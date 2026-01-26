26 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós al minimalismo: la decoración en tendencia que mostró Flor Peña en su casa

La reforma del hogar expresa una estética que privilegia bienestar y presencia visual, con ambientes diseñados para crear calidez y una identidad marcada.

Por
Flor Peña y su casa renovada con la tendencia deco 2026.

Flor Peña y su casa renovada con la tendencia deco 2026.

  • La remodelación de la casa de Flor Peña refleja el giro que atraviesa el diseño interior en 2026.
  • La tendencia abandona la austeridad y propone espacios más emocionales y sensoriales.
  • Materiales, texturas e iluminación se convierten en protagonistas del ambiente.
  • El hogar deja de ser neutro para transformarse en una experiencia estética integral.

Durante años, el minimalismo dominó la decoración con ambientes despejados, paletas neutras y una estética donde el orden era el valor principal. Sin embargo, en 2026 esa lógica empieza a perder fuerza frente a una nueva corriente que propone recuperar la emoción, la calidez y la identidad personal dentro del hogar. La transformación que realizó Flor Peña en su casa se inscribe de lleno en este cambio, con una renovación que apuesta a generar impacto visual y a construir espacios que transmitan carácter.

Chascomús se destaca como un destino accesible para una escapada sin auto desde Buenos Aires.
Te puede interesar:

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que tiene todo lo que necesitás: podés ir sin auto

La actriz decidió entrar en obra y modificar por completo sus ambientes para alinearse con esta mirada más expresiva del diseño interior. El contraste entre el antes y el después deja en evidencia el abandono de lo austero: de sectores en bruto y espacios sin terminación pasó a interiores trabajados al detalle, donde cada elemento cumple un rol estético. La casa deja de ser solo un lugar funcional para convertirse en una puesta en escena visual, donde conviven lujo, confort y una fuerte impronta decorativa.

Este nuevo paradigma rompe con la frialdad de los espacios monocromos y propone una superposición de materiales, un juego permanente de texturas y una iluminación estratégica que construye climas. La tendencia no busca ocultar la presencia de los objetos, sino integrarlos como parte central de la narrativa del ambiente. Así, la decoración se transforma en una forma de expresión personal, capaz de contar una historia a través de cada rincón.

Decoración casa de Flor Peña
La casa de Flor Peña refleja la tendencia 2026 que prioriza confort, personalidad y una estética de lujo cálido.

La casa de Flor Peña refleja la tendencia 2026 que prioriza confort, personalidad y una estética de lujo cálido.

Así es la nueva tendencia de decoración en 2026

Los interiores en tendencia durante 2026 parten de bases en tonos claros como blancos, grises suaves y nude, que funcionan como soporte para una decoración más expresiva. En la casa de Flor Peña, esa paleta se potencia con acentos dorados, textiles mullidos y piezas de diseño con impronta escenográfica, construyendo una estética que combina elegancia, calidez e impacto visual, en contraste con la neutralidad extrema del minimalismo.

El dormitorio principal sintetiza con claridad este cambio de paradigma. El respaldo geométrico con detalles metálicos se vuelve el eje visual del ambiente, mientras que la banqueta tapizada en rosa empolvado aporta suavidad y equilibrio. La iluminación perimetral no solo realza la arquitectura, sino que crea una atmósfera envolvente que refuerza la idea de un espacio pensado para generar sensaciones y no solo para cumplir una función práctica.

El vestidor continúa esta misma lógica estética. Las puertas vidriadas, la perfilería oscura y las estanterías abiertas transforman el espacio en una extensión del diseño general de la casa. La exhibición de prendas deja de ser meramente utilitaria para integrarse al recorrido visual, consolidando la noción de que cada sector forma parte de una experiencia sensorial completa.

Este giro hacia el llamado lujo cálido no se limita a un caso puntual. En ferias y exposiciones como Casa FOA ya se percibe una ruptura con el minimalismo: regresan los materiales nobles, los muebles de gran tamaño, las paredes con textura y la mezcla de estilos. La prioridad pasa a ser la construcción de ambientes con identidad, historia y carga emocional, alejados de la estética fría y despersonalizada.

