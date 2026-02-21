Estos son todos los descuentos que tiene Cuenta DNI por la vuelta a clases en febrero 2026 El Banco Provincia comunicó una serie de beneficios a través de su billetera virtual y sus tarjetas de crédito para la compra de útiles escolares en librerías y comercios adheridos. Por + Seguir en







Banco Provincia lanzó promociones con Cuenta DNI para la vuelta a clases 2026, con descuentos en útiles, libros e indumentaria.

Los lunes y martes hay 10% de ahorro sin tope en librerías de texto, y los viernes 20% en comercios de cercanía, con límite de $5.000 semanales.

Con tarjetas Visa y Mastercard se ofrecen hasta 20% de descuento y cuotas sin interés en marcas como Nike, Decathlon, Open Sports y Grimoldi.

A través de Provincia Compras se puede financiar tecnología y mobiliario escolar en hasta 12 y 18 cuotas sin interés. Con el comienzo del ciclo lectivo 2026, el Banco Provincia presentó un paquete de promociones orientado a reducir el impacto de los gastos escolares en las familias bonaerenses. A lo largo de febrero, la billetera digital Cuenta DNI concentra los principales descuentos en librerías y comercios de cercanía. La propuesta apunta a acompañar la vuelta a clases mediante beneficios directos que facilitan la compra de útiles, libros e indumentaria.

En concreto, quienes paguen con Cuenta DNI en librerías de texto acceden a un 10% de descuento sin límite de reintegro todos los lunes y martes del mes. A su vez, los viernes se habilita un 20% de ahorro en comercios de barrio, con un tope semanal de $5.000, promoción que también incluye a librerías comerciales. Desde la entidad destacaron que estos beneficios pueden combinarse con otras promociones vigentes en la aplicación, lo que amplía las posibilidades de ahorro en una etapa clave del año.

Además, la entidad sumó ventajas para quienes utilicen tarjetas de crédito Visa y Mastercard. En categorías como indumentaria escolar y artículos deportivos, se ofrecen descuentos de hasta el 20% y opciones de financiación en cuotas sin interés en marcas reconocidas como Nike, Decathlon, Open Sports y Grimoldi, entre otras. Así, el banco despliega un esquema integral que combina rebajas inmediatas con facilidades de pago para cubrir los distintos rubros de la canasta escolar.

Qué descuentos tiene Cuenta DNI por el regreso a clases Para el ciclo lectivo 2026, la billetera digital del Banco Provincia se consolida como una aliada central del ahorro familiar, con beneficios diferenciados según el día de la semana. Durante los lunes y martes de febrero, ofrece un 10% de descuento en librerías de texto sin límite de reintegro, una ventaja significativa al momento de adquirir manuales y libros escolares de mayor valor. En tanto, los viernes se aplica un 20% de ahorro en comercios de barrio —incluidas librerías comerciales y otros rubros vinculados a la vuelta a clases— con un tope de $5.000 por semana y por persona, lo que facilita organizar las compras y distribuir mejor el gasto.

A estos descuentos se suman opciones de financiación que amplían las posibilidades dentro del ecosistema digital de la entidad. Mediante la plataforma Provincia Compras, es posible adquirir tecnología y mobiliario escolar en hasta 12 y 18 cuotas sin interés en fechas seleccionadas de febrero. Este esquema, junto con los beneficios del programa "Me Sumo" y las promociones en indumentaria con tarjetas de crédito, conforma una propuesta integral orientada a aliviar el impacto económico del regreso a clases en la provincia de Buenos Aires.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026 La entidad detalló las promociones que estarán vigentes durante el mes entrante, con beneficios segmentados según rubro: Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000.

20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana.

40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000.

40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo.

10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo. Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles. Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 semanales por marca. La promoción alcanza a comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce, además de balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje. cuenta dni Cuenta DNI