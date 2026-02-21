Las tasas actuales ofrecen previsibilidad para planificar a corto plazo. Elegir bien la modalidad puede mejorar significativamente el resultado.

La brecha responde a la estrategia de las entidades financieras de incentivar la operatoria digital.

El plazo fijo sigue siendo una herramienta utilizada por quienes buscan una alternativa sencilla para obtener una renta en el corto plazo sin asumir mayores riesgos. Con una colocación de $510.000 durante 30 días , es posible calcular con precisión cuánto dinero se recibirá al vencimiento.

Estos son todos los descuentos que tiene Cuenta DNI por la vuelta a clases en febrero 2026

En el arranque de 2026, el contexto económico muestra cierta desaceleración inflacionaria y mayor previsibilidad en las variables financieras. Esto genera un entorno en el que los instrumentos tradicionales recuperan protagonismo dentro de las decisiones de ahorro.

Las diferencias de tasas entre bancos y canales de constitución hacen que analizar cada opción sea muy importante para mejorar el resultado final de la inversión.

Al colocar $510.000 en un plazo fijo a 30 días, los rendimientos cambian según se realice la operación en sucursal o a través de home banking. En la modalidad presencial, por ejemplo en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados son de $8.593,15. Al finalizar el período, el monto total asciende a $518.593,15 .

En cambio, al hacerlo por canales electrónicos, la tasa nominal anual se eleva al 25,00% y la TEA al 28,08%. Bajo estas condiciones, la ganancia alcanza los $10.479,45, lo que lleva el total a cobrar a $520.479,45.

La brecha responde a la estrategia de las entidades financieras de incentivar la operatoria digital, ofreciendo mejores tasas para quienes utilizan estas plataformas.

banco nacion

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones de inflación para los primeros meses de 2026 se ubican cerca del 2% mensual, un nivel más contenido que acerca el rendimiento de estas colocaciones a un punto de mayor equilibrio en términos reales.

Dentro de ese marco, las alternativas digitales muestran una performance algo más favorable frente al movimiento de los precios en el corto plazo, gracias a tasas más competitivas.

Aunque la diferencia no sea amplia, la reinversión periódica del capital junto con los intereses permite sostener un efecto acumulativo. Por eso, monitorear los cambios en las tasas y adaptar la estrategia resulta importante para resguardar el valor del dinero con el paso del tiempo.