27 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós al escurridor de platos tradicional: así es la nueva tendencia en las cocinas para 2026

Un accesorio flexible y reutilizable redefine la organización de la mesada, mejora la higiene diaria y se integra al diseño moderno con un enfoque sustentable.

Por
El reemplazo del escurridor clásico refleja una nueva forma de pensar el orden doméstico.

El reemplazo del escurridor clásico refleja una nueva forma de pensar el orden doméstico.

Freepik
  • La lámina de silicona reemplaza al escurridor tradicional al permitir que el agua drene directo a la bacha, sin acumulación ni estancamientos.
  • Su formato flexible y enrollable libera espacio en la mesada y facilita el guardado en cajones cuando no se usa.
  • El material es resistente al calor y a los golpes, lo que evita deformaciones y oxidación, y extiende su vida útil frente a plástico y metal.
  • Al ser reutilizable y duradera, reduce el consumo de productos descartables y contribuye a una cocina más sustentable.

La cocina dejó de ser un espacio puramente funcional para convertirse en uno de los ambientes más importantes del hogar. En ese contexto, cada objeto que la compone empezó a ser evaluado no solo por su utilidad, sino también por su impacto visual, su aporte al orden y su nivel de higiene. Bajo esta lógica, el escurridor de platos tradicional comenzó a quedar en evidencia como un elemento poco práctico frente a nuevas alternativas más flexibles y discretas, como los modelos de silicona.

Este bodegón porteño ofrece variedad de milanesa y tamaños. 
Te puede interesar:

El bodegón de Buenos Aires donde vas a comer la mejor milanesa de tu vida

Durante años, los diseños de plástico o metal fueron una presencia fija sobre la mesada. Sin embargo, su estructura rígida, su tamaño y la acumulación de agua en la base empezaron a resultar incompatibles con las cocinas modernas. La búsqueda de superficies más despejadas y limpias impulsó la aparición de escurridores de silicona plegables o enrollables, que pueden guardarse fácilmente cuando no se usan y reducen la exposición permanente a la humedad, las bacterias y los malos olores.

En 2026, la tendencia marca un giro claro hacia soluciones más simples, adaptables y visualmente armónicas, con la silicona como material protagonista. El cambio no solo responde a una cuestión estética, sino también a una necesidad concreta de mejorar la higiene, optimizar el espacio y sumar practicidad a la rutina diaria dentro de la cocina.

Escurridor de silicona para platos
La lámina de silicona guía el agua directo a la bacha y evita la acumulación de humedad en la mesada.

La lámina de silicona guía el agua directo a la bacha y evita la acumulación de humedad en la mesada.

Así es la lámina de silicona

La lámina de silicona se posiciona como el accesorio central de esta transformación en las cocinas modernas. Liviana y flexible, reemplaza al escurridor tradicional gracias a su superficie con canales y texturas que conducen el agua directamente hacia la bacha, evitando el estancamiento y favoreciendo un secado más higiénico y eficiente de la vajilla.

A diferencia de los escurridores clásicos, no ocupa un lugar fijo en la mesada. Se utiliza solo cuando es necesario y, una vez terminada su función, puede lavarse, secarse y guardarse en cualquier cajón al enrollarse con facilidad. Esta característica responde a la búsqueda de superficies despejadas y una estética visual más ordenada en los espacios de cocina.

Algunos modelos incorporan bordes elevados y sectores específicos para cubiertos y copas, lo que organiza mejor cada pieza, reduce el riesgo de caídas y asegura un escurrido parejo. Además, la silicona se destaca por su resistencia al calor y a los golpes, lo que la convierte en una alternativa más duradera frente al plástico, que se deforma, y al metal, que tiende a oxidarse con el tiempo.

Escurridor de silicona para platos 2
Su material resistente al calor y a los golpes prolonga la vida útil y reduce reemplazos frecuentes.

Su material resistente al calor y a los golpes prolonga la vida útil y reduce reemplazos frecuentes.

Desde una mirada ecológica, su uso implica una elección más consciente. Al tratarse de un accesorio reutilizable y de larga vida útil, contribuye a disminuir la generación de residuos y la compra constante de productos descartables. Así, la lámina de silicona se consolida como el accesorio estrella de 2026, al combinar funcionalidad, orden, durabilidad y compromiso ambiental en una sola pieza.

Noticias relacionadas

Tapalqué, el refugio termal a pocas horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La escapada a unas pocas horas de Buenos Aires para descansar en un complejo termal soñado

Los paisajes naturales de Ushuaia son un gran atractivo en el sur de Argentina. 

Turismo en Ushuaia: esta es la impactante isla que tenés que conocer en el verano 2026

Indio Rico se destaca por su relación directa con el agua.

Turismo en Argentina: el pueblo que es un paraíso de río y cascadas

Destinos destacados de Uruguay.

Estos son los pueblos más tranquilos de Uruguay para visitar en 2026

La inactividad prolongada impacta rápidamente en la fuerza y la resistencia.

Esto le pasa a tu cuerpo cuando dejás de hacer ejercicio: te sorprenderá

Esta rutina de ejercicios es perfecta para arrancar el día si tenés más de 50 años.

Son 5 ejercicios fáciles y perfectos para hacer a la mañana si tenés más de 50 años

Rating Cero

Uno de los participantes de GH 2025.

Un exparticipante de Gran Hermano 2025 debutará en el cine con una película de terror

Llevaban 10 años de relación y convivencia.

Gastón Dalmau se separó de su novio tras 10 años de relación

Sofía Gala desmintió tener un noviazgo con Fito Páez: No estamos en pareja

Sofía Gala habló por primera vez sobre los rumores de romance con Fito Páez

play

Le desvalijaron la casa a una influencer en Mar del Plata: "No me dejaron absolutamente nada"

Wonder Man llega a Disney+ el 27 de enero de 2026.

Esta nueva serie de Marvel tiene a todos expectantes y tendrá el regreso de un famoso personaje: cuál es

Nuevos estrenos en Netflix.
play

Esta película emocionó a todos en 2015 y ahora llegó a Netflix: ya está entre lo más visto

últimas noticias

Con madres, abuelas y familia no se juega. Te doy 24 horas, amenazó Adriano

La furia de Adriano a los delincuentes que estafaron a su madre: "Verás al diablo bajar a la tierra"

Hace 7 minutos
Uno de los participantes de GH 2025.

Un exparticipante de Gran Hermano 2025 debutará en el cine con una película de terror

Hace 12 minutos
La historia de Bethany Williams, la joven que fue al oftalmólogo y recibió un diagnóstico desgarrador

No podía ver bien y creyó que necesitaba lentes nuevos pero cuando fue al médico un diagnóstico lo cambió todo: qué tenía

Hace 40 minutos
La víctima fue identificada como Silvana Garibaldi oriunda de Pilar.

Quién es la mujer que murió de un golpe en la cabeza en Bariloche

Hace 46 minutos
Este bodegón porteño ofrece variedad de milanesa y tamaños. 

El bodegón de Buenos Aires donde vas a comer la mejor milanesa de tu vida

Hace 1 hora