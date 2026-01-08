Confirmado: así podés ahorrar hasta $25.000 en carnicerías usando Cuenta DNI en enero 2026 A medida que la investigación avanza, la película se desprende de los clichés del género para explorar las sombras éticas de sus personajes. Por + Seguir en







El descuento más esperado de Cuenta DNI ya tiene sus días confirmados en enero 2026. Banco Provincia

Cuenta DNI ofrece en enero de 2026 un 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías los viernes en PBA y CABA.

El beneficio tiene un tope de reintegro de $5.000 por persona por semana, con ahorro mensual de hasta $25.000 si hay cinco viernes.

Desde 2026, estos rubros se integran al esquema general de Comercios de cercanía, unificando las promociones.

La medida busca aliviar el gasto en alimentos esenciales e impulsar el uso de pagos digitales en comercios barriales. Durante enero de 2026, los usuarios de la billetera digital Cuenta DNI cuentan con una oportunidad destacada para ahorrar en la compra de alimentos esenciales. El Banco Provincia lanzó una promoción dirigida a carnicerías, pescaderías y granjas, con vigencia tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La propuesta apunta a aliviar los gastos del comienzo del año y a impulsar el uso de pagos electrónicos en comercios de cercanía.

El beneficio ofrece un 20% de descuento válido exclusivamente todos los viernes del mes. Para maximizar el ahorro, la entidad estableció un tope de reintegro de $5.000 por persona y por semana. De este modo, quienes utilicen la promoción cada viernes pueden alcanzar un ahorro acumulado de hasta $20.000, o incluso $25.000 si el mes incluye cinco viernes, posicionándose como uno de los incentivos más convenientes del período.

CUENTA DNI Esta iniciativa se inscribe dentro de una reconfiguración del programa Comercios de cercanía de la aplicación. Desde 2026, las carnicerías pasan a funcionar bajo el mismo esquema de beneficios que otros rubros alimenticios, lo que simplifica el acceso y la comprensión de las promociones. Con este formato unificado, el Banco Provincia impulsa el consumo en negocios barriales y facilita una administración más ordenada de los gastos cotidianos.

Cómo es el descuento en carnicerías con Cuenta DNI en enero 2026 El beneficio destinado al rubro de carnes en enero de 2026 incorpora una modificación central en su calendario: a diferencia de años anteriores, el descuento deja de aplicarse los sábados y pasa a concentrarse exclusivamente en los viernes. Con este esquema, los usuarios de la billetera digital del Banco Provincia acceden a un 20% de ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. La promoción rige tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires y exige que el pago se realice a través de la aplicación para que el reintegro resulte válido.

Respecto de los límites, la entidad fija un tope de devolución de $5.000 por persona y por semana. Para alcanzar ese monto en un solo día, se requiere un gasto de $25.000. Como enero de 2026 incluye cinco viernes, los usuarios pueden acumular hasta $25.000 de ahorro mensual, dentro de un esquema que iguala a los productos cárnicos con el resto de los comercios de cercanía y facilita la organización del presupuesto familiar.

Cuenta DNI Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses. Banco Provincia Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026 Para enero de 2026, el Banco Provincia presenta una agenda de beneficios de Cuenta DNI que combina los descuentos tradicionales en alimentos con promociones especiales pensadas para la temporada de verano. La principal novedad del año es la unificación de rubros: carnicerías, granjas y pescaderías se integran a la categoría de Comercios de cercanía, con un 20% de descuento todos los viernes y un tope de reintegro de $5.000 por semana. A esto se suma un beneficio del 25% en marcas emblemáticas y balnearios adheridos de la Costa Atlántica, con un tope semanal de $10.000. El esquema se completa con una grilla diaria orientada a potenciar el ahorro familiar en distintos consumos. Los lunes y martes aplican descuentos del 10% en librerías sin tope y del 20% en supermercados Día los lunes, mientras que los miércoles y jueves ofrecen un 10% de ahorro en farmacias y perfumerías. Las ferias y mercados bonaerenses y los comercios en universidades sostienen un 40% de descuento todos los días con un tope semanal de $6.000, y los fines de semana se destacan por el 25% en gastronomía y en tiendas Full YPF, ambos con un límite de $8.000.