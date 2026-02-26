Murió "El carnicero de Giles", el temible asesino serial que mató a toda su familia Luis Fernando Iribarren tenía 61 años y cumplía una condena a prisión perpetua por los crímenes de su tía, sus padres y sus dos hermanos, cometidos entre 1986 y 1995. Por + Seguir en







Iribarren se escapó de la cárcel en 2024 y estuvo diez días prófugo.

Luis Fernando Iribarren, más conocido como "El carnicero de Giles", el asesino serial que mató a cinco miembros de su familia y terminó preso con reclusión perpetua, murió el pasado domingo en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela por un severo caso de neumonía.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el deceso ocurrió el 22 de febrero pero se dio a conocer cuatro días después por parte del nosocomio, al que había sido trasladado desde la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde cumplía la prisión perpetua por los crímenes cometidos entre 1986 y 1995.

Iribarren tenía 61 años y fue encontrado culpable del homicidio de su tía, enferma de cáncer, en 1995. Además, él mismo confesó que había asesinado a su padre, Luis Iribarren, de 49 años; su madre, Marta Langgebein, de 42, y sus hermanos, Marcelo, de 15, y María Cecilia, de 9.

El homicida esparció los restos de su familia en un campo que tenían en la localidad de Tuyutí, en las inmediaciones de San Andrés de Giles. Durante su descargo sostuvo que los asesinó por "bronca" y que a las personas que le preguntaban por su familia les decía que se habían ido a Paraguay porque tenían una deuda con un prestamista.





Durante su detención en 2024, en el último establecimiento —pasó por cinco cárceles— obtuvo el permiso para estudiar en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) a través de salidas transitorias; sin embargo, se escapó y quedó prófugo por más de 10 días, hasta que fue hallado en Santiago del Estero.