Viral: cómo es el campamento musical de Cris Morena que cuesta u$s1.500 Una joven participante registró su estadía en el retiro artístico de Uruguay y despejó dudas sobre las condiciones del lugar. El video muestra la rutina diaria de los alumnos en contacto directo con la famosa productora. + Seguir en







Cris Morena en el campamento de verano en Punta del Este. Captura video TikTok: @r4nitax

La participante Oli Firpo, quien integra el campamento de verano de Cris Morena en Punta del Este, publicó un video en TikTok donde reveló los detalles del retiro musical para jóvenes talentos iniciado el 21 de febrero. La filmación propia expone la convivencia y las actividades creativas que los aspirantes realizan y reavivó la discusión sobre su valor: u$s1.500.

La polémica en las redes sociales había surgido tras conocerse el elevado costo de la inscripción. Muchos usuarios criticaron la cifra y bromearon con la posibilidad de que el evento fuera un campamento para adelgazar. Sin embargo, la joven protagonista del video desmintió estas versiones con imágenes de una estadía placentera y llena de confort.

Embed #Crismorena #campamentomusical #Rway #Casiangeles #Campamento sonido original - c5n @c5n ASÍ SE VIVE EL CAMPAMENTO MUSICAL DE CRIS MORENA Una usuaria de TikTok mostró en un videoblog cómo fue su primer día en el exclusivo campamento artístico de la reconocida productora. Canto, baile y formación intensiva en una experiencia que ya es furor en redes. Por: @r4nitax #C5N El registro audiovisual comienza con el desayuno completo que incluye pan, huevos, queso, jamón y palta para iniciar la jornada. Luego, el grupo realiza tareas colectivas en el bosque y utiliza las salas de grabación equipadas con tecnología profesional. Los almuerzos consisten en platos variados como milanesas, tartas y ensaladas servidos en un entorno natural privilegiado.

La presencia de la productora argentina es constante durante las clases y los momentos de recreación de los adolescentes: ella supervisa los ensayos y acompaña a los músicos en cada etapa del proceso de composición dentro del predio. Las risas y la creatividad dominan el ambiente de este retiro total que busca potenciar nuevas voces para el espectáculo.

Así describía Cris Morena el lanzamiento de su campamento musical La productora argentina presentó, hace poco más de un mes, esta iniciativa junto a su espacio educativo Otro Mundo con el objetivo de fomentar la creación artística. La propuesta consistió en una experiencia mágica en un entorno natural para músicos y compositores mayores de 18 años que quisieran desarrollar su veta profesional de forma intensiva.

Cris Morena aclaró las condiciones para el ingreso: los postulantes deberían superar audiciones previas para luego acceder a cinco días de laboratorios creativos y producción de canciones. Embed Cris Morena presenta un “campamento musical” en Punta Del Este. El costo es de 1.500 dólares. pic.twitter.com/IDE4BtJyYG — Real Time (@RealTimeRating) January 13, 2026 "Por fin llegó la oportunidad de vivir un verano eterno", recitó la productora al presentar este nuevo proyecto, mientras sonaba Nada nos puede pasar. "Es algo mágico, que tenía muchísimas ganas de hacerlo. Va a ser lo más divertido, creativo y alucinante del mundo", aseguró entusiasmada y cerró: "Dale, andá, te estoy esperando. Andá corriendo".