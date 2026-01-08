Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.550.000 pesos a 30 días en enero 2026 El canal elegido influye en la rentabilidad final. Analizar las tasas ayuda a tomar mejores decisiones. Por + Seguir en







La elección del canal no solo modifica la tasa aplicada, sino también el monto total que se recibe al vencimiento del plazo fijo.

El plazo fijo sigue siendo una opción elegida para obtener rendimientos previsibles en pesos

Las tasas cambian según el canal y generan diferencias en el resultado final

Una colocación de $4.550.000 permite estimar con precisión la ganancia a 30 días

Comparar TNA y TEA es clave para evaluar el rendimiento frente al contexto económico Durante el primer mes del 2026, el plazo fijo continúa posicionándose como una alternativa de ahorro de corto plazo para quienes priorizan estabilidad y retornos más seguros. Con un capital de $4.550.000, es posible calcular cuánto se gana en un período de 30 días, teniendo en cuenta las condiciones que ofrece cada banco.

El escenario actual muestra un mercado financiero más competitivo desde que las entidades pueden definir libremente sus tasas. Esta situación generó diferencias visibles entre las operaciones realizadas en sucursal y aquellas gestionadas por medios electrónicos, donde suelen aparecer mejores rendimientos para incentivar el uso de canales digitales.

Plazos fijos Cuánto ganás por depositar $4.550.000 en un plazo fijo según el banco Según los valores vigentes para enero de 2026, una colocación realizada de forma presencial, por ejemplo en una sucursal del Banco Nación, presenta un rendimiento más conservador. Con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, invertir $4.550.000 durante 30 días genera intereses por $76.664,38. De este modo, el total a cobrar al finalizar el período asciende a $4.626.664,38.

La alternativa electrónica ofrece un resultado superior. A través de homebanking o su aplicación, la TNA se eleva al 23,50% y la TEA alcanza el 26,21%. En ese caso, los intereses suman $87.883,56 y el monto final llega a $4.637.883,56. Esta diferencia responde a la estrategia de los bancos de promover la autogestión y reducir costos operativos.

Supermercado inflación NA Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Con proyecciones de inflación más moderadas para el inicio de 2026, en torno al 2%, los plazos fijos logran mantenerse cerca del equilibrio en términos reales. En especial, las opciones digitales muestran un mejor desempeño frente al avance de los precios en el corto plazo.

Si bien el margen es acotado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca las tasas disponibles y revisar periódicamente la estrategia resulta clave para cuidar el poder adquisitivo.