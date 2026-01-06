Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.250.000 pesos a 30 días en enero 2026 Las tasas definen el resultado final de cada colocación. Elegir bien el canal puede marcar la diferencia. Por + Seguir en







La posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses ayuda a sostener el rendimiento acumulado.

El plazo fijo mantiene su lugar como alternativa de bajo riesgo a corto plazo

Las tasas varían según el canal elegido y modifican el resultado final

Una inversión de $4.250.000 permite estimar ingresos concretos en 30 días

Comparar TNA y TEA ayuda a medir el rendimiento real de la colocación En enero del 2026, los plazos fijos continúan siendo una herramienta utilizada por quienes buscan previsibilidad y un retorno definido en pesos. A partir de un capital de $4.250.000, es posible calcular con precisión cuánto se obtiene al finalizar un período de 30 días, según el banco y el canal de contratación.

Luego de la desregulación de las tasas mínimas, las entidades financieras ajustaron sus propuestas para captar depósitos. Este escenario generó diferencias marcadas entre las operaciones realizadas en sucursal y aquellas gestionadas de forma electrónica, donde suelen ofrecerse intereses más competitivos.

Con este panorama, analizar un caso concreto permite dimensionar el impacto de esas variaciones. La elección entre atención presencial o canales digitales incide directamente en los intereses obtenidos y en el monto total que se recibe al vencimiento.

Plazos fijos Cuánto ganas por depositar $4.250.000 en un plazo fijo según el banco De acuerdo con los valores vigentes para enero de 2026, una colocación tradicional en sucursal, por ejemplo del Banco Nación, presenta un rendimiento moderado. Con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, invertir $4.250.000 durante 30 días genera intereses por $71.609,59. De esta manera, el total a cobrar al finalizar el plazo asciende a $4.321.609,59.

La opción electrónica mejora el resultado. Al operar mediante homebanking o su aplicación móvil, la TNA aumenta al 23,50% y la TEA alcanza el 26,21%. En este caso, los intereses suman $82.089,04 y el monto final llega a $4.332.089,04. La diferencia permite ver el beneficio que ofrecen los bancos para incentivar la autogestión y reducir costos operativos.

Dinero1 Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Con estimaciones inflacionarias más contenidas para el comienzo de 2026, cercanas al 2%, los plazos fijos logran ubicarse cerca del equilibrio en términos reales. En especial, las tasas ofrecidas en modalidad digital permiten compensar mejor el avance de los precios en el corto plazo. Si bien el margen no es amplio, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses ayuda a sostener el rendimiento acumulado. Por ese motivo, se recomienda seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia según el contexto económico.