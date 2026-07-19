19 de julio de 2026 Inicio
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Cuánto se paga por el Programa de Acompañamiento Social de ANSES en julio 2026

Toda la información que tenes que saber sobre la prestación que brinda el ente estatal a sus beneficiarios para el séptimo mes del año.

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Este es el monto que paga el Programa de Acompañamiento Social de ANSES.

Este es el monto que paga el Programa de Acompañamiento Social de ANSES.

  • ANSES incorporó este programa tras la reestructuración del sistema de asistencia social.
  • La prestación está dirigida a personas que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.
  • El beneficio mantiene su continuidad durante julio de 2026 bajo las condiciones informadas por el organismo.
  • Los titulares reciben el pago bajo un cronograma diferente al de otras prestaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social incorporó al Programa de Acompañamiento Social dentro de su esquema de asistencia, tras la reestructuración impulsada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Esta medida implicó el reemplazo del ex Potenciar Trabajo por una nueva modalidad de acompañamiento para los beneficiarios.

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El programa se creó tras la disolución del ex Potenciar Trabajo.

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El programa está destinado a personas que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad, con foco en sectores específicos como mayores de 50 años y madres con cuatro o más hijos menores de 18 años. La prestación busca brindar asistencia económica y herramientas de acompañamiento para quienes forman parte de estos grupos.

Qué monto entrega el Programa de Acompañamiento Social de ANSES en julio 2026

Según informó ANSES a través de sus canales oficiales, el Programa de Acompañamiento Social mantiene en julio de 2026 un monto de $78.000, sin cambios respecto al pago del mes anterior. Por el momento, el organismo previsional no anunció modificaciones en el valor de la prestación para los próximos períodos.

El monto de la beneficio es de $78.000.

El monto de la beneficio es de $78.000.

A diferencia de otras prestaciones de ANSES, como jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, el Programa Acompañamiento Social cuenta con un esquema de pago diferente. El beneficio se acredita en una única fecha para todos los titulares, que en julio de 2026 fue el viernes 3, siguiendo la modalidad habitual de depósito antes del quinto día hábil de cada mes.

Por otra parte, el programa Volver al Trabajo, también creado tras la disolución del ex Potenciar Trabajo, finalizará en agosto luego de que la Cámara Federal de San Martín dejara sin efecto una medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener su funcionamiento. La decisión permitirá avanzar con el cierre definitivo del programa, que alcanzaba a más de 900.000 personas en todo el país.

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