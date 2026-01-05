Los primeros del año: estos son todos los descuentos de Cuenta DNI para enero 2026 Las promociones de la billetera digital del Banco Provincia ofrecen descuentos en comercios, locales gastronómicos, supermercados y otros rubros, con topes semanales y mensuales más amplios. Por + Seguir en







También hay promos en supermercados, farmacias y ferias. La billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI, dio inicio a su campaña de beneficios para enero de 2026 con el objetivo de incentivar el consumo y aliviar el gasto durante el período vacacional. Con una comunidad que supera los 10 millones de usuarios, la plataforma refuerza su presencia en los principales destinos turísticos. Además, mantiene cobertura en todas las localidades de la provincia de Buenos Aires y se consolida como una de las herramientas de pago más utilizadas.

La propuesta de verano se distingue por la variedad de rubros incluidos, que van desde comercios de cercanía, supermercados y farmacias hasta locales gastronómicos, balnearios y marcas típicas de la temporada. El esquema también contempla sectores como librerías y universidades. De este modo, los descuentos alcanzan a distintos perfiles de usuarios y múltiples necesidades cotidianas y recreativas.

Cuenta DNI Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Banco Provincia Para potenciar el ahorro, el Banco Provincia estructuró un calendario de rebajas organizado por días de la semana. Esta modalidad permite planificar consumos según los topes de reintegro de cada categoría y optimizar el beneficio económico. De acuerdo con la información oficial, las promociones permanecen vigentes durante todo el mes de enero.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026 La billetera digital del Banco Provincia inicia el año con una agenda renovada de beneficios pensada para acompañar tanto a quienes vacacionan como a quienes permanecen en sus hogares. Durante enero de 2026, el rubro alimentación ocupa un lugar central con un 20% de descuento en comercios de cercanía, carnicerías, granjas y pescaderías todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por día. Al tratarse de un mes con cinco viernes, los usuarios pueden alcanzar un ahorro acumulado de hasta $25.000 en este segmento.

Para quienes eligen la Costa Atlántica u otros destinos turísticos, la aplicación incorpora el programa Especial Verano, que ofrece un 25% de ahorro diario en marcas reconocidas como Atalaya, Chichilo, El Topo, Havanna, Manolo y balnearios adheridos. Esta promoción dispone de un tope semanal de $10.000 por marca, lo que permite organizar el gasto con mayor flexibilidad. A su vez, el rubro gastronómico suma un 25% de descuento los sábados y domingos en restaurantes y cafeterías, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada fin de semana.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia El esquema de descuentos en supermercados presenta alternativas distribuidas a lo largo de toda la semana, adaptadas a distintas cadenas. Los lunes rige un 20% en Supermercados Día con un tope de $8.000, mientras que los martes se ofrece un 15% en Nini Mayorista con un reintegro máximo de $20.000. Los miércoles se destacan Carrefour con un 10% y Toledo con un 20%, ambos sin límite de devolución, y de jueves a sábado Chango Más brinda un 15% sin tope, facilitando las compras de mayor volumen. Cuenta DNI también sostiene beneficios en rubros esenciales y educativos para promover un ahorro integral. Las Ferias y Mercados Bonaerenses y los comercios en universidades cuentan con un 40% de descuento diario y un tope semanal de $6.000 en cada caso. Las librerías aplican un 10% los lunes y martes, mientras que farmacias y perfumerías ofrecen un 10% los miércoles y jueves, ambos sin tope de reintegro, a lo que se suma un 25% en tiendas Full YPF los fines de semana, excluyendo combustibles.