Gran Hermano: quién es la famosa que reemplazará a Daniela de Lucía tras su salida de la casa

Ángel de Brito reveló el nombre de la actriz que ingresará a la casa más famosa del país en reemplazo de la participante que tuvo que abandonar el juego por la muerte de su padre.

Tuvo un affaire con Gonzalo Heredia durante 2001. 

Daniela De Lucía fue la primera participante en abandonar la Casa de Gran Hermano debido a la muerte de su padre, quien sufría problemas de salud. El nombre de su reemplazante fue revelado por el periodista Ángel de Brito a través de su cuenta de X. Se trata de una famosa actriz que tuvo un affaire con Gonzalo Heredia y que, en 2020, se reinventó y trabajó como remisera para superar la crisis económica durante la pandemia.

Tessie Poza denunció al exfutbolista por incumplimiento económico.
Denuncia explosiva contra Brian Sarmiento: su expareja lo acusó de incumplir con la cuota alimentaria

El conductor de LAM sorprendió con el anuncio: "Alejandra Majluf ya está lista para debutar en Gran Hermano. Es una de las suplentes principales para ingresar cuando haya abandonos no vinculados a votación", escribió en su cuenta oficial de X y agregó: "Tiene contrato firmado, fotos hechas y cláusula de confidencialidad.Todavía no está definido si Dani de Lucía o Divina Gloria tendrán reemplazo".

Alejandra Majluf es una actriz argentina conocida por trabajar en la telenovela de fines de los 80, Clave de Sol, que se dedica a la docencia en teatro y que ganó notoriedad en los últimos años por su faceta como remisera, oficio que tuvo que adoptar para subsistir durante la pandemia y que integró a su vida creativa compartiendo anécdotas en sus redes sociales.

En 2001, durante el reality de actores que emitió El Nueve, Gonzalo Heredia conquistó a Alejandra Majfluf a través de charlas interminables que fueron televisadas y que rápidamente captaron la atención del público. La diferencia de edad, él tenía apenas 19 años y ella 34, convirtió su vínculo en uno de los romances más comentados del momento. La relación no solo generó titulares en los medios, sino que también marcó el inicio de la exposición mediática de Heredia, quien años más tarde se consolidaría como uno de los galanes más reconocidos de la televisión argentina.

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada fue levantada por una decisión editorial y la cambiaron de día. Esto significa que uno de los ocho nominados por los propios jugadores, se quedará un día más de lo esperado en la casa. Pero no será el único cambio que tendrá esta primera gala, ya que el conductor Santiago del Moro anunció una serie de modificaciones respecto a lo habitual de las ediciones previas. En este caso, la placa será positiva de miércoles a jueves y sacarán de forma aleatoria a lo más votados.

