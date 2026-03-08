8 de marzo de 2026 Inicio
Adiós al inodoro tradicional: es tendencia en Canadá y podría llegar pronto a la Argentina

Un desarrollo científico propone replantear el funcionamiento de los baños modernos.

El sistema apunta a disminuir el consumo de recursos y transformar residuos en nutrientes reutilizables.
  • Investigadores canadienses desarrollaron un sistema sanitario que funciona sin agua ni químicos.
  • El proyecto utiliza hongos para transformar residuos orgánicos en compost y fertilizante.
  • El modelo busca reducir el consumo hídrico asociado al uso cotidiano del baño.
  • Su diseño autónomo y accesible lo convierte en una alternativa viable para espacios urbanos y zonas remotas.

El tradicional sistema de descarga de agua que caracteriza a la mayoría de los baños podría enfrentar cambios en los próximos años. En Canadá comenzó a expandirse una alternativa ecológica que apunta a reducir el impacto ambiental generado por los sanitarios convencionales y que ya despierta interés en otros países.

Cada vez se estudian más estrategias para preservar la salud cognitiva en la adultez y la vejez.
Qué beneficios puede tener el avistamiento de aves en la longevidad según expertos

En un baño típico, cada descarga utiliza entre 10 y 16 litros de agua, lo que representa un consumo considerable en hogares, edificios públicos y espacios urbanos. Frente a este escenario, diferentes proyectos tecnológicos buscan replantear la forma en que se gestionan los residuos biológicos para disminuir la huella hídrica.

Una de las propuestas que gana atención surge de investigadores de la Universidad de Columbia Británica, en la ciudad de Vancouver. En ese lugar se diseñó un prototipo que replantea por completo el funcionamiento de los sanitarios y propone un sistema capaz de procesar desechos de manera natural.

Así es el inodoro ecológico que reemplaza al tradicional en Canadá

El sistema desarrollado por científicos de la Universidad de Columbia Británica se denomina MycoToilet y propone una solución sanitaria que prescinde del agua y de productos químicos. La iniciativa fue creada por un equipo interdisciplinario de investigadores que busca transformar los residuos humanos en recursos útiles mediante procesos biológicos.

El funcionamiento del dispositivo se basa en el micelio, la estructura subterránea de los hongos. Según explicó el profesor Steven Hallam, especialista en microbiología e inmunología, estos organismos tienen la capacidad de degradar biomasa. A través de enzimas específicas, los hongos descomponen la materia orgánica compleja y la transforman en compuestos más simples.

Uno de los principales desafíos históricos de los sanitarios de compostaje es el control del olor. Sin embargo, las pruebas de laboratorio realizadas con el revestimiento de micelio del MycoToilet mostraron resultados alentadores, en donde el sistema puede eliminar más del 90 % de los compuestos volátiles responsables de los olores, lo que mejora notablemente la experiencia de uso en espacios públicos.

El diseño del proyecto, dirigido por el arquitecto Joseph Dahmen, también prioriza criterios ambientales y funcionales. La estructura utiliza paneles prefabricados de madera y una fachada de cedro tratada para resistir bacterias. Además, incorpora un techo verde que favorece la biodiversidad y un sistema de ventilación de bajo consumo energético. Otro aspecto clave es la accesibilidad, ya que el modelo fue pensado para personas que utilizan sillas de ruedas.

Desde el punto de vista operativo, el dispositivo funciona como un sistema capaz de generar nutrientes. Cada año puede producir alrededor de 600 litros de compost sólido y unos 2.000 litros de fertilizante líquido, lo que permite reutilizar los residuos orgánicos y disminuir la dependencia de insumos químicos industriales. El mantenimiento también es reducido, ya que requiere apenas cuatro revisiones anuales.

Al tratarse de un módulo autónomo que no necesita conexión a redes de agua ni electricidad, este desarrollo aparece como una alternativa viable para pueblos aislados, parques naturales o ciudades que buscan reducir el consumo hídrico.

