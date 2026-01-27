27 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Ushuaia: esta es la impactante isla que tenés que conocer en el verano 2026

La excursión que combina navegación y caminata por estas islas se consolida como una de las experiencias imprescindibles para quienes visitan Tierra del Fuego.

Por
Los paisajes naturales de Ushuaia son un gran atractivo en el sur de Argentina. 

Los paisajes naturales de Ushuaia son un gran atractivo en el sur de Argentina. 

Turismo Ushuaia Web
  • Las Islas Bridges son un archipiélago de gran valor biológico y arqueológico en el Canal Beagle.
  • Se ubican a pocos kilómetros de Ushuaia y el acceso es exclusivamente a través de navegaciones.
  • La excursión incluye un desembarco para recorrer senderos y conocer conchales del pueblo yámana.
  • El trayecto permite avistar lobos marinos, aves autóctonas y visitar el faro Les Eclaireurs.

En el sur argentino se encuentran destino de una belleza natural inigualable. En el mítico Canal Beagle, frente a las costas de la ciudad más austral del mundo, se despliega el archipiélago de las Islas Bridges. Este conjunto de islas no solo ofrece una de las panorámicas más bellas de la cordillera que rodea a Ushuaia, sino que es un sitio de altísimo valor biológico y arqueológico.

Tapalqué, el refugio termal a pocas horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Te puede interesar:

La escapada a unas pocas horas de Buenos Aires para descansar en un complejo termal soñado

Las islas deben su nombre a Thomas Bridges, el primer misionero anglicano en establecerse en la zona y autor del primer diccionario yámana-inglés. Hoy, este lugar invita a los viajeros a seguir los pasos de los antiguos habitantes de la región y a conocer la flora y fauna característica.

Dónde queda Islas Bridges

NAVEGACION-BRIDGES-22-1024x684

Las islas se encuentran a pocos kilómetros del puerto de Ushuaia, en pleno Canal Beagle, aproximadamente entre 4 y 8 kilómetros en línea recta desde el muelle turístico de la ciudad.

Debido a que se encuentran en medio del canal, el acceso es exclusivamente marítimo a través de excursiones contratadas que parten desde el puerto de Ushuaia.

Qué puedo hacer en Islas Bridges

Tras el desembarco en la Isla Bridge se puede recorrer un sendero interpretativo. Durante la caminata, se puede apreciar la flora achaparrada y resistente al viento, como los líquenes y arbustos locales.

En la isla se encuentran conchales arqueológicos, que son restos de los asentamientos del pueblo canoero yámana. Estas pequeñas colinas de restos de moluscos cuentan la historia de miles de años de presencia humana en el canal.

Antes de llegar a las islas, la navegación suele visitar la Isla de los Pájaros (cormoranes imperiales y reales) y la Isla de los Lobos (lobos marinos de uno y dos pelos), donde se puede observar la fauna característica del lugar en su hábitat natural, sin invadir su espacio. Otro punto emblemático del recorrido es el faro Les Eclaireurs.

NAVEGACION-BRIDGES-23-1024x686

Una novedad para esta temporada de verano es la posibilidad de contratar navegaciones con regreso nocturno. Gracias a que los días son muy largos, se puede ver el atardecer sobre el canal y disfrutar de la postal de la ciudad de Ushuaia iluminada al pie de los Andes mientras se regresa al puerto.

Cómo llegar a Islas Bridges

Existen dos formas de llegar a las Islas Bridges: en catamaranes de gran tamaño, ideales para quienes buscan comodidad y estabilidad, o en embarcaciones más pequeñas y yates, que ofrecen una experiencia más íntima, personalizada y con acceso a rincones donde los barcos grandes no llegan.

Generalmente hay dos salidas diarias, cerca de las 9:30 y las 15:30 horas, con una duración aproximada de 3 a 4 horas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Indio Rico se destaca por su relación directa con el agua.

Turismo en Argentina: el pueblo que es un paraíso de río y cascadas

Destinos destacados de Uruguay.

Estos son los pueblos más tranquilos de Uruguay para visitar en 2026

Lugares para comer helado en la Costa Atlántica. 

Turismo en la Costa Atlántica: las 2 mejores heladerías para ir en el verano 2026

Una experiencia inmersiva para fans y curiosos, con piezas inéditas, discos, fotos y relatos que recorren toda la historia del grupo.

Este es el museo de Los Beatles destacado en Buenos Aires que se puede visitar en enero 2026: dónde se encuentra

En Córdoba hay un hermoso pueblito para avistar aves y conectarse por completo con la naturaleza.

Turismo en Córdoba: el pueblito para avistar aves y conectarse por completo con la naturaleza

El pasaporte argentino se ubica en su mejor lugar histórico en el ránking de los más poderosos.

El ránking de los pasaportes más poderosos del mundo para 2026: en qué lugar quedó Argentina

Rating Cero

Llevaban 10 años de relación y convivencia.

Gastón Dalmau se separó de su novio tras 10 años de relación

Sofía Gala desmintió tener un noviazgo con Fito Páez: No estamos en pareja

Sofía Gala habló por primera vez sobre los rumores de romance con Fito Páez

play

Le desvalijaron la casa a una influencer en Mar del Plata: "No me dejaron absolutamente nada"

Wonder Man llega a Disney+ el 27 de enero de 2026.

Esta nueva serie de Marvel tiene a todos expectantes y tendrá el regreso de un famoso personaje: cuál es

Nuevos estrenos en Netflix.
play

Esta película emocionó a todos en 2015 y ahora llegó a Netflix: ya está entre lo más visto

Esta película es una de las grandes candidatas a los Oscar, y puede verse en Netflix.
play

Está en Netflix, tiene 9 nominaciones al Oscar y es una película para no perderse

últimas noticias

La historia de Bethany Williams, la joven que fue al oftalmólogo y recibió un diagnóstico desgarrador

No podía ver bien y creyó que necesitaba lentes nuevos pero cuando fue al médico un diagnóstico lo cambió todo: qué tenía

Hace 32 minutos
La víctima fue identificada como Silvana Garibaldi oriunda de Pilar.

Quién es la mujer que murió de un golpe en la cabeza en Bariloche

Hace 38 minutos
Este bodegón porteño ofrece variedad de milanesa y tamaños. 

El bodegón de Buenos Aires donde vas a comer la mejor milanesa de tu vida

Hace 56 minutos
El reemplazo del escurridor clásico refleja una nueva forma de pensar el orden doméstico.

Adiós al escurridor de platos tradicional: así es la nueva tendencia en las cocinas para 2026

Hace 57 minutos
La firma Emilio Alal fue fundada en 1914 y cerró sus plantas productivas de hilados y telas. 

Crece la crisis en la industria textil: cerró una empresa centenaria y despidió a 260 trabajadores

Hace 1 hora