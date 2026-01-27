27 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La furia de Adriano a los delincuentes que estafaron a su madre: "Verás al diablo bajar a la tierra"

El exdelantero brasileño envió un mensaje desafiante a la persona que engañó y robó 15 mil reales a la mujer haciéndose pasar por él.

Por
Con madres

"Con madres, abuelas y familia no se juega. Te doy 24 horas", amenazó Adriano

La madre del brasileño, Adriano, fue víctima de una estafa virtual y el exgoleador estalló contra los delincuentes enviando un mensaje en sus redes sociales con una fuerte amenaza. “Si no lo devuelves, verás al diablo bajar a la tierra”, estalló.

La influencer se mostró segura y decidida para influir a otras mujeres.
Te puede interesar:

"Que fluya": Daniela Celis paralizó Pinamar con una producción de fotos en la playa

A través de un video filmado a modo de selfie, el exdelantero de Flamengo, entre otros equipos, le habló directamente a los delincuentes que se hicieron pasar por él en WhatsApp y le envió un mensaje a la mujer pidiéndole una suma de 15 mil reales, al cual la mujer terminó enviando.

“Estoy aquí para avisarle de algo muy serio. Mi madre acaba de depositar 15 mil y pico reales en una cuenta de alguien que se hacía pasar por mí. Con madres, abuelas y familia no se juega”, comenzó con el mensaje el Emperador.

Por otra parte, el exjugador de la Selección de Brasil le pidió “a ese sinvergüenza” que “mejor que lo devuelvas, porque te voy a perseguir como un demonio”: “Si no lo devuelves, ya verás si no descubro quién eras. Vas a ver al mismo diablo bajar a la tierra. Chicos, tengan cuidado, hay muchos sinvergüenzas por ahí. Te doy 24 horas”.

El exfutbolista también ha explicado que nunca cambió el número y en la filmación mostró la conversación con el estafador en el que se puede visualizar el número del que fue enviado y tiene una foto de perfil del brasileño con su madre.

Embed

La confesión de Adriano con el alcoholismo: “Estoy obsesionado con desperdiciar mi vida”

Adriano Leite Ribeiro, conocido como Adriano o “El Emperador”, supo ser un prestigioso delantero, tanto en Europa como en la Selección de Brasil. Su talento lo llevó a destacarse en Italia, donde se consagró a lo grande, pero los lujos no lo convencieron: su lugar en el mundo siempre fue la favela, donde nació y se crio.

El delantero, alejado del deporte desde 2016, escribió una carta en el sitio web The Players Tribune donde no solo hizo un repaso de su solitaria vida en el Viejo Continente, sino que también le dedicó unas sentidas palabras a lo que calificó como su lugar en el mundo, la favela Vila Cruzeiro.

“¿Sabes lo que es ser una promesa? Yo sí. Incluso una promesa incumplida. El mayor desperdicio del fútbol: yo. Me gusta esa palabra, desperdicio. No solo por ser musical, sino porque me encanta desperdiciar la vida. Estoy bien así, en un desperdicio frenético”, comenzó a corazón abierto.

Adriano

En el mismo, desmintió todos los rumores que llegaron a salpicar su figura, asegurando que “nunca até a una mujer a un árbol, como dicen; no consumo drogas, como intentan demostrar; no me gusta el crimen, pero, por supuesto, podría haberlo hecho”. “Siempre voy al mismo lugar, el kiosco Naná, si quieres conocerme, pásate. Bebo todos los días, sí, y los días que no lo hago a menudo también. ¿Por qué una persona como yo llega al punto de beber casi todos los días?”, indicó.

En ese sentido, se mostró ambiguo sobre el apodo que recibió gracias a su profesión, recordando que un hombre que salió de una villa brasileña, llegó a conquistar Europa: “Me llaman Emperador. Un tipo que salió de la favela para ganarse el apodo de Emperador en Europa. ¿Quién lo entiende? Yo aún no. Tal vez no lo hice tan mal, ¿verdad?”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La conductora visitó un local de ropa de bebé y comenzaron los rumores de embarazo.

¿Wanda Nara espera su sexto hijo? El video que confirmaría el embarazo

La artista lanzó una defensa en redes que provocó un amplio rechazo entre sus seguidores.

Escándalo: una artista internacional suspendió su show en Argentina y se cruzó con los fans

La cantante demostró que el apoyo del club turco al futbolista está intacto.

"Hablame de amor": reapareció la China Suárez en pleno escándalo entre Wanda e Icardi

Los mediáticos fueron advertidos por la filtración de los chats de conversaciones privadas.

La Justicia advirtió a Wanda Nara por filtrar los chats con Mauro Icardi: qué medidas podría tomar

La pareja tiene diferencias irreconciliables aunque siguen juntos por sus hijas.

"A llorar a la iglesia": Thiago Medina respondió a una Daniela Celis desesperada

La modelo habló de las infidelidades de su exmarido como motivo de su separación.

El "efecto Wanda Nara": Keita Baldé se separó de su esposa tras las versiones de infidelidad

Rating Cero

Uno de los participantes de GH 2025.

Un exparticipante de Gran Hermano 2025 debutará en el cine con una película de terror

Llevaban 10 años de relación y convivencia.

Gastón Dalmau se separó de su novio tras 10 años de relación

Sofía Gala desmintió tener un noviazgo con Fito Páez: No estamos en pareja

Sofía Gala habló por primera vez sobre los rumores de romance con Fito Páez

play

Le desvalijaron la casa a una influencer en Mar del Plata: "No me dejaron absolutamente nada"

Wonder Man llega a Disney+ el 27 de enero de 2026.

Esta nueva serie de Marvel tiene a todos expectantes y tendrá el regreso de un famoso personaje: cuál es

Nuevos estrenos en Netflix.
play

Esta película emocionó a todos en 2015 y ahora llegó a Netflix: ya está entre lo más visto

últimas noticias

Con madres, abuelas y familia no se juega. Te doy 24 horas, amenazó Adriano

La furia de Adriano a los delincuentes que estafaron a su madre: "Verás al diablo bajar a la tierra"

Hace 11 minutos
Uno de los participantes de GH 2025.

Un exparticipante de Gran Hermano 2025 debutará en el cine con una película de terror

Hace 16 minutos
La historia de Bethany Williams, la joven que fue al oftalmólogo y recibió un diagnóstico desgarrador

No podía ver bien y creyó que necesitaba lentes nuevos pero cuando fue al médico un diagnóstico lo cambió todo: qué tenía

Hace 44 minutos
La víctima fue identificada como Silvana Garibaldi oriunda de Pilar.

Quién es la mujer que murió de un golpe en la cabeza en Bariloche

Hace 50 minutos
Este bodegón porteño ofrece variedad de milanesa y tamaños. 

El bodegón de Buenos Aires donde vas a comer la mejor milanesa de tu vida

Hace 1 hora