Estados Unidos revocó más de 1.000 partidas de nacimiento de personas trans

El hecho ocurrió en el estado de Kansas, uno de los más conservadores del país. También se invalidaron cientos de permisos de conducir, luego de que el gobierno local promulgara una ley que prohíbe los cambios de género.

Por
Activistas por los derechos de las personas trans hicieron una protesta frente a la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington

Activistas por los derechos de las personas trans hicieron una protesta frente a la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, en enero de 2026.

El gobierno de Kansas, en Estados Unidos, invalidó las licencias de conducir y revocó las partidas de nacimiento de más de 1.000 residentes trans que habían cambiado su identidad de género en esos documentos oficiales.

La medida se dispuso este jueves, después de que entrar en vigor una ley local que prohíbe el cambio de género en el estado norteamericano de Kansas y determina que las personas están obligadas a mantener el nombre que se les otorgó en el momento de nacer. Además, los afectados por esta disposición deberán encargarse de abonar la nueva emisión de los documentos.

La decisión de Kansas, gobernado por la demócrata Laura Kelly, está en línea con el discurso del presidente Donald Trump en contra de las personas trans. Desde que asumió el cargo el año pasado, el mandatario emitió diferentes órdenes ejecutivas que limitaron sus derechos, y en varias oportunidades aseguró que en el país solo se reconocerían los géneros femenino y masculino. A su vez, también pretendió excluir a las atletas transgénero del deporte femenino.

La nueva ley de Kansas "pone a las personas transgénero en peligro cada vez que interactúan con la Policía o solicitan un trabajo, vivienda o beneficios públicos", aseguró Harper Seldin, abogado del Proyecto LGBTQ y VIH en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, en diálogo con la agencia Reuters.

"La falta de correspondencia entre cómo se presentan en el mundo y su licencia de conducir los pone en riesgo de discriminación o violencia, y es por eso que muchas personas trans optamos por cambiar los marcadores de sexo en nuestras licencias para que podamos vivir como nosotros mismos en la sociedad y mantenernos seguros", agregó Seldin.

Los residentes de Kansas pudieron cambiar sus indicadores de género en las licencias de conducir y partidas de nacimiento hasta 2023, cuando la posibilidad se suspendió a partir de un proceso judicial en contra del derecho que fue presentado por el fiscal general republicano del estado, Kris Kobach.

Si bien el año pasado la Justicia de Kansas le otorgó nuevamente el derecho de cambiar el nombre y el género a los residentes de uno de los estados más conservadores, los legisladores locales presentaron un proyecto de ley para que las personas sean identificadas de la manera que fueron anotadas al momento de nacer. Esta iniciativa fue aprobada por el Parlamento, pero luego fue vetada por la gobernadora Kelly.

Sin embargo, el proyecto volvió a la cámara y los legisladores revocaron el veto de la gobernadora. De esta manera, la iniciativa se volvió ley y, a partir de este jueves, está prohibido ser trans en el estado de Kansas.

