21 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 510.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Las tasas actuales ofrecen previsibilidad para planificar a corto plazo. Elegir bien la modalidad puede mejorar significativamente el resultado.

Por
La brecha responde a la estrategia de las entidades financieras de incentivar la operatoria digital.

La brecha responde a la estrategia de las entidades financieras de incentivar la operatoria digital.

  • Invertir $510.000 a 30 días permite conocer de antemano el retorno estimado según la modalidad elegida.
  • Las tasas vigentes difieren entre la operatoria presencial y la digital, con ventaja para esta última.
  • La depósito electrónica ofrece un interés más alto con el mismo capital y plazo.
  • Un escenario inflacionario más estable mejora la comparación entre rendimiento y suba de precios.

El plazo fijo sigue siendo una herramienta utilizada por quienes buscan una alternativa sencilla para obtener una renta en el corto plazo sin asumir mayores riesgos. Con una colocación de $510.000 durante 30 días, es posible calcular con precisión cuánto dinero se recibirá al vencimiento.

Las promociones de Cuenta DNI para el inicio de clases.
Te puede interesar:

Estos son todos los descuentos que tiene Cuenta DNI por la vuelta a clases en febrero 2026

En el arranque de 2026, el contexto económico muestra cierta desaceleración inflacionaria y mayor previsibilidad en las variables financieras. Esto genera un entorno en el que los instrumentos tradicionales recuperan protagonismo dentro de las decisiones de ahorro.

Las diferencias de tasas entre bancos y canales de constitución hacen que analizar cada opción sea muy importante para mejorar el resultado final de la inversión.

inversiones
Cómo se puede solicitar el Plazo Fijo UVA: ¿es posible hacerlo online?

Cómo se puede solicitar el Plazo Fijo UVA: ¿es posible hacerlo online?

Cuánto ganas por depositar $510.000 en un plazo fijo según el banco

Al colocar $510.000 en un plazo fijo a 30 días, los rendimientos cambian según se realice la operación en sucursal o a través de home banking. En la modalidad presencial, por ejemplo en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados son de $8.593,15. Al finalizar el período, el monto total asciende a $518.593,15.

En cambio, al hacerlo por canales electrónicos, la tasa nominal anual se eleva al 25,00% y la TEA al 28,08%. Bajo estas condiciones, la ganancia alcanza los $10.479,45, lo que lleva el total a cobrar a $520.479,45.

La brecha responde a la estrategia de las entidades financieras de incentivar la operatoria digital, ofreciendo mejores tasas para quienes utilizan estas plataformas.

banco nacion

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones de inflación para los primeros meses de 2026 se ubican cerca del 2% mensual, un nivel más contenido que acerca el rendimiento de estas colocaciones a un punto de mayor equilibrio en términos reales.

Dentro de ese marco, las alternativas digitales muestran una performance algo más favorable frente al movimiento de los precios en el corto plazo, gracias a tasas más competitivas.

Aunque la diferencia no sea amplia, la reinversión periódica del capital junto con los intereses permite sostener un efecto acumulativo. Por eso, monitorear los cambios en las tasas y adaptar la estrategia resulta importante para resguardar el valor del dinero con el paso del tiempo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Todavía hay margen para gastar menos en consumos habituales.

Anteúltimo día de descuentos en carnicerías con Cuenta DNI: cuánto podés ahorrar en febrero 2026

Las alternativas electrónicas logran posicionarse con mejores resultados en el corto plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 370.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Comparar condiciones permite optimizar cada decisión mensual.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 410.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Esta estrategia busca acompañar el movimiento turístico.

Últimas semanas de reintegro: cómo podés aprovechar las promociones de Cuenta DNI de febrero 2026

Analizar cada alternativa permite mejorar el resultado sin asumir riesgos altos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 340.000 pesos a 30 días en febrero 2026

La billetera virtual del Banco Provincia tiene promociones particulares para la escolaridad.

Descuento y cuotas: qué promociones tiene Cuenta DNI en febrero 2026 para la vuelta a clases

Rating Cero

El músico transformó el sonido de la calle en un fenómeno mundial.
play

Falleció el músico Willie Colón, el trombón que le dio vida a la salsa urbana

La noticia se volvió tendencia y generó reacciones inmediatas, con comentarios que mezclaron humor, sorpresa y apoyo de sus seguidoras.

Un famoso cantante anunció su nueva pareja y las redes sociales explotaron: quién es

Este documental sobre un famoso reality de modelos de Estados Unidos está llamando la atención en Netflix
play

Este documental sobre un famoso reality de modelos de Estados Unidos está llamando la atención en Netflix: cuál es

Fue furor por el Día de San Valentín, pero ahora se mantiene en las tendencias.
play

Fue furor por el Día de San Valentín pero ahora se mantiene en las tendencias: cuál es la romántica película que está en Netflix

Estrenada originalmente en 2010, desató gran interés en redes sociales y se ubicó rápidamente entre las tendencias.
play

Cuál es la trama de Día de los Enamorados, la película que es tendencia en Netflix desde Día de San Valentín

Una historia de amor que evoluciona hacia la obsesión. La trama sigue a Kemal, un hombre cuya vida cambia tras iniciar una relación que termina marcando todas sus decisiones personales y emocionales.
play

Cuál es la trama de El museo de la inocencia, la serie turca romántica que es de lo más visto de Netflix

últimas noticias

El ministro Roncaglia, uno de los blancos de la operación desbaratada. 

Entre Ríos: frustraron un plan narco para asesinar al ministro de Seguridad, un juez y un fiscal

Hace 11 minutos
play
El músico transformó el sonido de la calle en un fenómeno mundial.

Falleció el músico Willie Colón, el trombón que le dio vida a la salsa urbana

Hace 34 minutos
Los distintos tipos de Turismo que son diferentes a lo habitual

Si te gusta escalar, esta es la salida destacada para hacer en Buenos Aires y divertirse de una forma única

Hace 1 hora
Jürgen Klopp impacta al fútbol con su nuevo look cowboy.

La impresionante transformación de Jürgen Klopp: luce irreconocible con su estilo cowboy

Hace 1 hora
La noticia se volvió tendencia y generó reacciones inmediatas, con comentarios que mezclaron humor, sorpresa y apoyo de sus seguidoras.

Un famoso cantante anunció su nueva pareja y las redes sociales explotaron: quién es

Hace 1 hora