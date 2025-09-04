Denunciaron a Ricky Sarkany por amenazas e intimidación en la vía pública: qué dijo la víctima El empresario tuvo un incidente vial y fue expuesto por su actitud violenta contra el otro conductor.







El empresario quedó envuelto en una polémica tras un choque en Panamericana. Redes Sociales

El empresario Ricky Sarkany fue denunciado por amenazas e intimidación en la vía pública, por un hombre con el que protagonizó un incidente vial en Panamericana.

Según el testimonio del denunciante, llamado Santiago Giménez, aunque fue él quien chocó al famoso que iba en su auto en plen ruta, éste se bajó y lo amenazó de muy mala manera. "Estaba yendo a ver a mi hija que está internada, tiene 45 días", empezó.

Agregó que todo sucedió la semana pasada cuanto el tránsito estaba colapsado: "En un momento se despeja y los autos avanzan, de pronto el auto de adelante frenó, pero yo no llegué a hacer lo mismo y lo choqué de costado", relató.

Aunque el daminificado fue el mediático, su actitud al bajarse del auto fue agresiva, según el denunciante: "Él baja muy violentamente, me golpea el vidrio, me empieza a insultar, me empieza a decir de todo y después me empezó a grabar con su celular".

Giménez aseguró que Sarkany lo trató de "asesino" y que lo amenazó: "Si quiero te mato acá nomás, te tiro acá nomás, me dijo 'no sabes con quién te metiste".