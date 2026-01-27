Esta nueva serie de Marvel tiene a todos expectantes y tendrá el regreso de un famoso personaje: cuál es Wonder Man, la nueva serie de Marvel prevista para 2026, revela cuántos episodios tendrá y cómo se titularán a pocas semanas de su llegada a Disney+. + Seguir en







Wonder Man llega a Disney+ el 27 de enero de 2026.

Yahya Abdul-Mateen II lidera la serie.

Ben Kingsley regresa como Trevor Slattery.

Propone una mirada diferente dentro del UCM. Wonder Man se perfila como uno de los lanzamientos más relevantes del Universo Cinematográfico de Marvel en 2026 y ya despierta gran expectativa tras la confirmación oficial de la cantidad de episodios que tendrá. Su estreno está previsto para el 27 de enero en Disney+, fecha con la que Marvel busca abrir el año marcando un nuevo rumbo para la franquicia y captar nuevamente la atención del público con una propuesta renovada y ambiciosa.

La serie cuenta con Yahya Abdul-Mateen II como protagonista, encargado de liderar una trama que combina el universo de los superhéroes con el detrás de escena del mundo del espectáculo. A este atractivo se suma la participación de Ben Kingsley, quien vuelve a ponerse en la piel de Trevor Slattery, el recordado personaje presentado en Iron Man 3. La presencia de ambos promete un equilibrio entre energía fresca y un componente nostálgico que conecta con los seguidores de larga data.

Wonder Man La presencia de ambos promete un equilibrio entre energía fresca y un componente nostálgico que conecta con los seguidores de larga data. Marvel Uno de los aspectos más llamativos de Wonder Man es su apuesta por apartarse de los esquemas narrativos habituales de Marvel. La producción busca explorar ángulos poco transitados dentro del UCM y ofrecer una mirada distinta sobre sus protagonistas. Con el estreno cada vez más cerca, la serie se posiciona como una prueba de que el universo de Marvel aún tiene margen para innovar y expandirse con historias originales en el formato televisivo.

Qué personaje volverá a Marvel con la nueva serie que llega en 2026 El retorno más resonante de Wonder Man es, sin dudas, el de Trevor Slattery, el extravagante y controvertido personaje encarnado por el ganador del Oscar Ben Kingsley. Introducido originalmente en Iron Man 3 como el llamado “falso Mandarín” —un actor contratado para interpretar a un supuesto líder terrorista—, Slattery tuvo luego una reivindicación en clave humorística en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. En la serie que llegará en 2026, el personaje deja atrás su rol meramente cómico para adquirir un peso central en la historia, convirtiéndose en una figura clave que orienta a Simon Williams a través del caótico y a menudo absurdo universo de Hollywood.

La reaparición de Trevor responde directamente al tono de la serie, que se propone indagar en los engranajes de la industria del entretenimiento desde una mirada satírica y autorreferencial. Como actor que experimentó tanto la fama construida como las caídas más humillantes —incluidos sus conflictos legales—, Slattery aporta una perspectiva única a su vínculo con Simon Williams. Esa relación se perfila como uno de los ejes narrativos, combinando emoción y humor, al tiempo que refuerza la cohesión del UCM al retomar hilos abiertos en fases anteriores. Para Kingsley, además, supone la oportunidad de profundizar en un personaje que, más allá de sus excesos, ofrece una crítica mordaz y divertida sobre el oficio de actuar en un mundo dominado por superhéroes.

