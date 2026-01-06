Cuál es el particular descuento que tiene Cuenta DNI para quienes viajan a la costa en enero 2026 Un beneficio pensado para quienes se mueven por la costa. Permite reducir gastos habituales durante las vacaciones. Por + Seguir en







El descuento aplica únicamente sobre los productos de las tiendas Full y no sobre la carga de combustible. Freepik

Cuenta DNI lanzó una promoción especial para enero de 2026 pensada para quienes viajan a la costa atlántica durante la temporada de verano.

El beneficio principal es un 25% de descuento en compras realizadas en tiendas Full de estaciones de servicio YPF adheridas.

El ahorro tiene un tope de reintegro de hasta $8.000 por semana y se puede aprovechar todos los sábados y domingos del mes.

La promoción aplica solo a productos de las tiendas Full y se suma al resto de descuentos vigentes de la billetera digital en comercios, ferias y supermercados. De cara al inicio de la temporada de verano, el Banco Provincia amplió los beneficios de Cuenta DNI con una promoción pensada especialmente para quienes viajan a la costa atlántica en enero. La billetera digital sumó un descuento puntual que apunta a aliviar gastos habituales durante las vacaciones, como las compras rápidas en ruta o en destinos turísticos.

Este nuevo beneficio se integra al esquema habitual de promociones de la app, que también incluye ahorros en supermercados adheridos de toda la provincia, además de descuentos en comercios de cercanía, ferias y otros rubros que son muy importantes para el consumo diario durante el receso de verano.

Desde la entidad aclararon que el descuento aplica únicamente sobre los productos de las tiendas Full y no sobre la carga de combustible. El reintegro se suma automáticamente al pagar con Cuenta DNI y está pensado para acompañar los gastos cotidianos de quienes eligen destinos de la costa atlántica.

YPF Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026 Además del beneficio en tiendas Full YPF, Cuenta DNI mantiene en enero una amplia variedad de promociones vigentes. Entre ellas se destacan los descuentos en marcas reconocidas del verano, con un 25% de ahorro diario y tope semanal por marca, válido en locales gastronómicos, balnearios y paradores adheridos.

También continúan las rebajas en comercios de cercanía, incluidos los rubros de alimentos, con descuentos semanales, el 40% de ahorro en ferias y mercados bonaerenses, como así también beneficios en supermercados de distintas cadenas durante toda la semana, promociones en universidades y descuentos sin tope en librerías, farmacias y perfumerías en días específicos.