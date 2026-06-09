Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 2, este miércoles 10 de junio

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 10 de junio de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y Desempleo Plan 2.
ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este miércoles 10 junio con DNI terminado en 2.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Los titulares de Asignaciones de familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este miércoles 10 de junio con DNI terminado en 2.
ANSES: Embarazo
El organismo detalló que las beneficiarias de la asignación por Embarazo, con DNI terminado en 0, percibirán sus montos este miércoles 10 de junio.
ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
ANSES comunicó que las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y por Maternidad con DNI terminado en 0 y 1 percibirán sus montos este miércoles 10 de junio.
ANSES: Asignaciones de pago único
Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la Primera y de la Segunda Quincena pueden cobrar hasta el 8 de julio con todos los documentos primera quincena.
ANSES: Pensiones No Contributivas
Los titulares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes este miércoes 10 de junio con DNI terminados en 4 y 5.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes hasta el 8 de julio con todos los documentos.
Desempleo Plan 2
Los titulares de Desempleo Plan 2 podrán cobrar su asignación por el mes de junio este miércoles 10 de junio con todas las terminaciones de DNI.