Decoración casa de Flor Peña 2
Flor Peña mostró cómo el abandono del minimalismo se traduce en espacios con mayor textura, iluminación escenográfica y detalles dorados.

Flor Peña mostró cómo el abandono del minimalismo se traduce en espacios con mayor textura, iluminación escenográfica y detalles dorados.

La tendencia también responde a una necesidad surgida en la post-pandemia: transformar la casa en un refugio confortable, pero también en un espacio de disfrute y expresión personal. Flor Peña interpreta este espíritu con naturalidad, y su decisión de remodelar confirma que en 2026 la decoración deja atrás el “menos es más” para abrazar una lógica donde la personalidad, el confort y el impacto visual ocupan el centro de la escena.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Es un restaurante emblemático en Almagro. 

Tiene calificación alta, está en Buenos Aires y es un tremendo bodegón con milanesas, pastas y carnes

El lugar se destaca principalmente por la práctica de la pesca deportiva debido a su cercanía con el Río Salado.

Turismo en Argentina: el pequeño pueblo casi sin habitantes que es perfecto para pescar en el verano 2026

Ciertos indicadores físicos permiten anticipar riesgos futuros.           

Un estudio reveló que el trabajo cardiorespiratorio es clave para la longevidad: a qué se debe

La librería se llama Oficina de libros y está ubicada en el quinto piso del Palacio Barolo

Como es la librería oculta que tiene el Palacio Barolo y de qué forma la podés visitar

Monte Hermoso, turismo de mar cálido en la Costa Atlántica.

Turismo en la Costa Atlántica: el pueblo que se destaca en el verano 2026 por sus aguas cálidas

El consumo eficiente de energía gana cada vez más relevancia.

Adiós al aire acondicionado y el ventilador: este invento climatiza tu casa y te hace ahorrar un 30%

Rating Cero

El evento, conocido como el desafío de la muerte por su altísimo riesgo, iba a realizarse el viernes, pero tuvo que ser postergado 24 horas por causa de las condiciones climáticas, que no garantizaban el contexto óptimo para la transmisión.
play

Como se hizo Rascacielos en vivo, la propuesta de Netflix que sorprendió a todos y fue de lo más visto

La impresionante transformación de Millie Bobby Brown a lo largo de su vida: distintos looks

John Cena protagoniza junto a Alison Brie. 
play

La imperdible película de Netflix que dura menos de 2 horas y actúa John Cena

Fátima Florez y Javier Milei.
play

Javier Milei verá el show de Fátima Florez en Mar del Plata y la actriz lo invitará a cantar al final

María Susini y Facundo Arana.

Facundo Arana habló de una posible reconciliación con María Susini: "Si es por mí, quiero..."

Facundo Arana vivió una hermosa historia de amor con María Susini.

Cuál fue el motivo de la separación entre Facundo Arana y María Susini tras 19 años en pareja

últimas noticias

Informate sobre la recategorización, paso clave para los usuarios de ARCA

Por qué debés hacer la recategorización del monotributo de ARCA en el inicio del 2026

Hace 6 minutos
Giovani Lo Celso marcó tendencia con su osado look.

La llamativa camisa que usó Giovani Lo Celso: se robó las miradas con su look

Hace 11 minutos
Susto en Florencio Varela: una menor fue hallada tras escapar de su casa luego de ser víctima de grooming

Alarma en Florencio Varela: una menor fue hallada tras escapar de su casa luego de ser víctima de grooming

Hace 18 minutos
Anses explicó cómo acceder a $321.355 en febrero.

ANSES: cómo acceder a $321.355 en febrero 2026

Hace 18 minutos
El caso de la mujer que tenía grandes problemas de memoria y su diagnóstico fue devastador

Tenía momentos de confusión y pérdida de memoria y cuando fue al médico el diagnóstico la dejó perpleja: qué era

Hace 20 minutos