8 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.550.000 pesos a 30 días en enero 2026

El canal elegido influye en la rentabilidad final. Analizar las tasas ayuda a tomar mejores decisiones.

Por
La elección del canal no solo modifica la tasa aplicada

La elección del canal no solo modifica la tasa aplicada, sino también el monto total que se recibe al vencimiento del plazo fijo.

  • El plazo fijo sigue siendo una opción elegida para obtener rendimientos previsibles en pesos
  • Las tasas cambian según el canal y generan diferencias en el resultado final
  • Una colocación de $4.550.000 permite estimar con precisión la ganancia a 30 días
  • Comparar TNA y TEA es clave para evaluar el rendimiento frente al contexto económico

Durante el primer mes del 2026, el plazo fijo continúa posicionándose como una alternativa de ahorro de corto plazo para quienes priorizan estabilidad y retornos más seguros. Con un capital de $4.550.000, es posible calcular cuánto se gana en un período de 30 días, teniendo en cuenta las condiciones que ofrece cada banco.

El descuento más esperado de Cuenta DNI ya tiene sus días confirmados en enero 2026.
Te puede interesar:

Confirmado: así podés ahorrar hasta $25.000 en carnicerías usando Cuenta DNI en enero 2026

El escenario actual muestra un mercado financiero más competitivo desde que las entidades pueden definir libremente sus tasas. Esta situación generó diferencias visibles entre las operaciones realizadas en sucursal y aquellas gestionadas por medios electrónicos, donde suelen aparecer mejores rendimientos para incentivar el uso de canales digitales.

Plazos fijos

Cuánto ganás por depositar $4.550.000 en un plazo fijo según el banco

Según los valores vigentes para enero de 2026, una colocación realizada de forma presencial, por ejemplo en una sucursal del Banco Nación, presenta un rendimiento más conservador. Con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, invertir $4.550.000 durante 30 días genera intereses por $76.664,38. De este modo, el total a cobrar al finalizar el período asciende a $4.626.664,38.

La alternativa electrónica ofrece un resultado superior. A través de homebanking o su aplicación, la TNA se eleva al 23,50% y la TEA alcanza el 26,21%. En ese caso, los intereses suman $87.883,56 y el monto final llega a $4.637.883,56. Esta diferencia responde a la estrategia de los bancos de promover la autogestión y reducir costos operativos.

Supermercado inflación

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con proyecciones de inflación más moderadas para el inicio de 2026, en torno al 2%, los plazos fijos logran mantenerse cerca del equilibrio en términos reales. En especial, las opciones digitales muestran un mejor desempeño frente al avance de los precios en el corto plazo.

Si bien el margen es acotado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca las tasas disponibles y revisar periódicamente la estrategia resulta clave para cuidar el poder adquisitivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La renovación mensual del capital junto con los intereses obtenidos ayuda a sostener el poder adquisitivo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas $3.550.000 a 30 días en enero 2026

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

El descuento en carnicerías de Cuenta DNI cambió por completo: ya no será los sábados en 2026

La posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses ayuda a sostener el rendimiento acumulado.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.250.000 pesos a 30 días en enero 2026

El descuento aplica únicamente sobre los productos de las tiendas Full y no sobre la carga de combustible.

Cuál es el particular descuento que tiene Cuenta DNI para quienes viajan a la costa en enero 2026

Cuenta DNI confirmó las promociones para enero 2026.

Los primeros del año: estos son todos los descuentos de Cuenta DNI para enero 2026

El rendimiento final depende de dónde y cómo se realice la colocación.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.850.000 pesos a 30 días en enero 2026

Rating Cero

Gonzalo Agostini confirmó su relación con Katia La Tana  Fenocchio

A los besos: una ex Gran Hermano confirmó su noviazgo con el hijo de Nazarena Vélez

Maxi López confirmó la información que había revelado en las últimas horas Yanina Latorre.

Se separó Wanda Nara de Martín Migueles: Maxi López confirmó la ruptura

Esta producción deja fuertes mensajes sobre la aceptación de las diferencias y la capacidad de superación.
play

Esta serie sobre médicos tiene un agregado particular que hace sorprender a todos: cuál es y como encontrarla en Netflix

Martín Demichelis y Micaela Benítez discutiendo en un auto en Punta del Este.

La novia de Martín Demichelis aseguró que su pelea en un auto fue "una conversación como la de cualquier pareja"

La relación entre Martín Migueles y Wanda Nara estaría en crisis por una infidelidad por parte del empresario. 

Confirman que Wanda Nara se separó de Martín Migueles tras seis meses de relación por "falta de confianza"

Flor Vigna.
play

Flor Vigna, picante en el medio de los rumores contra Luciano Castro: "Lo peor del infiel no es perderlo"

últimas noticias

Una de las manifestaciones en el territorio estadounidense.

Crecen las protestas tras el asesinato de una mujer durante un operativo policial en EEUU

Hace 34 minutos
Cafetería de especialidad en Buenos Aires. 

La cafetería de especialidad de Buenos Aires que es un 10 y sirve bebidas frías para los días calurosos

Hace 48 minutos
Gonzalo Agostini confirmó su relación con Katia La Tana  Fenocchio

A los besos: una ex Gran Hermano confirmó su noviazgo con el hijo de Nazarena Vélez

Hace 53 minutos
El dólar oficial atraviesa la semana con tendencia bajista.

Tras el préstamo al Banco Central, el dólar se mantiene estable debajo de $1.500

Hace 1 hora
Donald Trump aseguró que en algún momento será seguro viajar a Venezuela.

Trump no descartó viajar a Venezuela y adelantó cuánto tiempo durará la intervención de EEUU

Hace 1 hora