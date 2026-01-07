7 de enero de 2026 Inicio
El descuento en carnicerías de Cuenta DNI cambió por completo: ya no será los sábados en 2026

Con el inicio del año, la billetera digital volvió a redefinir el esquema de descuentos y llevó a muchos usuarios a reorganizar sus decisiones de compra.

Banco Provincia
  • Cuenta DNI modificó en 2026 el descuento en carnicerías, granjas y pescaderías.
  • El beneficio del 35% los sábados dejó de existir como promoción independiente.
  • Desde enero, estas compras se integran a “Comercios de cercanía” con 20% de descuento.
  • El nuevo reintegro se aplica los viernes, con un tope de $5.000 por persona.

Con el comienzo del nuevo año, la billetera digital Cuenta DNI introduce modificaciones relevantes en su esquema de beneficios, lo que lleva a miles de usuarios a replantear sus hábitos de consumo. El cambio más comentado impacta de lleno en uno de los descuentos más utilizados de la plataforma: la promoción en carnicerías, granjas y pescaderías, que deja de funcionar como beneficio independiente los sábados, modificando una dinámica muy instalada en los hogares bonaerenses.

Hasta diciembre, el sistema de ahorro resultaba claro y altamente valorado, con un 35% de descuento cada sábado y un tope de reintegro mensual de $7.000 por persona. Esta herramienta permitía aliviar el gasto en la canasta básica, especialmente en productos cárnicos, y organizaba las compras del fin de semana para maximizar el rendimiento del presupuesto familiar en consumos de hasta $20.000.

Cuenta DNI
Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Desde enero, el Banco Provincia integra estas compras dentro de la categoría general de “Comercios de cercanía”. Con esta nueva modalidad, el beneficio pasa a ser del 20% y se aplica los días viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por persona por jornada. En términos concretos, el cambio implica una reducción en el porcentaje de descuento y una reconfiguración del calendario de compras, lo que obliga a los usuarios a ajustar sus gastos según las nuevas condiciones de la aplicación.

Qué sucedió con el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en enero 2026

Con el comienzo del nuevo año, los usuarios de Cuenta DNI se encontraron con una reestructuración profunda del esquema de beneficios que impactó directamente en uno de los consumos más habituales. El tradicional descuento del 35% en carnicerías, granjas y pescaderías, que funcionaba de manera independiente todos los sábados, dejó de existir como promoción exclusiva. Este cambio obliga a miles de familias bonaerenses a modificar sus rutinas de compra, ya que el beneficio dejó de ser un clásico del fin de semana para pasar a un formato distinto.

Desde enero de 2026, el Banco Provincia unificó este rubro dentro de la categoría de “Comercios de cercanía”. Bajo esta modalidad, las compras en carnicerías se rigen por las mismas condiciones que los almacenes barriales: el descuento se reduce al 20% y su aplicación se traslada a los días viernes. Además, el tope de reintegro se ajusta a $5.000 por persona por día, un monto aprovechable de forma semanal, aunque con un porcentaje inferior al vigente hasta diciembre.

Cuenta DNI
Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

La medida se enmarca en una renovación general del tablero de descuentos de la billetera digital y obliga a los consumidores a recalcular sus gastos para optimizar el ahorro. Al desaparecer el beneficio específico de los sábados, el foco del banco se orienta a incentivar las compras cotidianas en comercios locales. En la práctica, quienes buscan amortiguar el costo de la carne deben adelantar sus compras y adaptarse a un reintegro más acotado en comparación con el esquema anterior.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Los descuentos y beneficios que ofrece la billetera digital Cuenta DNI durante todo el mes de enero de 2026 son:

  • Comercios de cercanía y carnicerías: Todos los viernes del mes se aplica un 20% de descuento en los comercios de barrio adheridos, categoría que ahora incluye a carnicerías, granjas y pescaderías. El reintegro tiene un tope de $5.000 por persona y por semana, monto que se alcanza con compras de hasta $25.000.
  • Especial Verano y gastronomía: A lo largo de enero rige un 25% de ahorro diario en marcas emblemáticas de la temporada, como Atalaya, Havanna, Manolo y Freddo, además de balnearios adheridos, con un tope de $10.000 semanales por marca. A esto se suma un 25% de descuento en locales gastronómicos los sábados y domingos, con un reintegro máximo de $8.000 por fin de semana.
  • Ferias, mercados y universidades: Continúa vigente el 40% de descuento todos los días en puestos de Ferias y Mercados Bonaerenses y en comercios adheridos dentro de universidades provinciales. En ambos casos, el tope de reintegro alcanza los $6.000 por semana y por persona, lo que permite optimizar la compra de alimentos frescos y productos regionales.
