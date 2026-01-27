La furia de Adriano a los delincuentes que estafaron a su madre: "Verás al diablo bajar a la tierra"

El exdelantero brasileño envió un mensaje desafiante a la persona que engañó y robó 15 mil reales a la mujer haciéndose pasar por él.

La madre del brasileño, Adriano, fue víctima de una estafa virtual y el exgoleador estalló contra los delincuentes enviando un mensaje en sus redes sociales con una fuerte amenaza. “Si no lo devuelves, verás al diablo bajar a la tierra” , estalló.

A través de un video filmado a modo de selfie, el exdelantero de Flamengo, entre otros equipos, le habló directamente a los delincuentes que se hicieron pasar por él en WhatsApp y le envió un mensaje a la mujer pidiéndole una suma de 15 mil reales, al cual la mujer terminó enviando.

“Estoy aquí para avisarle de algo muy serio. Mi madre acaba de depositar 15 mil y pico reales en una cuenta de alguien que se hacía pasar por mí. Con madres, abuelas y familia no se juega ”, comenzó con el mensaje el Emperador.

Por otra parte, el exjugador de la Selección de Brasil le pidió “a ese sinvergüenza” que “mejor que lo devuelvas, porque te voy a perseguir como un demonio” : “Si no lo devuelves, ya verás si no descubro quién eras. Vas a ver al mismo diablo bajar a la tierra. Chicos, tengan cuidado, hay muchos sinvergüenzas por ahí. Te doy 24 horas ”.

El exfutbolista también ha explicado que nunca cambió el número y en la filmación mostró la conversación con el estafador en el que se puede visualizar el número del que fue enviado y tiene una foto de perfil del brasileño con su madre.

Embed Mãe do ex jogador de futebol Adriano Imperador caiu no golpe do pix. pic.twitter.com/mUe38PLx99 — CAOS NO RIO DE JANEIRO (@CAOSNORJ021) January 26, 2026

La confesión de Adriano con el alcoholismo: “Estoy obsesionado con desperdiciar mi vida”

Adriano Leite Ribeiro, conocido como Adriano o “El Emperador”, supo ser un prestigioso delantero, tanto en Europa como en la Selección de Brasil. Su talento lo llevó a destacarse en Italia, donde se consagró a lo grande, pero los lujos no lo convencieron: su lugar en el mundo siempre fue la favela, donde nació y se crio.

El delantero, alejado del deporte desde 2016, escribió una carta en el sitio web The Players Tribune donde no solo hizo un repaso de su solitaria vida en el Viejo Continente, sino que también le dedicó unas sentidas palabras a lo que calificó como su lugar en el mundo, la favela Vila Cruzeiro.

“¿Sabes lo que es ser una promesa? Yo sí. Incluso una promesa incumplida. El mayor desperdicio del fútbol: yo. Me gusta esa palabra, desperdicio. No solo por ser musical, sino porque me encanta desperdiciar la vida. Estoy bien así, en un desperdicio frenético”, comenzó a corazón abierto.

Adriano Foto: Sam Robles (The Players Tribune)

En el mismo, desmintió todos los rumores que llegaron a salpicar su figura, asegurando que “nunca até a una mujer a un árbol, como dicen; no consumo drogas, como intentan demostrar; no me gusta el crimen, pero, por supuesto, podría haberlo hecho”. “Siempre voy al mismo lugar, el kiosco Naná, si quieres conocerme, pásate. Bebo todos los días, sí, y los días que no lo hago a menudo también. ¿Por qué una persona como yo llega al punto de beber casi todos los días?”, indicó.

En ese sentido, se mostró ambiguo sobre el apodo que recibió gracias a su profesión, recordando que un hombre que salió de una villa brasileña, llegó a conquistar Europa: “Me llaman Emperador. Un tipo que salió de la favela para ganarse el apodo de Emperador en Europa. ¿Quién lo entiende? Yo aún no. Tal vez no lo hice tan mal, ¿verdad?”.