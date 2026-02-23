23 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 540.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Las colocaciones a corto plazo vuelven a ser consideradas por los ahorristas. Analizar cada opción permite optimizar el resultado sin asumir riesgos adicionales.

Por
Las diferencias entre operar en sucursal o de forma electrónica influyen de manera directa en el resultado final.

Las diferencias entre operar en sucursal o de forma electrónica influyen de manera directa en el resultado final.

  • Una inversión de $540.000 a 30 días permite proyectar ingresos concretos desde el momento de la constitución.
  • Las tasas varían según el canal utilizado, con mejores condiciones en operaciones digitales.
  • La diferencia de rendimiento impacta directamente en el monto final recibido al vencimiento.
  • Un contexto inflacionario más moderado mejora la comparación entre interés obtenido y suba de precios.

El plazo fijo continúa siendo una opción elegida por quienes buscan preservar sus ahorros con una rentabilidad conocida de antemano. Con un depósito de $540.000 durante 30 días, los bancos informan cuánto se puede ganar según las tasas vigentes.

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.   
Te puede interesar:

Última semana de descuentos: así podés aprovechar las promociones de Cuenta DNI en el final de febrero

Durante los primeros meses de 2026, la estabilidad relativa de las variables macroeconómicas generó un escenario más previsible para los instrumentos tradicionales. Esto permite que los ahorristas evalúen con mayor claridad qué rendimiento obtendrán en colocaciones de corto plazo.

Plazos fijos

Cuánto ganas por depositar $540.000 en un plazo fijo según el banco

Al invertir $540.000 a 30 días, el retorno cambia según el canal elegido para constituir el depósito. Por ejemplo, en una sucursal del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados ascienden a $9.098,63. De esta manera, al finalizar el plazo, el total acreditado es de $549.098,63.

Cuando la operación se realiza de manera electrónica, la tasa nominal anual sube al 25,00% y la TEA alcanza el 28,08%. En este caso, la ganancia llega a $11.095,89, lo que eleva el monto final a $551.095,89. Esta diferencia responde a la política de los bancos de fomentar el uso de canales digitales, donde suelen ofrecer rendimientos más competitivos para atraer depósitos.

banco nacion

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las previsiones inflacionarias para el inicio de 2026 se ubican en torno al 2% mensual, un nivel que acerca estos instrumentos a una zona de equilibrio en términos de rendimiento real.

Dentro de ese marco, las constituciones realizadas por medios electrónicos logran ubicarse mejor frente al aumento de precios en horizontes cortos, gracias a tasas algo más altas.

Aunque el margen no sea amplio, la renovación periódica del capital junto con los intereses permite mantener una dinámica acumulativa. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar las decisiones de inversión puede ser fundamental para sostener la capacidad de compra.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los plazos fijo como una buena alternativa para potenciar tus Inversiones

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 490.000 pesos a 30 días en febrero 2026

La promo de Cuenta DNI es furor en febrero 2026.

Este es el descuento clave para el final de febrero 2026 que tiene Cuenta DNI y sirve para toda la familia

La brecha responde a la estrategia de las entidades financieras de incentivar la operatoria digital.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 510.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Las promociones de Cuenta DNI para el inicio de clases.

Estos son todos los descuentos que tiene Cuenta DNI por la vuelta a clases en febrero 2026

Todavía hay margen para gastar menos en consumos habituales.

Anteúltimo día de descuentos en carnicerías con Cuenta DNI: cuánto podés ahorrar en febrero 2026

Las alternativas electrónicas logran posicionarse con mejores resultados en el corto plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 370.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Rating Cero

“La China siempre me habló muy bien de los papás de los chicos”, reveló Adabel Guerrero
play

Adabel Guerrero contó la opinión de La China Suárez sobre los padres de sus hijos: "Siempre me habló muy..."

Hoy su presente muestra un equilibrio entre trabajo, familia y nuevos desafíos creativos.

Qué fue de la vida de Gianella Neyra, la actiz que brilló con Nico Vázquez y Facundo Arana

Empieza Gran Hermano, Generación Dorada: filtraron nombres de los posibles concursantes

Empieza Gran Hermano, Generación Dorada: filtraron nombres de los posibles concursantes

La última presentación de Robbie Williams fue en 2006 en el Estadio Monumental

Casi 20 años después, vuelve Robbie Williams a la Argentina: cuándo se ponen a la venta las entradas

Mirtha Legrand cumple 99 años: cuántas personas +95 hay en Argentina

Mirtha Legrand cumple 99 años: cuántas personas de esa edad hay en Argentina y el "exclusivo club" al que podría entrar

¿Quién te invitó, la pregunta que Mirtha le haría a Javier Milei. 

La picante pregunta que Mirtha Legrand le haría a Milei si fuera a su cumpleaños 99

últimas noticias

Los tres ciudadanos chilenos detenidos.

Detuvieron a tres chilenos que desvalijaban departamentos en Palermo

Hace 6 minutos
Nicolás Keenan y Rob Jetten.

Quién es Nicolás Keenan, el argentino que se convirtió en Primer Caballero de Países Bajos

Hace 18 minutos
play
“La China siempre me habló muy bien de los papás de los chicos”, reveló Adabel Guerrero

Adabel Guerrero contó la opinión de La China Suárez sobre los padres de sus hijos: "Siempre me habló muy..."

Hace 21 minutos
Hoy su presente muestra un equilibrio entre trabajo, familia y nuevos desafíos creativos.

Qué fue de la vida de Gianella Neyra, la actiz que brilló con Nico Vázquez y Facundo Arana

Hace 29 minutos
Daniela Ballester se recupera sin ninguna secuela.

La conductora de C5N Daniela Ballester tuvo un ACV hemorrágico: "La vida me dio una segunda oportunidad"

Hace 1 hora