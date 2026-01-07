7 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas $3.550.000 a 30 días en enero 2026

Una alternativa para quienes priorizan previsibilidad y bajo riesgo. Comparar opciones permite mejorar el rendimiento mensual.

Por
La renovación mensual del capital junto con los intereses obtenidos ayuda a sostener el poder adquisitivo.

La renovación mensual del capital junto con los intereses obtenidos ayuda a sostener el poder adquisitivo.

  • El plazo fijo sigue siendo una opción elegida para resguardar pesos a corto plazo
  • Las tasas cambian según el canal y afectan el resultado final
  • Una colocación de $3.550.000 permite calcular ganancias concretas en 30 días
  • Analizar TNA y TEA ayuda a evaluar el rendimiento frente al contexto económico

En enero de este 2026, el plazo fijo se mantiene como una alternativa para quienes priorizan previsibilidad y bajo riesgo. A partir de un capital de $3.550.000, es posible estimar cuánto se obtiene tras un período de 30 días, con diferencias claras según el banco y la modalidad elegida.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.
Te puede interesar:

El descuento en carnicerías de Cuenta DNI cambió por completo: ya no será los sábados en 2026

Luego de que las entidades financieras comenzaran a definir libremente sus tasas, el mercado mostró una mayor dispersión en los rendimientos ofrecidos. En este escenario, las operaciones digitales suelen presentar condiciones más atractivas que las realizadas en sucursal, como parte de una estrategia para fomentar la autogestión.

Los especialistas recomiendan prestar atención a ese aspecto para analizar dónde conviene depositar. La elección del canal incide directamente en los intereses generados y en el monto total que se recibe al vencimiento, incluso cuando el plazo y el capital inicial son los mismos.

Dinero plazo fijo
A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

Cuánto ganas por depositar $3.550.000 en un plazo fijo según el banco

Tomando como referencia los valores vigentes para enero de 2026, una inversión realizada en sucursal, por ejemplo del Banco Nación, ofrece un rendimiento más conservador. Con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, el depósito de $3.550.000 durante 30 días genera intereses por $59.815,07. De este modo, el monto total al finalizar el plazo alcanza los $3.609.815,07.

La modalidad electrónica mejora estos resultados. Al operar a través de homebanking o en su aplicación del celular, la TNA sube al 23,50% y la TEA llega al 26,21%. En este caso, los intereses ascienden a $68.568,49 y el total a cobrar se ubica en $3.618.568,49. Esta diferencia responde a las tasas promocionales que los bancos aplican para incentivar el uso de canales digitales.

Dinero1

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con proyecciones inflacionarias más moderadas para el inicio de 2026, en torno al 2%, los plazos fijos logran acercarse a un rendimiento real equilibrado. En particular, las tasas disponibles en formato electrónico permiten una mejor cobertura frente al avance de los precios en el corto plazo.

Aunque el margen no es elevado, la renovación mensual del capital junto con los intereses obtenidos ayuda a sostener el poder adquisitivo. Por eso, resulta recomendable seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia de colocación según el escenario económico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses ayuda a sostener el rendimiento acumulado.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.250.000 pesos a 30 días en enero 2026

El descuento aplica únicamente sobre los productos de las tiendas Full y no sobre la carga de combustible.

Cuál es el particular descuento que tiene Cuenta DNI para quienes viajan a la costa en enero 2026

Cuenta DNI confirmó las promociones para enero 2026.

Los primeros del año: estos son todos los descuentos de Cuenta DNI para enero 2026

El rendimiento final depende de dónde y cómo se realice la colocación.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.850.000 pesos a 30 días en enero 2026

Los plazos fijos se presentan como una opción para aquellos que buscan Inversiones seguras

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.450.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

El riesgo país apura su ritmo descendente.

Tras el préstamo recibido por el Banco Central, el riesgo país cae a niveles de 2018

Rating Cero

Para empezar el año, Netflix lanzó una producción británica que rápidamente se convirtió en tema de conversación. La plataforma estrenó En fuga, una miniserie de ocho episodios que combinó drama, suspenso psicológico y conflictos familiares profundos. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata En fuga, la miniserie con giros inesperados que está atrapando a todos

Brigitte Bardot murió el pasado 28 de diciembre a los 91 años

El último adiós a Brigitte Bardot: fanáticos y familiares despiden a la artista

Las películas de Marvel les parecerán a algunos algo fácil, pero hay actores que se toman tan a pecho sus personajes que terminan en terapia. Es lo que le ocurrió a Michael B. Jordan, quien dio vida al villano Eric Killmonger Stevens en la franquicia presidida por Kevin Feige. 
play

Apareció en dos películas de Marvel pero luego de la primera tuvo que ir a terapia: quien es el famoso actor

Jeremy Sumpter reapareció con una imagen adulta y una mirada renovada sobre su carrera y su vida personal.

La impresionante transformación de Jeremy Sumpter, el actor de Peter Pan: nadie lo reconoce

Fabián Cubero le dedicó un sentido video a su hija Allegra por sus 15 años.

Fabián Cubero sorprendió a su hija Allegra con un emotivo video por sus 15 años en plena interna con Nicole Neumann

La actriz Nicole Kidman y el cantante Keith Urban se casaron en 2006, luego de conocerse en una cena organizada por el gobierno australiano en Los Ángeles.

Después de 19 años de matrimonio, Nicole Kidman se separó del músico country Keith Urban

últimas noticias

Argentina registró una señal extragaláctica: qué es un Estallido Rápido de Radio y su sorprendente origen

Argentina registró una señal extragaláctica: qué es un Estallido Rápido de Radio y su sorprendente origen

Hace 26 minutos
play
Para empezar el año, Netflix lanzó una producción británica que rápidamente se convirtió en tema de conversación. La plataforma estrenó En fuga, una miniserie de ocho episodios que combinó drama, suspenso psicológico y conflictos familiares profundos. 

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata En fuga, la miniserie con giros inesperados que está atrapando a todos

Hace 32 minutos
De esta forma podrás destacarte a la hora de hacer un asado.

Truco revelado: cómo hacer para que el asado se convierta en una experiencia gourmet

Hace 34 minutos
Las familias adelantaron hasta u$s1.300 por una falsa estadía en Chile.

Chile: la insólita disculpa a los argentinos víctimas de una megaestafa con falsos alquileres de departamentos

Hace 40 minutos
Es la mayor fuerza de combate de nuestro país en su máximo esplendor, advirtió EEUU.

"Primeros en el mar": así fue el operativo de EEUU para abordar los buques petroleros

Hace 49 minutos