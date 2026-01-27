IR A
IR A

Esta nueva serie de Marvel tiene a todos expectantes y tendrá el regreso de un famoso personaje: cuál es

Wonder Man, la nueva serie de Marvel prevista para 2026, revela cuántos episodios tendrá y cómo se titularán a pocas semanas de su llegada a Disney+.

Wonder Man llega a Disney+ el 27 de enero de 2026.

Wonder Man llega a Disney+ el 27 de enero de 2026.

Marvel
  • Wonder Man llega a Disney+ el 27 de enero de 2026.
  • Yahya Abdul-Mateen II lidera la serie.
  • Ben Kingsley regresa como Trevor Slattery.
  • Propone una mirada diferente dentro del UCM.

Wonder Man se perfila como uno de los lanzamientos más relevantes del Universo Cinematográfico de Marvel en 2026 y ya despierta gran expectativa tras la confirmación oficial de la cantidad de episodios que tendrá. Su estreno está previsto para el 27 de enero en Disney+, fecha con la que Marvel busca abrir el año marcando un nuevo rumbo para la franquicia y captar nuevamente la atención del público con una propuesta renovada y ambiciosa.

El actor reflexionó sobre el estado actual del cine de superhéroes y la saturación que algunos perciben en la audiencia. Para él, la clave reside en cineastas que se atreven a romper el molde establecido.
Te puede interesar:

Este actor se hizo más famoso con Stranger Things y ahora avisó su condición para trabajar en Marvel

La serie cuenta con Yahya Abdul-Mateen II como protagonista, encargado de liderar una trama que combina el universo de los superhéroes con el detrás de escena del mundo del espectáculo. A este atractivo se suma la participación de Ben Kingsley, quien vuelve a ponerse en la piel de Trevor Slattery, el recordado personaje presentado en Iron Man 3. La presencia de ambos promete un equilibrio entre energía fresca y un componente nostálgico que conecta con los seguidores de larga data.

Wonder Man
La presencia de ambos promete un equilibrio entre energía fresca y un componente nostálgico que conecta con los seguidores de larga data.

La presencia de ambos promete un equilibrio entre energía fresca y un componente nostálgico que conecta con los seguidores de larga data.

Uno de los aspectos más llamativos de Wonder Man es su apuesta por apartarse de los esquemas narrativos habituales de Marvel. La producción busca explorar ángulos poco transitados dentro del UCM y ofrecer una mirada distinta sobre sus protagonistas. Con el estreno cada vez más cerca, la serie se posiciona como una prueba de que el universo de Marvel aún tiene margen para innovar y expandirse con historias originales en el formato televisivo.

Qué personaje volverá a Marvel con la nueva serie que llega en 2026

El retorno más resonante de Wonder Man es, sin dudas, el de Trevor Slattery, el extravagante y controvertido personaje encarnado por el ganador del Oscar Ben Kingsley. Introducido originalmente en Iron Man 3 como el llamado “falso Mandarín” —un actor contratado para interpretar a un supuesto líder terrorista—, Slattery tuvo luego una reivindicación en clave humorística en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. En la serie que llegará en 2026, el personaje deja atrás su rol meramente cómico para adquirir un peso central en la historia, convirtiéndose en una figura clave que orienta a Simon Williams a través del caótico y a menudo absurdo universo de Hollywood.

La reaparición de Trevor responde directamente al tono de la serie, que se propone indagar en los engranajes de la industria del entretenimiento desde una mirada satírica y autorreferencial. Como actor que experimentó tanto la fama construida como las caídas más humillantes —incluidos sus conflictos legales—, Slattery aporta una perspectiva única a su vínculo con Simon Williams. Esa relación se perfila como uno de los ejes narrativos, combinando emoción y humor, al tiempo que refuerza la cohesión del UCM al retomar hilos abiertos en fases anteriores. Para Kingsley, además, supone la oportunidad de profundizar en un personaje que, más allá de sus excesos, ofrece una crítica mordaz y divertida sobre el oficio de actuar en un mundo dominado por superhéroes.

Wonder Man
Su estreno está previsto para el 27 de enero en Disney+, fecha con la que Marvel busca abrir el año marcando un nuevo rumbo para la franquicia y captar nuevamente la atención del público con una propuesta renovada y ambiciosa.

Su estreno está previsto para el 27 de enero en Disney+, fecha con la que Marvel busca abrir el año marcando un nuevo rumbo para la franquicia y captar nuevamente la atención del público con una propuesta renovada y ambiciosa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sobre esto ha hablado Chris Pratt, a quien le han preguntado en una entrevista con ScreenTime qué ha estado haciendo Peter Quill desde que terminó la trilogía. 

¿Cómo vuelve a Marvel? Chris Pratt explicó dónde se encuentra Star Lord después de la última película de Guardianes de la Galaxia

Vengadores: Doomsday se estrena el 18 de diciembre en cines españoles. El filme supone el regreso de muchos actores del UCM. 

Este personaje de Marvel tenía confirmada su vuelta hace 3 años pero las cosas cambiaron por completo: ¿cuál será su futuro?

Chris Hemsworth encaró un entrenamiento exigente para su regreso como Thor.
play

La impresionante transformación física de Chris Hemsworth para Avengers: Doomsday

La cinta ya se encuentra en producción bajo la dirección de los hermanos Russo, responsables de éxitos anteriores como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. 

Este será el protagonista de Avengers Doomsday y los fans de Marvel están como locos: de quién se trata

En redes sociales, los teasers generaron un volumen de interacción 188% superior al habitual para la franquicia. Además, rompieron marcas internas en plataformas como Instagram y TikTok, y detonaron múltiples tendencias en X

Marvel ya empezó a romper récords con Avengers Doomsday antes de su estreno: cómo lo hizo

Vengadores: Doomsday se estrena el 18 de diciembre de 2026, y pinta a evento de los que se comentan durante semanas. ¿Te vas a poner al día o vas a entrar al Multiverso a ciegas? 

Cuáles son las 6 películas de Marvel que debés ver antes de Avengers Doomsday

últimas noticias

Con madres, abuelas y familia no se juega. Te doy 24 horas, amenazó Adriano

La furia de Adriano a los delincuentes que estafaron a su madre: "Verás al diablo bajar a la tierra"

Hace 10 minutos
Uno de los participantes de GH 2025.

Un exparticipante de Gran Hermano 2025 debutará en el cine con una película de terror

Hace 15 minutos
La historia de Bethany Williams, la joven que fue al oftalmólogo y recibió un diagnóstico desgarrador

No podía ver bien y creyó que necesitaba lentes nuevos pero cuando fue al médico un diagnóstico lo cambió todo: qué tenía

Hace 43 minutos
La víctima fue identificada como Silvana Garibaldi oriunda de Pilar.

Quién es la mujer que murió de un golpe en la cabeza en Bariloche

Hace 49 minutos
Este bodegón porteño ofrece variedad de milanesa y tamaños. 

El bodegón de Buenos Aires donde vas a comer la mejor milanesa de tu vida

Hace 1 hora