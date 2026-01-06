6 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.250.000 pesos a 30 días en enero 2026

Las tasas definen el resultado final de cada colocación. Elegir bien el canal puede marcar la diferencia.

Por
La posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses ayuda a sostener el rendimiento acumulado.

La posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses ayuda a sostener el rendimiento acumulado.

  • El plazo fijo mantiene su lugar como alternativa de bajo riesgo a corto plazo
  • Las tasas varían según el canal elegido y modifican el resultado final
  • Una inversión de $4.250.000 permite estimar ingresos concretos en 30 días
  • Comparar TNA y TEA ayuda a medir el rendimiento real de la colocación

En enero del 2026, los plazos fijos continúan siendo una herramienta utilizada por quienes buscan previsibilidad y un retorno definido en pesos. A partir de un capital de $4.250.000, es posible calcular con precisión cuánto se obtiene al finalizar un período de 30 días, según el banco y el canal de contratación.

El descuento aplica únicamente sobre los productos de las tiendas Full y no sobre la carga de combustible.
Te puede interesar:

Cuál es el particular descuento que tiene Cuenta DNI para quienes viajan a la costa en enero 2026

Luego de la desregulación de las tasas mínimas, las entidades financieras ajustaron sus propuestas para captar depósitos. Este escenario generó diferencias marcadas entre las operaciones realizadas en sucursal y aquellas gestionadas de forma electrónica, donde suelen ofrecerse intereses más competitivos.

Con este panorama, analizar un caso concreto permite dimensionar el impacto de esas variaciones. La elección entre atención presencial o canales digitales incide directamente en los intereses obtenidos y en el monto total que se recibe al vencimiento.

Plazos fijos

Cuánto ganas por depositar $4.250.000 en un plazo fijo según el banco

De acuerdo con los valores vigentes para enero de 2026, una colocación tradicional en sucursal, por ejemplo del Banco Nación, presenta un rendimiento moderado. Con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, invertir $4.250.000 durante 30 días genera intereses por $71.609,59. De esta manera, el total a cobrar al finalizar el plazo asciende a $4.321.609,59.

La opción electrónica mejora el resultado. Al operar mediante homebanking o su aplicación móvil, la TNA aumenta al 23,50% y la TEA alcanza el 26,21%. En este caso, los intereses suman $82.089,04 y el monto final llega a $4.332.089,04. La diferencia permite ver el beneficio que ofrecen los bancos para incentivar la autogestión y reducir costos operativos.

Dinero1

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con estimaciones inflacionarias más contenidas para el comienzo de 2026, cercanas al 2%, los plazos fijos logran ubicarse cerca del equilibrio en términos reales. En especial, las tasas ofrecidas en modalidad digital permiten compensar mejor el avance de los precios en el corto plazo.

Si bien el margen no es amplio, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses ayuda a sostener el rendimiento acumulado. Por ese motivo, se recomienda seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia según el contexto económico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuenta DNI confirmó las promociones para enero 2026.

Los primeros del año: estos son todos los descuentos de Cuenta DNI para enero 2026

El rendimiento final depende de dónde y cómo se realice la colocación.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.850.000 pesos a 30 días en enero 2026

Los plazos fijos se presentan como una opción para aquellos que buscan Inversiones seguras

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.450.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Antes de invertir conviene analizar el porcentaje informado y el resultado final en pesos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.950.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

El dólar oficial y un inicio de año calmo.

El dólar se mantiene estable cerca de los $1.500

Anses reveló que las embarazadas deben prestar atención al día 12 de enero.

Atención embarazadas de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave

Rating Cero

Telefe venció a El Trece en el debut de Benjamín Vicuña.

Guerra por el rating: la estrategia de Telefe para eclipsar el debut de Benjamín Vicuña en El Trece

Marvel confirmó el regreso de los X-Men a la saga.
play

¡Bomba! Marvel reveló un nuevo teaser de Avengers Doomsday: se confirma el regreso de los X-Men

El catálogo de Netflix se renueva constantemente, pero pocas veces una incorporación genera tanto revuelo emocional inmediato como esta. Se trata de Yo antes de ti, un drama romántico que, tras su exitoso paso por los cines en 2016.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Yo antes de ti, el drama romántico que te dejará con lágrimas hasta el final

Morena Beltrán y Lucas Blondel están en pareja desde 2023.

La amorosa frase de Morena Beltrán tras comprometerse con Lucas Blondel

La película polaca que conquista corazones en Netflix. 
play

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Si los rumores se confirman, el equipo podría integrarse definitivamente en la línea temporal principal, compartiendo escenario con Vengadores y mutantes en un universo “reiniciado”.

Marvel apuesta a Los 4 fantásticos 2 y ya tiene una pieza fundamental: de quien se trata

últimas noticias

Lionel Messi habló de su comparación con Maradona y arrojó una llamativa reflexión

Lionel Messi habló de su comparación con Maradona y arrojó una llamativa reflexión

Hace 16 minutos
Dolya ofrece sabores frutales y clásicos que no fallan. 

La heladería artesanal cerca de Buenos Aires para probar en el verano 2026: sorprende el limón con lavanda

Hace 32 minutos
Telefe venció a El Trece en el debut de Benjamín Vicuña.

Guerra por el rating: la estrategia de Telefe para eclipsar el debut de Benjamín Vicuña en El Trece

Hace 34 minutos
Cristina Kirchner se recupera de una operación de apendicitis.

Cristina agradeció el apoyo de la militancia, tras la operación de apendicitis: "Me hicieron llegar su cariño"

Hace 38 minutos
play
Marvel confirmó el regreso de los X-Men a la saga.

¡Bomba! Marvel reveló un nuevo teaser de Avengers Doomsday: se confirma el regreso de los X-Men

Hace 41 minutos