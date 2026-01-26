Adiós al minimalismo: la decoración en tendencia que mostró Flor Peña en su casa La reforma del hogar expresa una estética que privilegia bienestar y presencia visual, con ambientes diseñados para crear calidez y una identidad marcada. Por + Seguir en







Flor Peña y su casa renovada con la tendencia deco 2026.

La remodelación de la casa de Flor Peña refleja el giro que atraviesa el diseño interior en 2026.

La tendencia abandona la austeridad y propone espacios más emocionales y sensoriales.

Materiales, texturas e iluminación se convierten en protagonistas del ambiente.

El hogar deja de ser neutro para transformarse en una experiencia estética integral. Durante años, el minimalismo dominó la decoración con ambientes despejados, paletas neutras y una estética donde el orden era el valor principal. Sin embargo, en 2026 esa lógica empieza a perder fuerza frente a una nueva corriente que propone recuperar la emoción, la calidez y la identidad personal dentro del hogar. La transformación que realizó Flor Peña en su casa se inscribe de lleno en este cambio, con una renovación que apuesta a generar impacto visual y a construir espacios que transmitan carácter.

La actriz decidió entrar en obra y modificar por completo sus ambientes para alinearse con esta mirada más expresiva del diseño interior. El contraste entre el antes y el después deja en evidencia el abandono de lo austero: de sectores en bruto y espacios sin terminación pasó a interiores trabajados al detalle, donde cada elemento cumple un rol estético. La casa deja de ser solo un lugar funcional para convertirse en una puesta en escena visual, donde conviven lujo, confort y una fuerte impronta decorativa.

Este nuevo paradigma rompe con la frialdad de los espacios monocromos y propone una superposición de materiales, un juego permanente de texturas y una iluminación estratégica que construye climas. La tendencia no busca ocultar la presencia de los objetos, sino integrarlos como parte central de la narrativa del ambiente. Así, la decoración se transforma en una forma de expresión personal, capaz de contar una historia a través de cada rincón.

Decoración casa de Flor Peña La casa de Flor Peña refleja la tendencia 2026 que prioriza confort, personalidad y una estética de lujo cálido. @flor_de_p Así es la nueva tendencia de decoración en 2026 Los interiores en tendencia durante 2026 parten de bases en tonos claros como blancos, grises suaves y nude, que funcionan como soporte para una decoración más expresiva. En la casa de Flor Peña, esa paleta se potencia con acentos dorados, textiles mullidos y piezas de diseño con impronta escenográfica, construyendo una estética que combina elegancia, calidez e impacto visual, en contraste con la neutralidad extrema del minimalismo.

El dormitorio principal sintetiza con claridad este cambio de paradigma. El respaldo geométrico con detalles metálicos se vuelve el eje visual del ambiente, mientras que la banqueta tapizada en rosa empolvado aporta suavidad y equilibrio. La iluminación perimetral no solo realza la arquitectura, sino que crea una atmósfera envolvente que refuerza la idea de un espacio pensado para generar sensaciones y no solo para cumplir una función práctica.

El vestidor continúa esta misma lógica estética. Las puertas vidriadas, la perfilería oscura y las estanterías abiertas transforman el espacio en una extensión del diseño general de la casa. La exhibición de prendas deja de ser meramente utilitaria para integrarse al recorrido visual, consolidando la noción de que cada sector forma parte de una experiencia sensorial completa. Este giro hacia el llamado lujo cálido no se limita a un caso puntual. En ferias y exposiciones como Casa FOA ya se percibe una ruptura con el minimalismo: regresan los materiales nobles, los muebles de gran tamaño, las paredes con textura y la mezcla de estilos. La prioridad pasa a ser la construcción de ambientes con identidad, historia y carga emocional, alejados de la estética fría y despersonalizada. Decoración casa de Flor Peña 2 Flor Peña mostró cómo el abandono del minimalismo se traduce en espacios con mayor textura, iluminación escenográfica y detalles dorados. @flor_de_p La tendencia también responde a una necesidad surgida en la post-pandemia: transformar la casa en un refugio confortable, pero también en un espacio de disfrute y expresión personal. Flor Peña interpreta este espíritu con naturalidad, y su decisión de remodelar confirma que en 2026 la decoración deja atrás el “menos es más” para abrazar una lógica donde la personalidad, el confort y el impacto visual ocupan el centro de la escena.