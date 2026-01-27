IR A
Se separó uno de los actores más reconocidos de Argentina tras diez años de relación

El artista decidió dar por finalizado el vínculo, que siempre se caracterizó por ser de perfil bajo. “No estaban casados, pero tenían una mascota”, contaron en LAM.

Llevaban 10 años de relación y convivencia.

El actor Gastón Dalmau se separó de su pareja, José Navarro, tras diez años de relación. La noticia fue dada a conocer por Pilar Smith en LAM, donde también se brindaron detalles sobre los motivos que llevaron a la ruptura.

Según informaron, la pareja atravesaba un período de distanciamiento debido a diferentes etapas y momentos personales en sus vidas. Aunque convivían en Nueva York, esas diferencias habrían impactado en la relación, que terminó hace algunos meses.

Dalmau y Navarro compartían su vida junto a su perro Roger, a quien solían mostrar con frecuencia en redes sociales. Tras la separación, el actor quedó viviendo lejos tanto de su pareja como de su mascota.

Cabe recordar que, cuando Gastón ganó la edición 2021 de MasterChef Celebrity, se mostró muy emocionado al expresar: “Mi amor está lejos y mi perro también. Tengo a mi perro en Los Ángeles”. En ese momento rompió en llanto frente a todos, y hoy esas palabras cobran sentido, ya que la ruptura se habría dado por tener distintos proyectos de vida.

