9 de junio de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 2, este miércoles 10 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

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La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 10 de junio de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y Desempleo Plan 2.

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Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este miércoles 10 junio con DNI terminado en 2.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de Asignaciones de familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este miércoles 10 de junio con DNI terminado en 2.

ANSES: Embarazo

El organismo detalló que las beneficiarias de la asignación por Embarazo, con DNI terminado en 0, percibirán sus montos este miércoles 10 de junio.

ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

ANSES comunicó que las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y por Maternidad con DNI terminado en 0 y 1 percibirán sus montos este miércoles 10 de junio.

ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la Primera y de la Segunda Quincena pueden cobrar hasta el 8 de julio con todos los documentos primera quincena.

ANSES: Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes este miércoes 10 de junio con DNI terminados en 4 y 5.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes hasta el 8 de julio con todos los documentos.

Desempleo Plan 2

Los titulares de Desempleo Plan 2 podrán cobrar su asignación por el mes de junio este miércoles 10 de junio con todas las terminaciones de DNI.

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