21 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Estos son todos los descuentos que tiene Cuenta DNI por la vuelta a clases en febrero 2026

El Banco Provincia comunicó una serie de beneficios a través de su billetera virtual y sus tarjetas de crédito para la compra de útiles escolares en librerías y comercios adheridos.

Por
Las promociones de Cuenta DNI para el inicio de clases.

Las promociones de Cuenta DNI para el inicio de clases.


Banco Provincia
  • Banco Provincia lanzó promociones con Cuenta DNI para la vuelta a clases 2026, con descuentos en útiles, libros e indumentaria.
  • Los lunes y martes hay 10% de ahorro sin tope en librerías de texto, y los viernes 20% en comercios de cercanía, con límite de $5.000 semanales.
  • Con tarjetas Visa y Mastercard se ofrecen hasta 20% de descuento y cuotas sin interés en marcas como Nike, Decathlon, Open Sports y Grimoldi.
  • A través de Provincia Compras se puede financiar tecnología y mobiliario escolar en hasta 12 y 18 cuotas sin interés.

Con el comienzo del ciclo lectivo 2026, el Banco Provincia presentó un paquete de promociones orientado a reducir el impacto de los gastos escolares en las familias bonaerenses. A lo largo de febrero, la billetera digital Cuenta DNI concentra los principales descuentos en librerías y comercios de cercanía. La propuesta apunta a acompañar la vuelta a clases mediante beneficios directos que facilitan la compra de útiles, libros e indumentaria.

Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible para los usuarios que desean aprovechar los beneficios de la tecnología financiera en su vida diaria.  
Te puede interesar:

Así podés aprovechar descuentos en supemercados todos los días de febrero 2026 con Cuenta DNI

En concreto, quienes paguen con Cuenta DNI en librerías de texto acceden a un 10% de descuento sin límite de reintegro todos los lunes y martes del mes. A su vez, los viernes se habilita un 20% de ahorro en comercios de barrio, con un tope semanal de $5.000, promoción que también incluye a librerías comerciales. Desde la entidad destacaron que estos beneficios pueden combinarse con otras promociones vigentes en la aplicación, lo que amplía las posibilidades de ahorro en una etapa clave del año.

Cuenta DNI
Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Además, la entidad sumó ventajas para quienes utilicen tarjetas de crédito Visa y Mastercard. En categorías como indumentaria escolar y artículos deportivos, se ofrecen descuentos de hasta el 20% y opciones de financiación en cuotas sin interés en marcas reconocidas como Nike, Decathlon, Open Sports y Grimoldi, entre otras. Así, el banco despliega un esquema integral que combina rebajas inmediatas con facilidades de pago para cubrir los distintos rubros de la canasta escolar.

Qué descuentos tiene Cuenta DNI por el regreso a clases

Para el ciclo lectivo 2026, la billetera digital del Banco Provincia se consolida como una aliada central del ahorro familiar, con beneficios diferenciados según el día de la semana. Durante los lunes y martes de febrero, ofrece un 10% de descuento en librerías de texto sin límite de reintegro, una ventaja significativa al momento de adquirir manuales y libros escolares de mayor valor. En tanto, los viernes se aplica un 20% de ahorro en comercios de barrio —incluidas librerías comerciales y otros rubros vinculados a la vuelta a clases— con un tope de $5.000 por semana y por persona, lo que facilita organizar las compras y distribuir mejor el gasto.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

A estos descuentos se suman opciones de financiación que amplían las posibilidades dentro del ecosistema digital de la entidad. Mediante la plataforma Provincia Compras, es posible adquirir tecnología y mobiliario escolar en hasta 12 y 18 cuotas sin interés en fechas seleccionadas de febrero. Este esquema, junto con los beneficios del programa “Me Sumo” y las promociones en indumentaria con tarjetas de crédito, conforma una propuesta integral orientada a aliviar el impacto económico del regreso a clases en la provincia de Buenos Aires.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

La entidad detalló las promociones que estarán vigentes durante el mes entrante, con beneficios segmentados según rubro:

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo.
  • Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles.
  • Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 semanales por marca. La promoción alcanza a comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce, además de balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje.
cuenta dni
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La oferta de Cuenta DNI para balnearios tiene su fin en febrero 2026.

Última oportunidad: así podés aprovechar el descuento en balnearios con Cuenta DNI

Se agregan incentivos con tarjetas del banco y planes de financiación en la plataforma Provincia Compras.

Cuál es el descuento particular que tiene Cuenta DNI para la vuelta a clases en 2026

Todavía hay margen para gastar menos en consumos habituales.

Anteúltimo día de descuentos en carnicerías con Cuenta DNI: cuánto podés ahorrar en febrero 2026

Las alternativas electrónicas logran posicionarse con mejores resultados en el corto plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 370.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Comparar condiciones permite optimizar cada decisión mensual.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 410.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Esta estrategia busca acompañar el movimiento turístico.

Últimas semanas de reintegro: cómo podés aprovechar las promociones de Cuenta DNI de febrero 2026

Rating Cero

Una historia de amor que evoluciona hacia la obsesión. La trama sigue a Kemal, un hombre cuya vida cambia tras iniciar una relación que termina marcando todas sus decisiones personales y emocionales.
play

Cuál es la trama de El museo de la inocencia, la serie turca romántica que es de lo más visto de Netflix

La nueva película de Marvel con Spider Man ya está en camino.

Marvel reveló la primera sinopsis de Spider-Man Brand New Day: de qué se trata

La periodista habló sobre el programa de Casella.

Yanina Latorre dio su veredicto sobre el programa de Beto Casella tras su explosivo cruce en redes: qué dijo

La serie romántica está siendo lo más visto de Netflix.
play

Esta serie turca sobre amor y obsesión se está destacando en Netflix y es de lo más visto: cómo se llama

La serie ofrecerá un nivel de acceso sin precedentes, permitiendo a los seguidores vivir de cerca la intensidad de la máxima categoría. Se espera que esta temporada sea una de las más vistas debido a los profundos cambios en las grillas 
play

Con Franco Colapinto, cuándo se estrena la octava temporada de Drive To Survive en Netflix

Icardi y la China Suárez aparecieron con unas pulseras que causaron revuelo en redes

Icardi y la China Suárez estrenaron unas polémicas pulseras: cuál es su significado

últimas noticias

La reforma laboral introduce cambiios en distintos aspectos.

Reforma laboral: los cambios que más impactarán en la vida de los trabajadores

Hace 15 minutos
Nuevamente la NASA posterga la misión que llevará al hombre a la Luna. 

Misión a la luna: la NASA aplaza otra vez el despegue de Artemis II por problemas técnicos

Hace 27 minutos
La joven de 20 años manejaba alcoholizada cuando chocó y mató a un motociclista.

Córdoba: una joven de 20 años manejaba alcoholizada y chocó y mató a un motociclista

Hace 34 minutos
play
Una historia de amor que evoluciona hacia la obsesión. La trama sigue a Kemal, un hombre cuya vida cambia tras iniciar una relación que termina marcando todas sus decisiones personales y emocionales.

Cuál es la trama de El museo de la inocencia, la serie turca romántica que es de lo más visto de Netflix

Hace 59 minutos
Un destino tranquilo en Buenos Aires para visitar en una tarde.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo tranquilo que tiene un excelente restaurante

Hace 1 hora