla de ingredientes que recubren la berenjena para lograr ese efecto crocante. El proceso es accesible y no requiere técnicas complejas, lo que la convierte en una opción práctica.

Ingredientes 1 berenjena

Aceite de oliva

1 cucharada de semillas de sésamo

2 cucharadas de queso rallado

1 cucharada de polenta

Sal

Pimentón Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paulina Cocina - Recetas y eso (@paulinacocina) Preparación Cortar la berenjena primero en láminas a lo largo y luego en bastones, buscando una forma similar a las papas fritas. Colocar en un recipiente amplio un poco de aceite de oliva junto con las semillas de sésamo, el queso rallado, la polenta, la sal y el pimentón. Mezclar todos los ingredientes hasta lograr una preparación uniforme. Incorporar los bastones de berenjena y cubrirlos completamente con la mezcla para que absorban bien los sabores. Disponer las piezas en una fuente apta para horno, asegurando una distribución pareja. Llevar a horno previamente calentado a temperatura media-alta hasta que estén doradas y crocantes. El resultado final es un snack que combina textura crocante, sabor intenso y una propuesta distinta dentro de la cocina saludable, donde la berenjena se presenta como una alternativa versátil y sorprendente.