Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 2, este miércoles 10 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 10 de junio de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y Desempleo Plan 2.

Qué monto cobran las familias que tienen dos hijos y cuentan con beneficios de ANSES en junio 2026

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este miércoles 10 junio con DNI terminado en 2.

Los titulares de Asignaciones de familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este miércoles 10 de junio con DNI terminado en 2.

El organismo detalló que las beneficiarias de la asignación por Embarazo , con DNI terminado en 0, percibirán sus montos este miércoles 10 de junio.

ANSES comunicó que las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y por Maternidad con DNI terminado en 0 y 1 percibirán sus montos este miércoles 10 de junio .

ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la Primera y de la Segunda Quincena pueden cobrar hasta el 8 de julio con todos los documentos primera quincena.

ANSES: Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes este miércoes 10 de junio con DNI terminados en 4 y 5.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes hasta el 8 de julio con todos los documentos.

Desempleo Plan 2

Los titulares de Desempleo Plan 2 podrán cobrar su asignación por el mes de junio este miércoles 10 de junio con todas las terminaciones de DNI.