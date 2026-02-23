Última semana de descuentos: así podés aprovechar las promociones de Cuenta DNI en el final de febrero 2026 Más allá del fin de semana, la billetera digital mantiene su vigencia diaria con una amplia gama de ahorros en diversos sectores. Por + Seguir en







Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas. Pexels

Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, ofrece 25% de descuento el último fin de semana de febrero en locales gastronómicos y tiendas Full de YPF, con tope de $8.000 por persona por semana (no incluye combustible).

La promoción apunta a aliviar gastos recreativos y de viaje antes de fin de mes, con reintegros que se renuevan cada siete días.

Siguen vigentes el 40% de ahorro en ferias y mercados bonaerenses (tope $6.000 semanal) y el 20% en comercios de cercanía los viernes.

También continúan los beneficios por la vuelta a clases, como el 10% en librerías los lunes y martes sin tope, además de descuentos en supermercados adheridos. Durante el último fin de semana de febrero, Cuenta DNI renueva su apuesta por el ahorro con promociones especiales en gastronomía y estaciones de servicio. La propuesta del Banco Provincia apunta a estimular el consumo en estos rubros y ofrecer un respiro al bolsillo antes de que termine el mes, tanto para quienes planean una salida como para quienes se preparan para viajar.

En lo que respecta a las condiciones, los usuarios pueden obtener descuentos de hasta el 25% en sus compras. La promoción contempla un tope de reintegro de $8.000 por persona, monto que se actualiza cada siete días, lo que permite organizar los gastos semanales y aprovechar al máximo la devolución.

Cuenta DNI Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Banco Provincia Más allá de esta acción puntual, la billetera digital continúa vigente todos los días con beneficios en múltiples sectores. La aplicación puede utilizarse en ferias y mercados bonaerenses, comercios de cercanía y supermercados. Además, en el contexto del inicio del ciclo lectivo, se mantienen ventajas específicas vinculadas a productos escolares, integrando el ahorro a la dinámica cotidiana de las familias.

Qué promociones tiene Cuenta DNI en el final de febrero 2026 Para despedir febrero de 2026, Cuenta DNI activó un esquema de promociones que concentra sus mayores beneficios en el último fin de semana del mes. Los clientes del Banco Provincia acceden a un 25% de descuento en locales gastronómicos y en tiendas Full de YPF los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por persona por semana. La propuesta resulta conveniente para cubrir consumos recreativos o compras rápidas en estaciones de servicio, teniendo en cuenta que en YPF el ahorro se aplica únicamente en tiendas y no en la carga de combustible.

A estas promociones de fin de semana se suman los descuentos habituales que la billetera digital mantiene activos para optimizar el presupuesto familiar. Siguen vigentes el 40% de ahorro en ferias y mercados bonaerenses, con un límite semanal de $6.000, y el 20% en comercios de cercanía los viernes. En el marco del inicio del ciclo lectivo, también destacan los beneficios en librerías —10% de descuento los lunes y martes sin tope de reintegro— junto con promociones en supermercados adheridos, conformando una red de ahorros que abarca alimentos, educación y servicios esenciales.

Cuenta DNI Este beneficio permitirá que los usuarios disfruten de un ahorro directo y sin complicaciones, haciendo uso de la billetera virtual en el momento de la compra. Banco Provincia Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026 La entidad detalló las promociones que estarán vigentes durante el mes entrante, con beneficios segmentados según rubro: Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000.

20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana.

40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000.

40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo.

10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo. Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles. Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 semanales por marca. La promoción alcanza a comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce, además de balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje.