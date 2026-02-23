Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 540.000 pesos a 30 días en febrero 2026 Las colocaciones a corto plazo vuelven a ser consideradas por los ahorristas. Analizar cada opción permite optimizar el resultado sin asumir riesgos adicionales. Por + Seguir en







Las diferencias entre operar en sucursal o de forma electrónica influyen de manera directa en el resultado final.

Una inversión de $540.000 a 30 días permite proyectar ingresos concretos desde el momento de la constitución.

Las tasas varían según el canal utilizado, con mejores condiciones en operaciones digitales.

La diferencia de rendimiento impacta directamente en el monto final recibido al vencimiento.

Un contexto inflacionario más moderado mejora la comparación entre interés obtenido y suba de precios. El plazo fijo continúa siendo una opción elegida por quienes buscan preservar sus ahorros con una rentabilidad conocida de antemano. Con un depósito de $540.000 durante 30 días, los bancos informan cuánto se puede ganar según las tasas vigentes.

Durante los primeros meses de 2026, la estabilidad relativa de las variables macroeconómicas generó un escenario más previsible para los instrumentos tradicionales. Esto permite que los ahorristas evalúen con mayor claridad qué rendimiento obtendrán en colocaciones de corto plazo.

Plazos fijos Cuánto ganas por depositar $540.000 en un plazo fijo según el banco Al invertir $540.000 a 30 días, el retorno cambia según el canal elegido para constituir el depósito. Por ejemplo, en una sucursal del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados ascienden a $9.098,63. De esta manera, al finalizar el plazo, el total acreditado es de $549.098,63.

Cuando la operación se realiza de manera electrónica, la tasa nominal anual sube al 25,00% y la TEA alcanza el 28,08%. En este caso, la ganancia llega a $11.095,89, lo que eleva el monto final a $551.095,89. Esta diferencia responde a la política de los bancos de fomentar el uso de canales digitales, donde suelen ofrecer rendimientos más competitivos para atraer depósitos.

banco nacion Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Las previsiones inflacionarias para el inicio de 2026 se ubican en torno al 2% mensual, un nivel que acerca estos instrumentos a una zona de equilibrio en términos de rendimiento real.

Dentro de ese marco, las constituciones realizadas por medios electrónicos logran ubicarse mejor frente al aumento de precios en horizontes cortos, gracias a tasas algo más altas. Aunque el margen no sea amplio, la renovación periódica del capital junto con los intereses permite mantener una dinámica acumulativa. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar las decisiones de inversión puede ser fundamental para sostener la capacidad de compra.