23 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Última semana de descuentos: así podés aprovechar las promociones de Cuenta DNI en el final de febrero 2026

Más allá del fin de semana, la billetera digital mantiene su vigencia diaria con una amplia gama de ahorros en diversos sectores.

Por
Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.   

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas. 

 

Pexels
  • Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, ofrece 25% de descuento el último fin de semana de febrero en locales gastronómicos y tiendas Full de YPF, con tope de $8.000 por persona por semana (no incluye combustible).
  • La promoción apunta a aliviar gastos recreativos y de viaje antes de fin de mes, con reintegros que se renuevan cada siete días.
  • Siguen vigentes el 40% de ahorro en ferias y mercados bonaerenses (tope $6.000 semanal) y el 20% en comercios de cercanía los viernes.
  • También continúan los beneficios por la vuelta a clases, como el 10% en librerías los lunes y martes sin tope, además de descuentos en supermercados adheridos.

Durante el último fin de semana de febrero, Cuenta DNI renueva su apuesta por el ahorro con promociones especiales en gastronomía y estaciones de servicio. La propuesta del Banco Provincia apunta a estimular el consumo en estos rubros y ofrecer un respiro al bolsillo antes de que termine el mes, tanto para quienes planean una salida como para quienes se preparan para viajar.

Se termina una promoción en supermercados muy especial de Cuenta DNI en febrero 2026
Te puede interesar:

Se termina una promoción en supermercados muy especial de Cuenta DNI en febrero 2026: de cuál se trata

En lo que respecta a las condiciones, los usuarios pueden obtener descuentos de hasta el 25% en sus compras. La promoción contempla un tope de reintegro de $8.000 por persona, monto que se actualiza cada siete días, lo que permite organizar los gastos semanales y aprovechar al máximo la devolución.

Cuenta DNI
Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Más allá de esta acción puntual, la billetera digital continúa vigente todos los días con beneficios en múltiples sectores. La aplicación puede utilizarse en ferias y mercados bonaerenses, comercios de cercanía y supermercados. Además, en el contexto del inicio del ciclo lectivo, se mantienen ventajas específicas vinculadas a productos escolares, integrando el ahorro a la dinámica cotidiana de las familias.

Qué promociones tiene Cuenta DNI en el final de febrero 2026

Para despedir febrero de 2026, Cuenta DNI activó un esquema de promociones que concentra sus mayores beneficios en el último fin de semana del mes. Los clientes del Banco Provincia acceden a un 25% de descuento en locales gastronómicos y en tiendas Full de YPF los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por persona por semana. La propuesta resulta conveniente para cubrir consumos recreativos o compras rápidas en estaciones de servicio, teniendo en cuenta que en YPF el ahorro se aplica únicamente en tiendas y no en la carga de combustible.

A estas promociones de fin de semana se suman los descuentos habituales que la billetera digital mantiene activos para optimizar el presupuesto familiar. Siguen vigentes el 40% de ahorro en ferias y mercados bonaerenses, con un límite semanal de $6.000, y el 20% en comercios de cercanía los viernes. En el marco del inicio del ciclo lectivo, también destacan los beneficios en librerías —10% de descuento los lunes y martes sin tope de reintegro— junto con promociones en supermercados adheridos, conformando una red de ahorros que abarca alimentos, educación y servicios esenciales.

Cuenta DNI
Este beneficio permitirá que los usuarios disfruten de un ahorro directo y sin complicaciones, haciendo uso de la billetera virtual en el momento de la compra.

Este beneficio permitirá que los usuarios disfruten de un ahorro directo y sin complicaciones, haciendo uso de la billetera virtual en el momento de la compra.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

La entidad detalló las promociones que estarán vigentes durante el mes entrante, con beneficios segmentados según rubro:

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo.
  • Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles.
  • Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 semanales por marca. La promoción alcanza a comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce, además de balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Con qué descuento de Cuenta DNI podés ahorrar hasta $80.000 en febrero 2026

Este beneficio permite acumular un ahorro mensual de hasta $20.000, dado que el calendario de febrero incluye cuatro viernes. 

Así podés obtener el descuento del 35% en carnicerías con Cuenta DNI en febrero 2026

Los plazos fijo como una buena alternativa para potenciar tus Inversiones

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 490.000 pesos a 30 días en febrero 2026

La promo de Cuenta DNI es furor en febrero 2026.

Este es el descuento clave para el final de febrero 2026 que tiene Cuenta DNI y sirve para toda la familia

La brecha responde a la estrategia de las entidades financieras de incentivar la operatoria digital.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 510.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Las promociones de Cuenta DNI para el inicio de clases.

Estos son todos los descuentos que tiene Cuenta DNI por la vuelta a clases en febrero 2026

Rating Cero

Alejo Igao había ganado el Martín Fierro Digital en 2019 y 2023

Quién es Alejo Igoa, el argentino que superó los 100 millones de suscriptores en YouTube

El ritmo vertiginoso y la carga emocional anticipan una historia intensa donde cada decisión tiene consecuencias.
play

Pasado, presente y mucha acción: esta es la película que sorprende a todos en Netflix y está siendo lo más visto

Juli Poggio sorprendió con un cambio de imagen que se volvió viral.

Nuevo color y corte de pelo: la impresionante transformación de Juli Poggio que impactó a todos

El efecto del estreno se sintió de inmediato: en pocos días escaló hasta ubicarse entre lo más visto a nivel global.
play

Esta serie a pura acción y suspenso estrenó su nueva temporada en Netflix y es lo más visto en todo el mundo: cómo se llama

Con incontables variantes en el Multiverso, estas podrían ser versiones de aspecto familiar, aunque completamente diferentes, de Spider-Man y Wolverine. 

Rumor de Marvel: cuáles son los dos famosos superhéroes que podrían morir en Avengers Doomsday

Mirtha Legrand junto a Enrique Serrano, quien interpretaba a su padre, en Los martes, orquídeas (1941).

Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles de su salto a la fama

últimas noticias

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions

Hace 12 minutos
Este es el caso de la mujer que sorprendió a toda la comunidad científica

Tenía mucha fatiga y un sangrado la hizo ir al médico: nadie esperaba el diagnóstico que dio el médico

Hace 16 minutos
Conocé lo que debés hacer si te retrasaste con el pago a ARCA por el Monotributo

Como evitar que te den de baja de ARCA si te retrasaste en el pago del monotributo

Hace 29 minutos
Alejo Igao había ganado el Martín Fierro Digital en 2019 y 2023

Quién es Alejo Igoa, el argentino que superó los 100 millones de suscriptores en YouTube

Hace 35 minutos
México: Sheinbaum aseguró que se restableció la normalidad tras la violencia por la muerte de El Mencho

México: Sheinbaum aseguró que "se restableció la normalidad" tras la violencia por la muerte de "El Mencho"

Hace 51 minutos