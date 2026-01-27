La excursión que combina navegación y caminata por estas islas se consolida como una de las experiencias imprescindibles para quienes visitan Tierra del Fuego.

Los paisajes naturales de Ushuaia son un gran atractivo en el sur de Argentina.

En el sur argentino se encuentran destino de una belleza natural inigualable. En el mítico Canal Beagle , frente a las costas de la ciudad más austral del mundo, se despliega el archipiélago de las Islas Bridges . Este conjunto de islas no solo ofrece una de las panorámicas más bellas de la cordillera que rodea a Ushuaia , sino que es un sitio de altísimo valor biológico y arqueológico.

Las islas deben su nombre a Thomas Bridges, el primer misionero anglicano en establecerse en la zona y autor del primer diccionario yámana-inglés. Hoy, este lugar invita a los viajeros a seguir los pasos de los antiguos habitantes de la región y a conocer la flora y fauna característica.

Las islas se encuentran a pocos kilómetros del puerto de Ushuaia, en pleno Canal Beagle, aproximadamente entre 4 y 8 kilómetros en línea recta desde el muelle turístico de la ciudad.

Debido a que se encuentran en medio del canal, el acceso es exclusivamente marítimo a través de excursiones contratadas que parten desde el puerto de Ushuaia.

Tras el desembarco en la Isla Bridge se puede recorrer un sendero interpretativo . Durante la caminata, se puede apreciar la flora achaparrada y resistente al viento, como los líquenes y arbustos locales.

En la isla se encuentran conchales arqueológicos, que son restos de los asentamientos del pueblo canoero yámana. Estas pequeñas colinas de restos de moluscos cuentan la historia de miles de años de presencia humana en el canal.

Antes de llegar a las islas, la navegación suele visitar la Isla de los Pájaros (cormoranes imperiales y reales) y la Isla de los Lobos (lobos marinos de uno y dos pelos), donde se puede observar la fauna característica del lugar en su hábitat natural, sin invadir su espacio. Otro punto emblemático del recorrido es el faro Les Eclaireurs.

NAVEGACION-BRIDGES-23-1024x686 Turismo Ushuaia

Una novedad para esta temporada de verano es la posibilidad de contratar navegaciones con regreso nocturno. Gracias a que los días son muy largos, se puede ver el atardecer sobre el canal y disfrutar de la postal de la ciudad de Ushuaia iluminada al pie de los Andes mientras se regresa al puerto.

Cómo llegar a Islas Bridges

Existen dos formas de llegar a las Islas Bridges: en catamaranes de gran tamaño, ideales para quienes buscan comodidad y estabilidad, o en embarcaciones más pequeñas y yates, que ofrecen una experiencia más íntima, personalizada y con acceso a rincones donde los barcos grandes no llegan.

Generalmente hay dos salidas diarias, cerca de las 9:30 y las 15:30 horas, con una duración aproximada de 3 a 4 horas.