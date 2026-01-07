Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas $3.550.000 a 30 días en enero 2026 Una alternativa para quienes priorizan previsibilidad y bajo riesgo. Comparar opciones permite mejorar el rendimiento mensual. Por + Seguir en







La renovación mensual del capital junto con los intereses obtenidos ayuda a sostener el poder adquisitivo.

El plazo fijo sigue siendo una opción elegida para resguardar pesos a corto plazo

Las tasas cambian según el canal y afectan el resultado final

Una colocación de $3.550.000 permite calcular ganancias concretas en 30 días

Analizar TNA y TEA ayuda a evaluar el rendimiento frente al contexto económico En enero de este 2026, el plazo fijo se mantiene como una alternativa para quienes priorizan previsibilidad y bajo riesgo. A partir de un capital de $3.550.000, es posible estimar cuánto se obtiene tras un período de 30 días, con diferencias claras según el banco y la modalidad elegida.

Luego de que las entidades financieras comenzaran a definir libremente sus tasas, el mercado mostró una mayor dispersión en los rendimientos ofrecidos. En este escenario, las operaciones digitales suelen presentar condiciones más atractivas que las realizadas en sucursal, como parte de una estrategia para fomentar la autogestión.

Los especialistas recomiendan prestar atención a ese aspecto para analizar dónde conviene depositar. La elección del canal incide directamente en los intereses generados y en el monto total que se recibe al vencimiento, incluso cuando el plazo y el capital inicial son los mismos.

Cuánto ganas por depositar $3.550.000 en un plazo fijo según el banco Tomando como referencia los valores vigentes para enero de 2026, una inversión realizada en sucursal, por ejemplo del Banco Nación, ofrece un rendimiento más conservador. Con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, el depósito de $3.550.000 durante 30 días genera intereses por $59.815,07. De este modo, el monto total al finalizar el plazo alcanza los $3.609.815,07.

La modalidad electrónica mejora estos resultados. Al operar a través de homebanking o en su aplicación del celular, la TNA sube al 23,50% y la TEA llega al 26,21%. En este caso, los intereses ascienden a $68.568,49 y el total a cobrar se ubica en $3.618.568,49. Esta diferencia responde a las tasas promocionales que los bancos aplican para incentivar el uso de canales digitales.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Con proyecciones inflacionarias más moderadas para el inicio de 2026, en torno al 2%, los plazos fijos logran acercarse a un rendimiento real equilibrado. En particular, las tasas disponibles en formato electrónico permiten una mejor cobertura frente al avance de los precios en el corto plazo. Aunque el margen no es elevado, la renovación mensual del capital junto con los intereses obtenidos ayuda a sostener el poder adquisitivo. Por eso, resulta recomendable seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia de colocación según el escenario económico.