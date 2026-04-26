Adiós a las bufandas: el accesorio que cobró fuerza en Europa y es tendencia para los días más fríos

Una pieza clásica se adapta a las tendencias actuales. Su uso redefine los looks de temporada con un enfoque más práctico.

En 2026, la moda europea marca un giro en los a ccesorios para el frío y desplaza a las clásicas bufandas con una propuesta más versátil y estética. El foco ahora está puesto en una pieza que durante años quedó relegada, pero que regresa con un nuevo enfoque y adaptado a las tendencias actuales.

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Este cambio responde a una búsqueda clara dentro del mundo fashion, en donde se busca lograr outfits funcionales , con identidad y sin excesos. En ese marco, los accesorios cumplen un rol clave para transformar prendas básicas en conjuntos más interesantes.

Las pasarelas y el estilo urbano coinciden en destacar esta nueva elección , que se integra de manera natural en el día a día. Así, se consolida como una solución simple para sumar personalidad sin recargar el conjunto.

El protagonista de esta tendencia es el pañuelo cuadrado de seda, especialmente aquellos con estampas clásicas y estética vintage. Lejos de su antigua imagen formal, ahora se utiliza como un recurso práctico que suma color y textura a conjuntos dominados por tonos neutros.

Su uso es muy importante, ya que se lleva cerca del cuello, doblado de forma simple y con un nudo relajado. No busca perfección, sino naturalidad. Incluso, los modelos con cierto desgaste o historia previa ganan protagonismo al aportar carácter y encajar mejor con materiales como cuero, lana o gamuza.

Pañuelo invierno Hola

Firmas como Acne Studios, Bottega Veneta y Celine impulsan esta elección, integrándola en looks cotidianos y alejándola de cualquier rigidez. La clave está en usarlo como un detalle que equilibra el conjunto, sin necesidad de que sea el centro de atención.

Además de su valor estético, cumple una función práctica en los días frescos al proteger el cuello sin sumar volumen innecesario. En una temporada donde predominan prendas simples, este accesorio logra destacar sin esfuerzo y se ubica como una de las elecciones más representativas del otoño.